INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月02に「INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSISに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)の概要
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)に関する当社の調査レポートによると、INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)規模は 2035 年に約 65 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)規模は約 37.4億米ドルとなっています。INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)におけるシェアの拡大は、AIおよびデータセンターインフラの急速な拡張に起因するものです。AIの導入拡大に伴い、ラックマウントシャーシに大きく依存するラック規模のコンピューティングシステム、GPUクラスター、ストレージサーバー、および冷却インフラに対する需要が高まっています。
さらに、産業オートメーションやスマート製造の発展も、同市場の成長を牽引しています。高度な産業用ラックマウントシャーシは、工場自動化システム、PLC（プログラマブルロジックコントローラー）、産業用サーバー、SCADAシステム、そしてAI搭載の製造設備などにおいて幅広く活用されています。
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSISに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/industrial-rack-mount-chassis-market/590642357
産業用ラックマウントシャーシに関する市場調査によると、エッジコンピューティングや産業用IoT（IIoT）の普及拡大に加え、防衛近代化プログラムにおけるVPX、OpenVPX、および堅牢型組み込みコンピューティングシステムの利用増加に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、GPUアクセラレータ、AIサーバー、多コアCPU、高密度ストレージシステム、高速ネットワーク機器などがもたらす高い消費電力や、それに伴う高度な冷却要件が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351565/images/bodyimage1】
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)セグメンテーションの傾向分析
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、素材別、冷却機構別、電源別 と地域に分割されています。
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)の概要
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)に関する当社の調査レポートによると、INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)規模は 2035 年に約 65 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)規模は約 37.4億米ドルとなっています。INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Industrial Rack Mount Chassis Market(産業用ラックマウントシャーシ市場)におけるシェアの拡大は、AIおよびデータセンターインフラの急速な拡張に起因するものです。AIの導入拡大に伴い、ラックマウントシャーシに大きく依存するラック規模のコンピューティングシステム、GPUクラスター、ストレージサーバー、および冷却インフラに対する需要が高まっています。
さらに、産業オートメーションやスマート製造の発展も、同市場の成長を牽引しています。高度な産業用ラックマウントシャーシは、工場自動化システム、PLC（プログラマブルロジックコントローラー）、産業用サーバー、SCADAシステム、そしてAI搭載の製造設備などにおいて幅広く活用されています。
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSISに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/industrial-rack-mount-chassis-market/590642357
産業用ラックマウントシャーシに関する市場調査によると、エッジコンピューティングや産業用IoT（IIoT）の普及拡大に加え、防衛近代化プログラムにおけるVPX、OpenVPX、および堅牢型組み込みコンピューティングシステムの利用増加に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、GPUアクセラレータ、AIサーバー、多コアCPU、高密度ストレージシステム、高速ネットワーク機器などがもたらす高い消費電力や、それに伴う高度な冷却要件が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351565/images/bodyimage1】
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)セグメンテーションの傾向分析
INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS MARKET(産業用ラックマウントシャーシ市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、INDUSTRIAL RACK MOUNT CHASSIS の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、素材別、冷却機構別、電源別 と地域に分割されています。