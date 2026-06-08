321ｘエムズプロモーション(運営：株式会社エムズクリエイト、本店所在地：岡山県岡山市)は、2025年5月14日(水)にリリースされたLGYankees PROJECT MICHIのデビューシングル「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」(No Doubt Tracks)のミュージックビデオが、2026年6月9日(火)22時より公開することが決定しましたのでお知らせいたします。





MVのサムネイル写真





本作はリリース以降、多くの反響を集めながらもミュージックビデオは未公開となっていましたが、このたび約1年越しに待望の映像作品として公開されます。





ミュージックビデオには、LGYankees PROJECT MICHIが岡山県出身であることにちなみ、同じく岡山県出身のキッズアイドル「みなつ」(スプラウト学園名古屋チーム所属)を起用。さらに、福島県出身のフリータレント「なっぺ」も出演し、作品に華を添えています。









■ ミュージックビデオの見どころ

本ミュージックビデオは、楽曲「I&I」に込められた想いを映像として表現したストーリー作品です。





楽曲ジャケット写真





本作は、LGYankees PROJECT MICHIが地元・岡山県で実際に経験した恋愛エピソードをもとに制作されており、リアルな感情の動きが色濃く反映されています。

撮影は東京と仙台の2都市で実施。それぞれ異なるロケーションや空気感が楽曲の世界観に奥行きを与え、都市ごとの対比や距離感が“想い”や“心の揺れ”をより印象的に描き出しています。





LGYankees PROJECT MICHI





出演者には、岡山県出身のキッズアイドル「みなつ」と福島県出身のフリータレント「なっぺ」を起用。親子という設定で物語を表現し、世代を超えて受け継がれる愛情や感情の重なりを描いています。

さらに、LGYankees PROJECT MICHI本人も出演し、なっぺの夫役、みなつの父親役として物語の中心人物を演じています。自身の実体験をもとにした作品だからこそ表現できる自然な演技とリアルな感情描写も見どころの一つです。

映像美とともに、「I&I」が持つメッセージをより深く感じられる作品に仕上がっています。





左からLGYankees RYO、LGYankees HIRO





Calyn Tsukishima





娘役を演じる「みなつ」





妻役を演じる「なっぺ」





■ 音源リリース情報

タイトル ：I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima

アーティスト：LGYankees PROJECT MICHI

発売日 ：2025年5月14日(水)

レーベル ：No Doubt Tracks









■ 作詞

LGYankees HIRO、RYO、Calyn Tsukishima、GEEDA









■ 作曲

LGYankees HIRO、RYO、Calyn Tsukishima、江口弘史、鈴木文人、加藤エレナ、東原亜衣、GEEDA









■ 楽曲の聴きどころ

本作は、R&Bの美しいメロディとラップが融合した情熱的なラブソングです。心の奥底に響くリリックと印象的なサウンドが、多くのリスナーの共感を呼び起こします。

フィーチャリングにはCalyn Tsukishimaを迎え、繊細で深みのある歌声が楽曲の世界観をさらに広げています。









■ アーティストコメント

「“I&I”というタイトルには、“私と和多志”という意味を込めました。自身の実体験もリリックに反映したラブソングになっています。楽曲だけでなくMVも含めて、作品の世界観を感じてもらえたら嬉しいです。」

(LGYankees PROJECT MICHI)









■ LGYankees PROJECT MICHIについて

岡山県岡山市出身。

小学生時代にピアノを始め、その後ギター、ベースへと音楽活動の幅を広げる。学生時代はオリジナルバンドで活動し、高校卒業後はDJ・MC・イベントオーガナイザーとしてクラブシーンで経験を積む。

25歳で会社経営に専念するため一度音楽活動から離れるも、LGYankees HIROとの出会いをきっかけに再び音楽への情熱が高まり、本格的に音楽活動を再開。

2025年5月、「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」でアーティストデビューを果たした。

なお、2026年には新曲のリリースも予定しており、すでにレコーディングを終えている。今後の活動にも注目が集まる。





オフショット





■ リンク一覧(配信・SNS)

楽曲配信 ： https://lgyankees.lnk.to/20250514

ミュージックビデオ： https://youtu.be/419khE0k7Xk

Instagram ： https://www.instagram.com/lgy_pj_michi/

YouTube ： https://www.youtube.com/@lgy_pj_michi

TikTok ： https://www.tiktok.com/@lgy_pj_michi

X(旧Twitter) ： https://x.com/lgy_pj_michi









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エムズクリエイト

屋号 ： 321×エムズプロモーション

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設立 ： 2014年7月1日

事業内容： ライバーマネジメント事業、SNS運用支援、配信者育成

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