株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営する「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」は、韓国発スニーカー＆キャップブランド「elldu（エルドゥ）」とのコラボレーションキャップに、新色「Blue Grey / Grey」を追加発売いたします。 発売後、複数カラーが短期間で完売となるなど大きな反響を集めた本コラボレーションキャップ。このたび、ご好評につき完売となっていた初回展開カラー4色（White、White/Blue、Grey、Blue Grey）についても再販が決定。新色を加えたラインナップで再び展開いたします。 ellduのシグネチャーアイテムとして人気を集める「アップリキャップ」は、韓国のストリートカルチャーから生まれ、日常に自然と溶け込む存在感で多くの支持を集めています。 今回の新色「Blue Grey / Grey」は、柔らかなブルーグレーのクラウンにグレーのバイザーを組み合わせたカラーリングを採用。洗い加工によるヴィンテージライクな風合いと相まって、シーズンを問わず着用しやすい仕上がりとなっています。

Blue Grey/Grey (ECC05)

CAViAR PRODUCTS Special Edition - elldu® appliqué cap

100%コットン素材を使用した6パネル仕様に加え、後部にはCAViAR PRODUCTSのモチーフ刺繍を施し、内側のブランドタグも別注仕様に変更。シンプルながらも確かな個性を感じさせるデザインは、ユニセックスで幅広いスタイリングにフィットします。 発売当初から多くのお客様にご好評いただいた本コラボレーションキャップ。新色の追加と再販を通じて、より多くの方にellduとCAViAR PRODUCTSが提案する世界観をお楽しみいただければ幸いです。

【商品概要】 商品名：CAViAR PRODUCTS Special Edition - elldu® appliqué cap 素材：コットン（ツイル）、フェルト サイズ：Free カラー：White、White/Blue、Grey、Blue Grey、Blue Grey/Grey（NEW） 価格：6,930円（税込） 発売日：2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階 イベントスポット1 「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026年6月10日(水)～6月16日(火)までの期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN 【お客様お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201