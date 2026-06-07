当日の様子・結果

認定NPO法人 国際連合世界食糧計画WFP協会（以下、国連WFP協会、神奈川県横浜市：安藤 宏基会長）は、6月7日（日）に「WFPウォーク・ザ・ワールド 2026名古屋」を開催しました。 本イベントは、途上国の子どもの飢餓をなくすことを目的としたチャリティーイベントで、1,183人が多くの花が咲き誇る鶴舞公園から新緑の名古屋市内を歩き、支援への思いをひとつにしました。参加費の一部は国連WFPが実施する「学校給食支援」に寄付されます。 また、参加申込時に呼びかけていた追加寄付を含め1,377,100円が集まり、さらに会場では14,330円の募金が集まりました。これらの寄付により、約4万6,000人の途上国の子どもに給食を届けることができます。

【開会式での登壇者によるスピーチ】

●国連WFP協会 安藤 宏基会長

「このチャリティーウォーキングによる支援は、国連WFP全体の支援規模から見れば小さな部分かもしれませんが、将来につながる大切な取り組みです。平和は努力しなければ維持できるものではなく、皆様の参加には大きな意味があります」と挨拶し、雨の中集まった参加者や協賛企業、ボランティアスタッフへの感謝を述べました。

●元プロ野球選手／野球解説者 岩瀬 仁紀氏

「今日は楽しく元気に世界の子どもたちのために歩き、栄養と希望を届けていきましょう」と呼びかけ、雨の中会場に足を運んだ参加者にエールを送りました。

実施概要

大会名 WFP ウォーク・ザ・ワールド 2026 名古屋 https://www.walktheworld.jp/2026/ 開催日時 2026年6月7日（日） 受付 10:00～ 開会式 10:30 登壇者：国連WFP協会 安藤 宏基 ：元プロ野球選手／野球解説者 岩瀬 仁紀 スタート時刻 11:00 寄付付き参加費 一般2,200円（内訳：参加費1,000円＋寄付1,200円） 小学生1,000円 （内訳：参加費700円＋寄付300円） 寄付先 国連WFP 学校給食支援 コース 7kmコース（鶴舞公園→大須観音→白川公園→鶴舞公園） 主催 認定NPO法人国連WFP協会 横浜市西区北幸二丁目8番4号 横浜西口KNビル17階 後援 WFP 世界食糧計画 日本事務所、名古屋市、名古屋商工会議所、 日本市民スポーツ連盟、日本ウオーキング協会、愛知県ウオーキング協会、中日新聞社、NHK名古屋放送局 特別協賛 カゴメ㈱、トヨタ自動車㈱、日清食品ホールディングス㈱、㈱ファミリーマート 協賛 ㈱アオキスーパー、旭食品㈱、アルビス㈱、伊藤忠商事㈱、伊藤忠食品㈱、井村屋グループ㈱、加藤産業㈱、カルビー㈱、国分中部㈱、㈱コノミヤ、敷島製パン㈱、 ㈱昭和、昭和産業㈱、㈱真誠、ダスキンレントオール、㈱トーカン、日清オイリオグループ㈱、 ㈱ニッスイ、㈱ニップン、㈱日本アクセス、日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱、 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱、日本電気通信システム㈱、ハニューフーズ㈱、 ㈱浜乙女、フィード・ワン㈱、㈱フィールコーポレーション、プリマハム㈱、マックスバリュ東海㈱、 三菱商事㈱、三菱食品㈱、三本珈琲㈱、㈱ムゲンエステート、㈱ヤマナカ 協力 ㈱大王製作所

●国連WFPの学校給食支援

国連WFPは途上国の学校で、年間およそ2,000万人の子どもに給食を届けています。学校で栄養たっぷりの給食が 食べられることで、親は積極的に子どもを登校させるようになり、子どもも空腹に悩まされず、集中して勉強することがで きます。就学の機会を与えられにくい女子児童の登校も促し、女性の権利向上にもつながります。約30円の寄付で、 子ども1人に給食を届けることができます。

【WFP国連世界食糧計画（国連WFP）】

飢餓のない世界を目指して活動する国連唯一の食料支援機関です。2024年は120以上の国と地域で1億2,400 万人の人びとに食料を届けました。紛争や自然災害発生時における緊急支援や、長期的に人びとを支えていく開発 支援を行っています。2020年ノーベル平和賞を受賞しました。

●認定NPO法人国連WFP協会

国連WFPを支援する認定NPO法人で、日本における国連WFPへの民間の公式寄付窓口です。募金活動、企業・団体との連携や広報活動を行っています。2024年外務大臣表彰を受賞しました。