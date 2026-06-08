国内外の優れた製品を日本に紹介するBeachWood Trading合同会社（本社：東京都渋谷区）は、2025年末に募集完了となったクラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」のプロジェクトにて目標達成率973%（支援総額2,921,194円）を達成し大きな話題を呼んだ、リモコン不要の次世代電動スケートボード「Liquid Skateboard（リクイッド スケートボード）」の一般販売を、2026年5月末より自社公式ECサイトにて開始いたしました。 本製品は通常、メーカーでの生産タイミングに合わせる為、ご注文をいただいてからお届けまでにお時間をいただく「予約販売」形式をとっておりますが、今回の一般販売開始記念として、お客様へすぐにお届けできるよう国内倉庫へ一定数の「即納在庫」を確保しての販売スタートとなります。 ■ 「Liquid Skateboard」一般販売サイト ・https://liquidskateboard.jp/ ________________________________________ ■ 一般販売開始の背景：自走プッシュ不要でカービングに集中！スノボ・サーフィンの楽しさを年中日常に。「究極のライフスタイルデバイス」 本製品はクラウドファンディングでの大成功以降、特にオフシーズンでもスノーボードやサーフィンのライディング感覚を日常的に楽しみたい、高感度な横乗りライダーたちの新しいライフスタイルとして溶け込み、強い支持を集めています。 従来のスケートボードで雪上や波上の感覚を再現しようとすると、加速のために何度も地面を蹴る（プッシュする）必要があり、ターンの体勢やフォームに集中しきれないという課題がありました。しかし「Liquid Skateboard」は、最初のワンプッシュだけでその速度を自動で維持。継続したプッシュが一切不要になるため、ライダーはスノーボードやサーフィンで最も重要となる「カービングターン」のエッジングや体重移動の練習だけに100%集中できます。 この雪上や波上のライディングに類似した、地を這うような“無限のカービング体験”が、「年中いつでも極上のターンが描ける」という理想のライフスタイルを叶えるとして、多くのライダーから好評をいただいています。 さらに、この圧倒的な直感操作性と「手元のリモコンを紛失するリスクがない」という管理のしやすさ等から、個人のライダーだけでなく、スポーツ施設、民泊施設、グランピング施設などの宿泊・レジャー業界からも「施設向けのアクティビティとして導入したい」という引き合いもございます。 ________________________________________ ■ 「Liquid Skateboard（リクイッド スケートボード）」とは 従来の電動スケートボードのような「手元のリモコン操作」は一切不要。独自のアルゴリズムとボード面のクルーズセンサーにより、ライダーの最初のプッシュ（蹴り出し）速度を正確に感知し、シームレスにその速度を維持する新感覚の電動スケートボードです。 ■ 製品の4大特徴 1. リモコン不要の直感クルージング 最初のプッシュ後にボードのセンサーに足を乗せるだけで、希望の速度で自動巡航。速度を落としたい時は、足を少し浮かせるだけで自然に減速します。 2. スマートな走行アシスト機能 下り坂での危険な加速を防ぐ「自動ブレーキ」、上り坂もパワフルに進む「登坂アシスト」、減速時のエネルギーを回収する、回生ブレーキを搭載。 3. 日常使いに耐えるタフ＆スマート設計 2時間のフル充電で約12kmの走行が可能。IP65の防水・防塵規格に対応し、万が一の電池切れ時でも通常のスケートボードとしてそのまま滑走できます。 4. 安心のオートOFF機能 10分間操作がない場合、自動で電源が切れるため、施設でのレンタル運用時でもバッテリーの無駄な消費を防ぎます。 ________________________________________

■ 一般販売開始記念！LINE友だち登録で「5,000円OFFクーポン」をプレゼント 一般販売の開始を記念して、期間中に公式LINEアカウントへご登録いただいた全員に、自社ECサイトで使える「5,000円OFFクーポン」をプレゼントいたします。 ※先月5月末の販売開始より既にご注文をいただいており、現在国内に確保している即納在庫の数には限りがございます。在庫が終了した場合は、通常の予約販売（次回入荷待ち）へと切り替わりますので、お早めにご検討ください。 【公式LINEアカウント 友だち登録URL】 ・https://lin.ee/83Kw0Du ________________________________________ ■ 製品概要 • 製品名：Liquid Skateboard（リクイッド スケートボード） • 希望小売価格：89,800円（税込） • 航続距離：約12km（満充電時） • 充電時間：約2時間 • 防水防塵規格：IP65 ※【公道走行に関するご注意】 日本の現行法（道路交通法・道路運送車両法）において、本製品を含む電動スケートボードは、電動での使用の場合、公道での走行が禁止されています。私有地や許可されたクローズドコース、各施設指定のエリア等で安全に配慮してご使用ください。

________________________________________ ■ 輸入総代理店（会社概要） • 法人名：BeachWood Trading合同会社（ビーチウッド トレーディング ゴウドウカイシャ） • 所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609 • 事業内容：海外製品の輸入及び国内外の製品の卸売・小売事業 • 会社URL：https://beachwoodtrading.co.jp/ja/ ■ 本件に関するお問い合わせ先 • 電話番号：03-6379-0125 • FAX番号：03-6736-0389 • メールアドレス：info@beachwood.jp ________________________________________