SHEIN(シーイン)は、SHEIN Group( https://www.sheingroup.com/ )が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域(※2026年4月末時点)にてサービスを提供しています。





この度、SHEINは2026年5月29日(金)より、人気ファッション誌『sweet』にてモデル・女優として活躍する横田真悠さんとのコラボレーションを発表します。横田真悠さんが今季注目の「リゾートコーデ」「プレッピー」「スポーティー」の3つのトレンドをテーマにコーディネートを披露しています。





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特設サイトURL： https://jp.shein.com/ark/13623





今回のコーディネートは、夏を自由に楽しむ「リゾートコーデ」、クラシックを今っぽく着こなす「プレッピー」、ポジティブに輝く「スポーティー」の3つをテーマに、今季のトレンドアイテムを取り入れています。SHEINのアイテムを横田真悠さんが『sweet』の世界観に合わせて、コーディネートを披露しています。





また、この度のコラボレーションを記念し、SHEINでのお買い物にてご使用いただける、最大25％オフ期間限定クーポンの配布や抽選でギフトカードが当たるSNSキャンペーンを開催します。





お得に楽しめるキャンペーンで、今季のトレンドを取り入れて、いつもよりもっとおしゃれに、毎日を楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。









■『sweet』×SHEIN×横田真悠さん 人気商品※一部抜粋





【夏を自由に楽しむ「リゾートコーデ」】

商品名 ： ミニワンピース

商品番号： sz25033107450545858

価格 ： 1,228円(税込)





商品名 ： ボトムス

商品番号： sz251202446393444194

価格 ： 1,777円(税込)





商品名 ： シューズ

商品番号： sx25091640454772231

価格 ： 2,329円(税込)





商品名 ： ハット

商品番号： sc260113170966361712313

価格 ： 875円(税込)





商品名 ： バッグ

商品番号： sg2411268898055785

価格 ： 1,504円(税込)





商品名 ： リング

商品番号： sj2112205661125751

価格 ： 189円(税込)





商品名 ： ブレスレット

商品番号： sj2303163249726132

価格 ： 572円(税込)





SHEINで「リゾートコーデ 横田真悠」と検索！





リゾートコーデ





【クラシックを今っぽく着こなす「プレッピー」】

商品名 ： トップス

商品番号： sz251107943986887230

価格 ： 1,608円(税込)





商品名 ： ボトムス

商品番号： sz25032101757939483

価格 ： 1,831円(税込)





商品名 ： バッグ

商品番号： sg251228194001948587519

価格 ： 2,147円(税込)





商品名 ： ヘアクリップ

商品番号： sc260113171171034232337

価格 ： 251円(税込)





商品名 ： ソックス

商品番号： si260120153060109142997

価格 ： 284円(税込)





SHEINで「プレッピー 横田真悠」と検索！





プレッピー





■ポジティブに輝く「スポーティー」





商品名 ： アウター

商品番号： sz2411146866669987

価格 ： 3,390円(税込)





商品名 ： Tシャツ

商品番号： sz25043079067311179

価格 ： 536円(税込)





商品名 ： スカート

商品番号： sz251122432226284813

価格 ： 1,888円(税込)





商品名 ： スニーカー

商品番号： sx25061633851480565

価格 ： 2,988円(税込)





商品名 ： リング

商品番号： sj25070115339976196

価格 ： 762円(税込)





SHEINで「スポーティー 横田真悠」と検索！





スポーティー





※価格は変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。









■『sweet』×SHEIN×横田真悠さんコラボレーション記念！期間限定クーポンを配布中

今回のコラボレーションを記念し、最大25％オフ期間限定クーポンの配布をしております。ぜひこの機会に、今季トレンドのコーディネートをお楽しみください。









■クーポン概要

有効期限 ： 2026年5月29日(金)～2026年6月28日(日)

