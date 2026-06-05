パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、AMD Ryzen™ プロセッサとAMD Radeon™ グラフィックス カードを搭載した『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCを2026年6月5日（金）に発売いたします。

■ 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PC とは

パソコン工房のiiyama PC LEVEL∞（レベルインフィニティ）シリーズ『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PCは、AMD Ryzen™ プロセッサとAMD Radeon™ グラフィックス カードによる優れたゲーミング・パフォーマンスで安心・快適にプレイを楽しむことができるよう、実際にゲームプレイを通して動作確認を実施済みのゲーミングパソコンです。 BTO（Build to Order）によるカスタマイズに対応し、SSDの増設や周辺機器の追加など、ご希望に合わせたスペック変更も可能です。

◇ 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』推奨PC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/death-stranding2.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260605_1&utm_content=nonpay

■ 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』とは

前作から11ヵ月後の世界を舞台に、メキシコ、オーストラリア大陸を巡る、サムの新たな旅

“我々は繋ぐべきだったのか？”

人と人との繋がりを描いた感動の旅路は、UCAを越えた未知の荒野へと続いていた。 サムは人類を絶滅から救うために、仲間とともに新たな旅を始める。 荒廃した世界、立ちふさがる敵、混迷する謎。あらゆるものが使命の達成を阻もうとする。人と人との繋がりの向こうに、何があるのか？ 比類なきゲームクリエイター小島秀夫が、ふたたび世界を変える。

◇ 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』公式サイト

https://www.kojimaproductions.jp/ja/death-stranding-2

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M8AM-R96X-PGXB-DS2 販売価格：264,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222545&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260605_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 9600X / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9060 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。） 製品名：LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-DS2 販売価格：439,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222544&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260605_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9800X3D / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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