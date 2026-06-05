2026年5月29日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/automotive-steering-angle-sensor-market/590642346 調査結果公表日：2026年5月29日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他）、中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月～4月 調査のポイント：成長要因、課題、機会、市場動向分析、主要企業の競合分析、市場セグメンテーション、地域別分析を含みます。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、同市場は2025年に約25.8億米ドル、2035年に約52億米ドルに達し、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）約7.2%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.の分析によると、同市場は電子安定制御（ESC）およびADAS（先進運転支援システム）の搭載を義務付ける政府規制により拡大が予測されています。米国のNHTSA（米国道路交通安全局）によるESC規制により、すべての乗用車へのESCシステム搭載が義務付けられており、ESCシステムはステアリングアングルセンサーに大きく依存しています。 さらに、中級クラスの車両におけるADASの急速な普及も、ステアリングアングルセンサーの需要を拡大させています。車線維持支援（LKA）、車線逸脱警報（LDW）、アダプティブクルーズコントロール（ACC）、自動緊急操舵、駐車支援などのADAS機能がセンサーを必要としており、自動車メーカーが高級車のみならず幅広い車両セグメントに安全機能を搭載していることから、採用率は着実に上昇しています。

最新ニュース

当社の調査によると、Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2025年10月、Melexisは、ステアリングトルクフィードバック、ステアリングラックモーター制御、ステアリング角度検知といった次世代の車載アプリケーション向けに設計された、デュアル入力型誘導センサーIC「MLX90514」の発売を発表しました。 • 2024年6月、TDK Corporationは、車載および産業機器向けTMR（トンネル磁気抵抗）角度センサー「TAS8240」の発売により、同社のTMR角度センサー製品ラインナップを拡充することを発表しました。

市場セグメンテーション

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同市場の調査では、アプリケーション別に電子安定制御（ESC）、車線逸脱警報システム、アダプティブクルーズコントロール、その他に分割されています。ESCセグメントは、政府規制の導入と安全性への意識高まりを背景に、予測期間を通じて45%の主要な市場シェアを維持すると見込まれています。 商用車メーカーも、トレーラーの不安定化や横転事故を低減させるためESC採用を拡大しており、同セグメントの成長を牽引しています。

地域概要

SDKI Inc.の分析によると、アジア太平洋地域は予測期間において32.5%の市場シェアを占め、最も高い年平均成長率（CAGR）8.3%を記録すると予測されています。インド、中国、韓国における電気自動車生産の急速な拡大が成長を牽引しており、中国は2023年に世界で販売された電気自動車の半数以上を生産しています。 日本においても、強固な自動車製造基盤を背景に市場が急速に拡大しています。2024年に8.23百万台を超える自動車を生産し、ハイブリッド車やADASの高い普及率が成長を後押ししています。

Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のAutomotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)における主要企業は以下の通りです: • Bosch • Continental AG • ZF Friedrichshafen AG • Aptiv PLC • Sensata Technologies さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • DENSO Corporation • Hitachi Astemo Ltd. • Mitsubishi Electric Corporation • Panasonic Automotive Systems • NTN Corporation

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関連する市場調査レポート

自動車用センサー市場- https://www.sdki.jp/reports/automotive-sensors-market/108463 先進運転支援システム (ADAS)市場- https://www.sdki.jp/reports/advanced-driver-assistance-systems-adas-market/111492 自動車用アクチュエータの世界市場- https://www.sdki.jp/reports/automotive-actuators-market/61952 自動運転車市場- https://www.sdki.jp/reports/autonomous-vehicle-market/104753

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