真夏のテーマパークは、濡れて！騒いで！気分爽快スプラッシュ！ 淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」 スプラッシュイベントを大特集 ～モリにいるのに、水浸し？？ 真夏に負けないアニメパークを楽しもう～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351558/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、年々暑さが増す日本の夏を全力で楽しめる、気分爽快スプラッシュイベントを開催いたします。全4つの常設アトラクションで開催するスプラッシュイベントでは、アスレチック、ジップライン、そして忍術や呪文といった、作品の世界観と組み合わさたギミックで、参加者の頭からつま先までずぶ濡れ確定の演出を企画。各イベントは7月10日（金）～9月30日（水）にて開催いたします。真夏のテーマパークを、仲間や家族と一緒に夢中になってお楽しみください。
詳細は公式HP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）をご覧ください。
■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」 ズブヌレ！2026夏特集
【「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」／『クレヨンしんちゃんSummerスプラッシュ2026』】
本イベントでは、映画「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦」をモチーフにしたアスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」を舞台にした2つのスプラッシュイベントを7月10日（金）～9月30日（水）にて開催いたします。
1つ目は「中・上級コース向け(小学生以上)」のスプラッシュイベント『200％増量！難易度MAX！最強爽快挑戦状！』。毎年大人気な巨大水大砲を設置するだけでなく、今年はスタッフによるランダム放水やアスレチックに設置されたミストによりアスレチックの難易度がMAXに！いつ水が降りかかるか分からない予測不能なスリルを味わいながら、全身びしょ濡れになってアスレチックに挑戦しよう！参加者には、ニジゲンノモリオリジナル認定証をプレゼントいたします。
2つ目は「初級コース向け(未就学児)」の『ポイを守り切れ！びしょびしょ大合戦！』。毎年実施している「ポイを守りきれ！」をこの夏限定で“チーム対抗びしょ濡れ水合戦”としてさらにパワーアップした特別企画です。参加希望者をくじ引きで2チームに分け、頭に装着したポイが濡れないように守りながら水鉄砲で相手チームのポイを狙い打ち！勝利したチームには「勝利ステッカー」を配布いたします。残念ながら負けてしまったチームも「参加賞ステッカー」をお渡しいたします。
夏限定の特別イベントで、全身びしょ濡れになりながら、最高の思い出を作ろう！
■「クレヨンしんちゃん Summer スプラッシュ！～200％増量！難易度MAX！最強爽快挑戦状！～」概要
実施期間：
2026年7月10日（金）～9月30日（水）
時間：
水大砲、ランダム放水は数分おきに常時発射
料金：
イベント参加費無料 ※別途エリア入場チケット必要
対象：
身長120cm以上で体重25kg以上～110kg未満の方
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」アスレチックエリア内
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
HP：
ニジゲンノモリ公式サイト https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■「クレヨンしんちゃん Summer スプラッシュ！～ポイを守り切れ！びしょびしょ大合戦！～」概要
実施期間：
2026年7月10日（金）～9月30日（水）
時間：
1日2回開催（(1)12時(2)15時／所要時間 約15分）※ランダム放水は常時開催
料金：
イベント参加費無料 ※別途エリア入場チケット必要
対象：
身長120cm未満または体重25kg未満の方
場所：
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、年々暑さが増す日本の夏を全力で楽しめる、気分爽快スプラッシュイベントを開催いたします。全4つの常設アトラクションで開催するスプラッシュイベントでは、アスレチック、ジップライン、そして忍術や呪文といった、作品の世界観と組み合わさたギミックで、参加者の頭からつま先までずぶ濡れ確定の演出を企画。各イベントは7月10日（金）～9月30日（水）にて開催いたします。真夏のテーマパークを、仲間や家族と一緒に夢中になってお楽しみください。
詳細は公式HP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）をご覧ください。
■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」 ズブヌレ！2026夏特集
【「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」／『クレヨンしんちゃんSummerスプラッシュ2026』】
本イベントでは、映画「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦」をモチーフにしたアスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」を舞台にした2つのスプラッシュイベントを7月10日（金）～9月30日（水）にて開催いたします。
1つ目は「中・上級コース向け(小学生以上)」のスプラッシュイベント『200％増量！難易度MAX！最強爽快挑戦状！』。毎年大人気な巨大水大砲を設置するだけでなく、今年はスタッフによるランダム放水やアスレチックに設置されたミストによりアスレチックの難易度がMAXに！いつ水が降りかかるか分からない予測不能なスリルを味わいながら、全身びしょ濡れになってアスレチックに挑戦しよう！参加者には、ニジゲンノモリオリジナル認定証をプレゼントいたします。
2つ目は「初級コース向け(未就学児)」の『ポイを守り切れ！びしょびしょ大合戦！』。毎年実施している「ポイを守りきれ！」をこの夏限定で“チーム対抗びしょ濡れ水合戦”としてさらにパワーアップした特別企画です。参加希望者をくじ引きで2チームに分け、頭に装着したポイが濡れないように守りながら水鉄砲で相手チームのポイを狙い打ち！勝利したチームには「勝利ステッカー」を配布いたします。残念ながら負けてしまったチームも「参加賞ステッカー」をお渡しいたします。
夏限定の特別イベントで、全身びしょ濡れになりながら、最高の思い出を作ろう！
■「クレヨンしんちゃん Summer スプラッシュ！～200％増量！難易度MAX！最強爽快挑戦状！～」概要
実施期間：
2026年7月10日（金）～9月30日（水）
時間：
水大砲、ランダム放水は数分おきに常時発射
料金：
イベント参加費無料 ※別途エリア入場チケット必要
対象：
身長120cm以上で体重25kg以上～110kg未満の方
場所：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」アスレチックエリア内
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
HP：
ニジゲンノモリ公式サイト https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■「クレヨンしんちゃん Summer スプラッシュ！～ポイを守り切れ！びしょびしょ大合戦！～」概要
実施期間：
2026年7月10日（金）～9月30日（水）
時間：
1日2回開催（(1)12時(2)15時／所要時間 約15分）※ランダム放水は常時開催
料金：
イベント参加費無料 ※別途エリア入場チケット必要
対象：
身長120cm未満または体重25kg未満の方
場所：