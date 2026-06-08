株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、日本のウォッチブランド 「sazaré （さざれ）」より、新作オートマチックモデル「SK02 38mm」を発売いたします。

静かに、時間を映す。

sazaréを象徴するSK02を、新たに38mmサイズへとアップデート。単純なサイズ変更ではなく、ダイヤル、針、ケースバランスに至るまで細部を再設計。わずかに湾曲した文字盤に沿うよう、一本ずつ手作業で 曲げられた針や、光を受けて表情を変えるミラーポリッシュ仕上げなど、SK02が持つ繊細な造形を改めて見つめ直しました。ケースには316Lステンレススティールを採用し、ストラップにはブラックコードバンレザーをセット。ムーブメントにはMIYOTA 9015を搭載し、日本国内で製造されます。また、本作は初回生産分のみシリアルナンバー入りとなります。発売に先立ち、sazaré公式オンラインストアにて先行受注を実施いたします。

SK02 38mｍ

A watch that quietly reflects time. 3年≒ 約26,280時間。 SK02 38mmは、その時間の中で少しずつ形になっていった。

表面張力のように膨らんだ風防。 わずかに湾曲した文字盤。 それに沿うように曲げられた針。 光を受けるたび、境界は曖昧になり、時計は静かに表情を変えていく。 漂白された白ではなく、時間を含んだ文字盤の色。 光の粒を受け取る、黒艶仕上げの針。

豊かな曲面を持つフェイスに対して、ケースはシャープな輪郭で構成した柔らかさと緊張感。 その対比が、この時計の造形を特徴づけている。 長い時間の中で、静かに残っていくための佇まいを目指した。

【商品情報】 Ref.02.02.00 SK02-38mm / SS SILVER MIRROR FINISH / WHITE DIAL / BLACK CORDOVAN LEATHER 価格：148,500円（税込） ケースサイズ：38mm ケース厚：10.8mm ムーブメント：MIYOTA 9015 ケース素材：316L Stainless Steel ストラップ：Cordovan Leather 風防：Crystal Glass 防水性能：5気圧防水 MADE IN JAPAN 初回生産分シリアルナンバー入り

【先行受注詳細】 受注店舗：sazaré Official Online Store（https://store.sazare.jp/） 受注期間：2026年6月12日（金）～6月28日（日） ※商品のお届けは6月最終週を予定しております。 【一般発売詳細】 発売店舗：全国取扱店 発売日：2026年7月3日（金） 【お客様お問い合わせ先】 エイチエムエスウォッチストア表参道 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F TEL：03-6438-9321