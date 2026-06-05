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愛知大学が7月4日に第16回アシタシアサロン・愛知大学グローバルシンポジウム『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』を開催。在日ジョージア大使館特命全権大使のティムラズ レジャバ氏が講演
愛知大学ささしま地域連携研究センターは同大国際問題研究所と共催で、7月4日（金）、第16回アシタシアサロン・グローバルシンポジウム『「国境を越えるブランド」ｰマーケティングに何ができるかｰ』を実施。SNSでも注目のジョージア大使のティムラズレジャバ氏をお招きし、グローバル・マーケティングの実際の展開を紹介いただくとともに、マーケティング研究の視点から、その意義と課題を考察し、多様な文化に対応したマーケティングのあり方について考える。会場は同大名古屋キャンパス（名古屋市中村区）で、定員400名 (登録先着）。要申し込み、参加費無料。
愛知大学は2018年より、文部科学省私立大学研究ブランディング事業に選定された「『越境地域マネジメント研究』を通じて縮減する社会に持続性を生み出す大学」の研究活動の一環として、名古屋市ささしまライブ地区に開校した名古屋キャンパスを拠点とした『越境地域マネジメント事業 』のASITASIA”アシタシア”（明日のくに）を始動。アシタシアサロン、トークライブ、研究会の活動を通して、地域連携教育・研究活動を発展させている。私立大学研究ブランディング事業としては一区切りした後、2024年に設立した愛知大学ささしま地域連携研究センターが本事業を受け継ぎ、現在もアシタシアサロン等を開催している。
第16回となる今回は、『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』をテーマにグローバルシンポジウムとして開催。ビジネスのグローバル化が進むなか、企業や国は、多様な文化や価値観に接近しながら、新たな市場の創造方法を模索しています。
本シンポジウムは、SNSでも注目のジョージア大使のティムラズレジャバ氏をお招きし、グローバル・マーケティングの実際の展開を紹介いただくとともに、マーケティング研究の視点から、その意義と課題を考察し、多様な文化に対応したマーケティングのあり方について考えるものです。概要は下記の通り。
◆第16回アシタシアサロン・愛知大学グローバルシンポジウム『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』概要
【日 時】 2026年7月4日（土） 14:00〜16:30 （開場13:30）
【会 場】愛知大学名古屋キャンパス グローバルコンベンションホール （名古屋市中村区平池町4丁目60番地6）
【定 員】 400名 （登録先着）
【参加費】 無料
【言 語】日本語
【内 容】
■開会あいさつ（14:00〜14:05）
広瀬 裕樹 愛知大学学長
■講演者紹介（14:05〜14:15）
岡田 健太郎 愛知大学法学部教授
■基調講演（14:15〜15:00）
<テーマ>「国境を越えるブランド」
<講演者>ティムラズレジャバ 氏（在日ジョージア大使館特命全権大使）
＜プロフィール＞
1988年生まれ。1992年に日本へ移住して以来、大学卒業まで、ジョージア、日本、アメリカ、カナダで教育を受ける。
2011年早稲田大学卒業後、キッコーマン株式会社で、海外営業マーケティング・首都圏営業を担当。
2018年ジョージア外務省参事官入省。 2019年在日ジョージア大使館臨時代理大使、2021年より現職。
■パネルディスカッション（15:15〜16:25）
<テーマ>
「国境を越えるブランド -マーケティングに何ができるか-」
<パネリスト>
ティムラズ レジャバ 在日ジョージア大使館特命全権大使
藤原 一肇 愛知学院大学経営学部准教授
土屋 仁志 愛知大学経営学部准教授
<コーディネーター>
太田 幸治 愛知大学ささしま地域連携研究センター長/同経営学部教授
■閉会挨拶（16:25〜16:30）
佐藤 元彦 愛知大学国際問題研究所長/同経済学部教授
【申込方法】
下記URLまたは添付のチラシの二次元コードより申し込み。
・URL：https://www.aichi-u.ac.jp/asitasia/event_salon
【申込期日】2026年6月22日（月）まで
【主催】愛知大学 【共催】愛知大学ささしま地域連携研究センター、愛知大学国際問題研究所
【その他】※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
◇愛知大学公式サイト https://www.aichi-u.ac.jp/
◇越境地域マネジメント事業ASITASIA”アシタシア”
https://asitasia.aichi-u.ac.jp/
◇愛知大学国際問題研究所 https://www.aichi-u.ac.jp/aiia
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
第16回となる今回は、『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』をテーマにグローバルシンポジウムとして開催。ビジネスのグローバル化が進むなか、企業や国は、多様な文化や価値観に接近しながら、新たな市場の創造方法を模索しています。
本シンポジウムは、SNSでも注目のジョージア大使のティムラズレジャバ氏をお招きし、グローバル・マーケティングの実際の展開を紹介いただくとともに、マーケティング研究の視点から、その意義と課題を考察し、多様な文化に対応したマーケティングのあり方について考えるものです。概要は下記の通り。
◆第16回アシタシアサロン・愛知大学グローバルシンポジウム『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』概要
【日 時】 2026年7月4日（土） 14:00〜16:30 （開場13:30）
【会 場】愛知大学名古屋キャンパス グローバルコンベンションホール （名古屋市中村区平池町4丁目60番地6）
【定 員】 400名 （登録先着）
【参加費】 無料
【言 語】日本語
【内 容】
■開会あいさつ（14:00〜14:05）
広瀬 裕樹 愛知大学学長
■講演者紹介（14:05〜14:15）
岡田 健太郎 愛知大学法学部教授
■基調講演（14:15〜15:00）
<テーマ>「国境を越えるブランド」
<講演者>ティムラズレジャバ 氏（在日ジョージア大使館特命全権大使）
＜プロフィール＞
1988年生まれ。1992年に日本へ移住して以来、大学卒業まで、ジョージア、日本、アメリカ、カナダで教育を受ける。
2011年早稲田大学卒業後、キッコーマン株式会社で、海外営業マーケティング・首都圏営業を担当。
2018年ジョージア外務省参事官入省。 2019年在日ジョージア大使館臨時代理大使、2021年より現職。
■パネルディスカッション（15:15〜16:25）
<テーマ>
「国境を越えるブランド -マーケティングに何ができるか-」
<パネリスト>
ティムラズ レジャバ 在日ジョージア大使館特命全権大使
藤原 一肇 愛知学院大学経営学部准教授
土屋 仁志 愛知大学経営学部准教授
<コーディネーター>
太田 幸治 愛知大学ささしま地域連携研究センター長/同経営学部教授
■閉会挨拶（16:25〜16:30）
佐藤 元彦 愛知大学国際問題研究所長/同経済学部教授
【申込方法】
下記URLまたは添付のチラシの二次元コードより申し込み。
・URL：https://www.aichi-u.ac.jp/asitasia/event_salon
【申込期日】2026年6月22日（月）まで
【主催】愛知大学 【共催】愛知大学ささしま地域連携研究センター、愛知大学国際問題研究所
【その他】※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
◇愛知大学公式サイト https://www.aichi-u.ac.jp/
◇越境地域マネジメント事業ASITASIA”アシタシア”
https://asitasia.aichi-u.ac.jp/
◇愛知大学国際問題研究所 https://www.aichi-u.ac.jp/aiia
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/