割引額 ： ・2,000円以上：10％オフ

・5,000円以上：20％オフ

・9,000円以上：25％オフ

専用クーポンコード： sweet26PR

特設サイトURL ： https://jp.shein.com/ark/13623

※クーポンコードは、1つのアカウントにつき、1回までご利用いただけます。









■最大5万円分のギフトカードが当たる！SNSキャンペーンを実施

『sweet』×SHEINのコラボレーションを記念し、SHEINで使えるギフトカードが当たるSNSキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、SHEIN公式SNSアカウントによるキャンペーン投稿へのコメント数またはリポスト数に応じて、当選者数が増加します。皆さまのご参加により当選チャンスが広がる、参加型のキャンペーンとなっております。









■キャンペーン概要

【応募期間】

～2026年6月14日(日)23:59





【景品】

SHEINギフトカード 50,000円分

Instagram／X 各SNS最大10名様









【当選人数】

※当選者1名様あたりの賞品額は最大50,000円分です。

※各SNSともに当選者数は6名様からスタートし、SHEIN公式SNSアカウントによるキャンペーン投稿へのコメント数またはリポスト数に応じて、最大4名様分の当選人数を追加いたします。追加条件の詳細は、下記「当選者追加条件」をご確認ください。





〇当選者追加条件

〈Instagram〉

SHEIN公式Instagramのキャンペーン投稿へのコメント数が500件達成で2名様追加、1,000件達成でさらに2名様を追加いたします。





〈X〉

SHEIN公式Xのキャンペーン投稿のリポスト数が1,000件達成で2名様追加、2,000件達成でさらに2名様を追加いたします。





【特設サイトURL】

https://jp.shein.com/ark/13623





【応募方法】

◆最初にSHEINで「SHEIN x sweet着用アイテム」をチェック！SHEINのサイト内で「リゾートコーデ」「プレッピー」「スポーティー」と検索し、特設サイトにアクセス。





◆Instagram

1. SHEIN公式Instagram(＠shein_japan)をフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」をする。

2. お気に入りのトレンドスタイルの商品番号と、3つの指定ハッシュタグ「#SHEINxsweet #SHEINTrends #SHEINContest」をコメント。コメントにはお友達3名をメンション。





◆X

1. SHEIN公式X( https://x.com/SHEIN_Japan )をフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」をする。

2. キャンペーン投稿に3つの指定ハッシュタグ「#SHEINxsweet #SHEINTrends #SHEINContest」と、一番お気に入りの商品を引用リポストで投稿。





【当選通知】

当選者には、SHEIN公式SNSアカウントのDMよりご連絡いたします。





※各キャンペーンの注意事項につきましては、「SHEIN」Webサイト・アプリ内をご参照ください。









■横田真悠さんのプロフィール

1999年生まれ、東京都出身。「Seventeen2014」のグランプリに選ばれモデルデビュー。現在は「non-no」の専属モデルとして活躍。日本テレビ「3年A組ー今から皆さんは、人質ですー」で連続ドラマデビューを果たし、Netflix映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」、映画「SAKAMOTO DAYS」の出演や、ドラマ「推しの殺人」(日テレ系)、「リボーン～最後のヒーロー～」(テレビ朝日)に出演するなど女優としても活躍。また日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」の出川ガール、TBS「ラヴィット！」の木曜レギュラーなど活躍の場を広げている。

Instagram： https://www.instagram.com/yokota_mayuu/









■雑誌『sweet』

『sweet』は“28歳、一生女の子宣言”をテーマに掲げ、ファッション大好きなアラサー世代に向けた大人カワイイ情報を発信する人気ファッション誌。他にも美容、自分磨き、推し活、恋愛、婚活、趣味など......人生を充実させたい！可愛くなるために自己投資を惜しまない！買い物は必要不可欠なアクティビティ♡という人生を積極的に楽しむスウィートガールたちに向け、本誌とデジタルでファッションやビューティ情報を発信しています。

WEB ： https://sweetweb.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/sweet_editors/









■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。









■会社概要

会社名 ： ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

URL ： https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL ： https://www.sheingroup.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント ： https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金： 無料

アプリダウンロードURL ： https://shein.top/aky6icg

対応OS ： iOS/Android