株式会社MILK DO dore iku(本社：北海道札幌市、代表取締役：延田 尚弘)は、大阪市中央区に本社を置く株式会社DS (本社：大阪府大阪市、代表取締役：島田 涼平)とフランチャイズ契約を締結し、2026年6月24日(水)、『北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(以下、ミルクドドレイク) 都立大学駅前店(所在地：東京都目黒区)をリニューアルオープンをします。





食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、「ミルクドドレイク」としては全国32店舗目(道内5店舗・道外27店舗)になります。

都立大学駅前店限定商品として「キャラメルグレーズ」420円も販売。北海道産の生クリームに風味豊かなキャラメルをブレンド、さらに北海道産生乳をキャラメル風味に味付けしコーティング、クリーム&コーティングで2種のキャラメル味を楽しめるドーナッツです。





当ブランドは北海道美深町をはじめ、道内各地の牧場に依頼した生乳を使用し、北海道の第一次産業の発展と6次産業化に貢献することを目標としております。また北海道内企業同士のアライアンスを組み、生産→加工→販売まで一貫を実現。より安く、より早く、鮮度が高い商品を提供できます。また生産から販売まで顔が見えるため、お子様からご高齢の方まで安心・安全に『ミルクドドレイク』の生ドーナッツをお楽しみになれます。





店舗限定「キャラメルグレーズ」

全国32店舗に拡がるミルクドドレイク

都立大学駅前店スタッフの笑顔

提携牧場の乳牛

都立大学駅前店LINE





【「ミルクドドレイク」について】

北海道初の生仕立てドーナッツ専門店です。2023年2月14日(火)に札幌で1号店がオープンし、メディアやSNSに取り上げられ、連日行列を頂いております。

「生仕立てドーナッツ＝生ドーナッツ」とは、今までのドーナッツと違い、口の中に入れるとシュワっと消えるような食感で、手で持つと崩れそうなほど柔らかいのが特徴です。見た目のまんまるフォルムが可愛らしく、SNSに投稿する人が続出しており、北海道で今トレンドのスイーツです。





「ミルクドドレイク」の生ドーナッツは、北海道の雄大な大地がある十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。北海道の牧場で育てた保存料など使っていない低温殺菌の牛乳は、コクが出て甘味があります。またクリームには北海道根釧地区の生乳を使用した濃厚な生クリームをベースに様々な味付けのクリームをご用意しております。また高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げています。味は純生ホイップ、自家製カスタード、ショコラナッツなどのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種です。





自家製カスタード

純生ホイップ

ショコラナッツ





ミックスシュガー ：320円

純生ホイップ ：380円

アールグレイ ：420円

自家製カスタード ：380円

自家製ティラミス ：420円

ミルクドグレーズ ：380円

ショコラナッツ ：480円

幸せあんバター ：460円

ピスタチオ ：520円

ふんわりきな粉 ：320円

店舗限定「キャラメルグレーズ」：420円

※価格は全て税込









【店舗概要】

店舗名 ： 「MILK DO dore iku? 都立大学駅前店」

所在地 ： 〒152-0031 東京都目黒区中根1-9-3 都立大YFビル1F

定休日 ： なし

営業時間 ： 11時～20時 ※なくなり次第終了

サービス提供形式： テイクアウト

税込価格帯 ： 320円～520円

TEL ： 03-6421-3863

URL ： https://www.instagram.com/milkdodoreiku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。

URL ： https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==





まるやまめろん

SiOKUMA BAKERY

牛羊亭

海老仙人





■会社概要

会社名 ： 株式会社DS

代表者 ： 代表取締役 島田 涼平

所在地 ： 〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-15-9 アイテックスビル401

電話 ： 06-7777-8693

事業内容： 飲食店運営





会社名 ： 株式会社MILK DO dore iku

代表者 ： 代表取締役 延田 尚弘

所在地 ： 〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西23丁目1-10

電話 ： 011-688-5994

事業内容： 生仕立てドーナッツ専門店の運営・フランチャイズ展開

URL ： https://milkdo-doreiku.com/









【店舗・取扱商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社MILK DO dore iku

Tel：011-688-5994