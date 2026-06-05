雑穀クリエイター認定者が1年以上かけて原料を吟味 手づくりの北海道産雑穀ミックス「とかちNOBUKOブレンド」が完成
一般社団法人日本雑穀協会は、雑穀クリエイター認定者による活動事例として、
北海道産雑穀を使用した手づくりの雑穀ミックス
「とかちNOBUKOブレンド」が完成したことをお知らせいたします。
本商品は、北海道帯広市の「NOBU KITCHEN Cafe」を運営し、
十勝観光大使としても地域の魅力を発信している雑穀クリエイター認定者が、
北海道産雑穀の魅力をより多くの方に伝えたいという思いから企画した雑穀ブレンドです。
使用する雑穀については、1年以上にわたり原料を一つひとつ吟味し、
味わい、食感、炊き上がりの彩り、
日々の食事への取り入れやすさなどを確認しながら、
丁寧に商品化を進めてきました。
「とかちNOBUKOブレンド」は、十勝の豆類を中心に、
毎日のごはんに自然に取り入れやすい味わいを目指した、
手づくりの雑穀ミックスです。
NOBU KITCHEN Cafeならではの感性と、
雑穀クリエイターとしての専門的な視点を活かし、
素材の組み合わせやバランスにこだわって仕上げられています。
日本雑穀協会では、雑穀に関する専門知識を活かし、
地域の食材や食文化の魅力を発信する有資格者の活動を応援しています。
今回の「とかちNOBUKOブレンド」は、
雑穀クリエイター認定者が自身の活動を通じて、
雑穀の価値を具体的な商品として形にした事例です。
今後も当協会では、雑穀の健全な普及と市場形成に向けて、
資格認定者による実践的な活動や、
国産雑穀の価値向上につながる取り組みを広く紹介してまいります。
──────────────────────────────
商品概要
──────────────────────────────
商品名：
北海道産雑穀ミックス「とかちNOBUKOブレンド」
内容：
北海道産雑穀を使用した手づくり雑穀ミックス
特徴：
雑穀クリエイター認定者が1年以上かけて原料を吟味し、
味わい、食感、彩り、日々の食事への取り入れやすさを考えて仕上げた
小ロット製造の商品です。
取扱い：
NOBU KITCHEN Cafeにて数量限定で取扱い
※北海道産雑穀の入荷状況に合わせて小ロットで製造するため、
販売数量には限りがあります。
https://nobukitchencafe.jimdofree.com/
──────────────────────────────
一般社団法人日本雑穀協会について
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雑穀の普及と健全な市場形成を目的に、
資格認定講座の運営、雑穀を活用した食品の評価・表彰、
情報発信、産地や企業との連携などに取り組んでいます。
雑穀に関する正しい知識と最新情報を伝えることで、
雑穀の価値と魅力を広く社会に発信し、
食文化の向上と雑穀産業の発展に寄与する活動を行っています。
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351551/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
北海道産雑穀を使用した手づくりの雑穀ミックス
「とかちNOBUKOブレンド」が完成したことをお知らせいたします。
本商品は、北海道帯広市の「NOBU KITCHEN Cafe」を運営し、
十勝観光大使としても地域の魅力を発信している雑穀クリエイター認定者が、
北海道産雑穀の魅力をより多くの方に伝えたいという思いから企画した雑穀ブレンドです。
使用する雑穀については、1年以上にわたり原料を一つひとつ吟味し、
味わい、食感、炊き上がりの彩り、
日々の食事への取り入れやすさなどを確認しながら、
丁寧に商品化を進めてきました。
「とかちNOBUKOブレンド」は、十勝の豆類を中心に、
毎日のごはんに自然に取り入れやすい味わいを目指した、
手づくりの雑穀ミックスです。
NOBU KITCHEN Cafeならではの感性と、
雑穀クリエイターとしての専門的な視点を活かし、
素材の組み合わせやバランスにこだわって仕上げられています。
日本雑穀協会では、雑穀に関する専門知識を活かし、
地域の食材や食文化の魅力を発信する有資格者の活動を応援しています。
今回の「とかちNOBUKOブレンド」は、
雑穀クリエイター認定者が自身の活動を通じて、
雑穀の価値を具体的な商品として形にした事例です。
今後も当協会では、雑穀の健全な普及と市場形成に向けて、
資格認定者による実践的な活動や、
国産雑穀の価値向上につながる取り組みを広く紹介してまいります。
商品概要
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商品名：
北海道産雑穀ミックス「とかちNOBUKOブレンド」
内容：
北海道産雑穀を使用した手づくり雑穀ミックス
特徴：
雑穀クリエイター認定者が1年以上かけて原料を吟味し、
味わい、食感、彩り、日々の食事への取り入れやすさを考えて仕上げた
小ロット製造の商品です。
取扱い：
NOBU KITCHEN Cafeにて数量限定で取扱い
※北海道産雑穀の入荷状況に合わせて小ロットで製造するため、
販売数量には限りがあります。
https://nobukitchencafe.jimdofree.com/
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一般社団法人日本雑穀協会について
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雑穀の普及と健全な市場形成を目的に、
資格認定講座の運営、雑穀を活用した食品の評価・表彰、
情報発信、産地や企業との連携などに取り組んでいます。
雑穀に関する正しい知識と最新情報を伝えることで、
雑穀の価値と魅力を広く社会に発信し、
食文化の向上と雑穀産業の発展に寄与する活動を行っています。
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351551/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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