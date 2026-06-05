バザルト(R)ヘッドスパが60代の投薬による薄毛・慢性頭痛・睡眠トラブルに変化。神奈川県横浜市のサロンで月1回8ヶ月の継続ケアで頭痛薬が減り睡眠が整った最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――神奈川県横浜市・ヘアーサロンスターズの症例報告
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、神奈川県横浜市のサロン『ヘアーサロンスターズ』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代の女性です。更年期・うつ病の治療中で投薬による薄毛にお悩みでした。薬品を使う施術はしたくないという想いから、安心して受けられるケアを探されてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパとP's Selectエッセンスを組み合わせたケアを月1回・8ヶ月間継続実施。圧をかけない遠赤外線による深部温熱アプローチで頭皮環境を整えるケアを積み重ねました。
睡眠の質が改善し、常用するほどだった慢性的な頭痛の頻度が大幅に軽減されました。主治医からも薬を減らしてもらえるまでの変化が確認されています。
お客様は「投薬治療中なので薬品を使う施術はしたくなかった。安心してリラックスできる。薬を常用するひどい頭痛が減っているのが何より嬉しい。医者からも薬を減らしてもらえている。よく眠れるようになった」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で頭皮・自律神経の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：ヘアーサロンスターズ（神奈川県横浜市）
URL：https://www.mama-stars.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351473/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351473/images/bodyimage2】
「理容椅子で施術可能なリラクゼーションメニューを探していた時に出会い、自分自身が感動した。安心して提供できる内容に飛びつきました。」
神奈川県横浜市の『ヘアーサロンスターズ』オーナー・阿部氏は、同じ理容室でバザルト(R)を導入している仲間からの紹介で出会いました。理容椅子で施術可能なリラクゼーションメニューを模索していた際に自身が体験し感動。安心して提供できる内容に即決で導入を決意したといいます。
「シェービングを理容室で受けるお客様には、高額なイメージのエステに興味はあるが抵抗がある方も多いです。特に男性にはそんなご意見を持つ方が多い。『床屋さんで気軽にエステ気分！』その感覚に喜んでいただけています。バザルト(R)を加えるお客様はリピートが定着しています」と阿部氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、阿部氏はこう語ります。「手を壊してセラピストを辞めた知り合いが複数います。体負担なく、設備投資も道具のみ、それでお客様に喜んでいただけるだけでなく、施術中自分の体も温まる。こんな幸せなことはありません」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、更年期・うつ病の治療中で投薬による薄毛と慢性頭痛に悩む60代女性が、バザルト(R)ヘッドスパを月1回・8ヶ月継続することで頭痛頻度の軽減と睡眠の質向上が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、薬品を使えないデリケートな状況にある方にも安心して提供できる施術として高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
商標登録済みの独自技術として全国2,700店舗以上に導入されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、神奈川県横浜市のサロン『ヘアーサロンスターズ』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代の女性です。更年期・うつ病の治療中で投薬による薄毛にお悩みでした。薬品を使う施術はしたくないという想いから、安心して受けられるケアを探されてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパとP's Selectエッセンスを組み合わせたケアを月1回・8ヶ月間継続実施。圧をかけない遠赤外線による深部温熱アプローチで頭皮環境を整えるケアを積み重ねました。
睡眠の質が改善し、常用するほどだった慢性的な頭痛の頻度が大幅に軽減されました。主治医からも薬を減らしてもらえるまでの変化が確認されています。
お客様は「投薬治療中なので薬品を使う施術はしたくなかった。安心してリラックスできる。薬を常用するひどい頭痛が減っているのが何より嬉しい。医者からも薬を減らしてもらえている。よく眠れるようになった」と語っています。
※効果には個人差があります。本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、遠赤外線に裏打ちされた理論で頭皮・自律神経の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：ヘアーサロンスターズ（神奈川県横浜市）
URL：https://www.mama-stars.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351473/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351473/images/bodyimage2】
「理容椅子で施術可能なリラクゼーションメニューを探していた時に出会い、自分自身が感動した。安心して提供できる内容に飛びつきました。」
神奈川県横浜市の『ヘアーサロンスターズ』オーナー・阿部氏は、同じ理容室でバザルト(R)を導入している仲間からの紹介で出会いました。理容椅子で施術可能なリラクゼーションメニューを模索していた際に自身が体験し感動。安心して提供できる内容に即決で導入を決意したといいます。
「シェービングを理容室で受けるお客様には、高額なイメージのエステに興味はあるが抵抗がある方も多いです。特に男性にはそんなご意見を持つ方が多い。『床屋さんで気軽にエステ気分！』その感覚に喜んでいただけています。バザルト(R)を加えるお客様はリピートが定着しています」と阿部氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、阿部氏はこう語ります。「手を壊してセラピストを辞めた知り合いが複数います。体負担なく、設備投資も道具のみ、それでお客様に喜んでいただけるだけでなく、施術中自分の体も温まる。こんな幸せなことはありません」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、商標登録済みの独自技術（商標登録第5972921号）として全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。今回の症例は、更年期・うつ病の治療中で投薬による薄毛と慢性頭痛に悩む60代女性が、バザルト(R)ヘッドスパを月1回・8ヶ月継続することで頭痛頻度の軽減と睡眠の質向上が確認されるという、遠赤外線による深部温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、薬品を使えないデリケートな状況にある方にも安心して提供できる施術として高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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