MCの後藤輝基(フットボールアワー)と渋谷凪咲





株式会社長崎国際テレビ(本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：川畑年弘)は、日本各地の“だらけ”の謎を解明するバラエティ番組、『突撃!!だらけJAPAN ～密集にはワケがある～』(日本テレビ系28局ネット)を2026年6月27日(土)午後3時から放送します。









■“だらけ”スポットの「なぜ？」

全国各地に点在している、あるものが密集して存在する“○○だらけ”の異常密度スポット。なぜその場所に密集しているのか…その理由は知られていないこともしばしば。しかし、そこに密集するのには何かしらのワケがあるはず！そこで、“○○だらけ”の場所にスタッフが向かって大調査。「一体なぜこんなに？」「誰が仕掛けた？」「どんな想いが？」その場所が“○○だらけ”である理由が明らかに！

常識では考えられない日本各地の“だらけ”を解明！！画ヂカラ強めのバラエティ番組です。









～番組で紹介する“だらけ”スポット～

■住宅街が異空間！街中に電柱だらけの場所が！【愛知】





住宅街に電柱だらけの謎とは？





愛知県名古屋市の住宅街を歩いていると…

10メートルを超える高さの無数の謎の柱が密集！

よく見るとその柱の正体は『電柱』。

カウントしてみるとその数はなんと197本！





中には屋根の下に設置された電柱も！

一体誰が何のために…

その理由を調査すると、

みんなの暮らしを陰ながら支える人々が

とある“訓練”に励んでいた！









■日本一神様が集まる！？神社だらけの島【長崎】





長崎県の壱岐島は神様密度日本一！？





人口およそ2万3千人の長崎県の離島「壱岐島」。

住民たちも「日本で一番では？」と話すほど、

いたるところに神社が！

小さな社や祠も「神社」の1つ。個人宅や私有地にある

ものも多く、その数は把握できていないという…





長崎県の壱岐島は神様密度日本一！？





そこで、スタッフが2泊3日で神社の数を

数えてみることに。

干潮時にしか行けない“幻の神社”や

“猿の石像だらけ”の神社など、

ユニークな神社もたくさん！

果たしてどれだけの神社を発見できたのか？

そして、この島が“神社だらけ”になったワケとは！？









■瀬戸内海に浮かぶ 謎の白い物体だらけの島【広島】





白い物体だらけの謎の島





瀬戸内海に謎の○○だらけの島があるということで

スタッフが向かったのは広島県呉市。

住民たちに聞き込みすると、一般の人は上陸できないが、写真映えする光景だという。

すると、雪のような白い物体だらけの島が！

取材日は4月下旬、気温20度超えで

雪なら溶けてしまうはず…





特別に許可を得て島に上陸すると、

雪景色のような白銀の世界が一面に！

周囲2.2キロにわたって広がる白い山は

最も高いところで地上およそ20メートルあるという。

果たしてこの白い物体の正体とは！？

そしてこの場所に存在する理由とは！？









■コンビニよりも多い！？焼肉店だらけの街【長野】





長野県飯田市は焼肉店だらけ！？





人口およそ9万人の長野県飯田市。

焼肉と言えば、大阪の鶴橋や北海道の北見市が有名だが、

長野の山間部に位置するこの街が焼肉店だらけだという。

スタッフが現地に向かい調査すると、

車で10分走っただけで16店舗を発見！





長野県飯田市は焼肉店だらけ！？





飯田市全体には、52店舗もの焼肉店があり、

人口1万人あたりに換算すると5.3軒と

コンビニよりも多いという密集具合！

その割合は、3年連続で全国1位を獲得したことも。

なぜ飯田市は焼肉店だらけの街となったのか？

さらに、飯田市民独自の焼肉文化も明らかに！









…ほかにも全国各地のいろんな“だらけ”が登場！









～出演者コメント～

□後藤輝基(フットボールアワー)

Q. 収録後の感想は？

珍しい光景とか景色とかってね、結構番組であるかもしれないですけど、それが何個もあるっていうのは、なかなかない番組ですからね。ちょっとそこを楽しんでいただきたいと。





Q. VTRの中でお気に入りの“だらけ”は？

電柱だらけ。物語があるしね。皆さんが普段使っている電気がどのように維持されているのかっていうのは見ていただきたい。





Q. 身の回りの“だらけ”は？

うちの相方、岩尾さんが忘れ物だらけなんですよ。楽屋に、あいつの中で一番大事なヒゲ剃り、こんなゴルフクラブの先みたいなヒゲ剃りを忘れたりとか。なんでかなと思ったら、いろんなところにいろんな物を置いている。

俺が一番腹立つのが、紙パックのお茶を飲み終わって、普通テーブルの上に置くけど(岩尾さんは)テレビ台の上にポンと置きよる。で、お疲れしたって帰る。俺は楽屋に残ってテレビを見てると、テレビにアップで映る人が全員喉乾いてるようになってる。それがめっちゃムカつく。そういう“だらけ”がいっぱいありますね。





MCの後藤輝基(フットボールアワー)





□渋谷凪咲

Q. 収録後の感想は？

なんだかびっくりしました。

こんなにも“だらけ”がいっぱいあって、それがあることによって私たちの生活が支えられているんだなと、ちょっと感謝の気持ちも生まれました。あと、クイズだらけでしたね。

4問しか出ていなかったらしいですけど、なんだかすごくたくさん答えた気もします。





Q. 身の回りの“だらけ”は？

私は冷凍野菜だらけです。

一人暮らしをしていると、お野菜を買って全部冷凍するので、冷凍庫がパンパンで。

奥の方に昔買ったキャベツとかが真っ白になっているのを見つけたりしますね。





MCの渋谷凪咲





～番組プロデューサー 山城丈治～

雨の日にふとコンビニの傘立てを見てみると、、、透明のビニール傘で溢れかえっていました。もはや誰の傘か？もわからない状態。日本人はビニール傘が大好きで国内はビニール傘だらけ。

家の冷蔵庫を開けてみると、、、ヨーグルトドリンクだらけ。日常生活にも、“だらけ”は溢れています。そして、群馬県のとある道に行ってみると、、、止まれの標識だらけ。さらに東京のある電気屋さんに行ってみると、、、昔懐かしいガラパゴス携帯、通称ガラケーだらけでお店の外観は埋め尽くされています。

1つの場所に1つのモノが集まると、自然と視線が奪われます。そんな、目をひく「だらけスポット」。その「だらけスポット」は画ヂカラが強く、印象に刻まれ、“だらけ”になるふかーいワケが。という事で、日本中のだらけスポットを探してみると、、、見た事も聞いた事もない場所がたくさんありました。そんな異常密度スポットのふかーいワケを探るべく、全国でディレクターが徹底取材。

番組では摩訶不思議な、だらけスポットだらけになっています。アナタのお気に入りの“だらけ”が見つかるかもしれませんよ…。“文字だらけ”になりますので、このへんで終わりにします。









■番組概要

番組名 ：突撃!!だらけJAPAN ～密集にはワケがある～

放送日時 ：2026年6月27日(土)午後3時～3時55分

放送形式 ：完パケVTR55分(日本テレビ系28局ネット)

出演者 ：後藤輝基(フットボールアワー)、渋谷凪咲

制作著作 ：株式会社長崎国際テレビ

番組プロデューサー：山城丈治





放送後からTVerにて無料配信を実施





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