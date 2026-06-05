愛知大学が7月4日に第16回アシタシアサロン・愛知大学グローバルシンポジウム『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』を開催。在日ジョージア大使館特命全権大使のティムラズ レジャバ氏が講演

愛知大学が7月4日に第16回アシタシアサロン・愛知大学グローバルシンポジウム『「国境を越えるブランド」 ｰマーケティングに何ができるかｰ』を開催。在日ジョージア大使館特命全権大使のティムラズ レジャバ氏が講演