埼玉県比企郡小川町の「道の駅おがわまち」(運営：株式会社LSP)は、2026年6月13日(土)～6月21日(日)の期間、「埼玉県産とうもろこし」の魅力を、“食べる”だけではなく、“焼く・香る・かぶりつく・遊ぶ”まで体験できるイベントとして、「埼玉県産とうもろこし大収穫祭」を開催いたします。“粒まで甘い”埼玉県産とうもろこしを、五感で味わう9日間。ご家族、ご友人とともに、夏の美味しさを存分にお楽しみください。





道の駅おがわまち 公式サイト： https://michinoeki-ogawamachi.com/





埼玉県産とうもろこし大収穫祭





■「埼玉県産とうもろこし大収穫祭」について

【開催期間】2026年6月13日(土)～6月21日(日)

期間中は、生産者直送の「埼玉県産とうもろこし大直売会」をはじめ、香ばしい香りが食欲をそそる「焼きとうもろこし試食会」、お子様から大人まで楽しめる「とうもろこし早食い選手権」「とうもろこし玉入れ選手権」「とうもろこし早むき選手権」など、参加型イベントを多数開催。さらに館内各店舗では、“とうもろこしまみれ”の限定グルメも登場。焼きとうもろこしやとうもろこしピュレを使用した食堂メニュー、朝採れとうもろこしを使用したスイーツ、ベーカリー限定商品など、この時期だけの特別メニューをご提供いたします。





＜埼玉県産とうもろこしの特徴＞

夏の訪れを告げる旬野菜「とうもろこし」。中でも埼玉県北部エリアを中心に育てられる埼玉県産とうもろこしは、昼夜の寒暖差と豊かな土壌によって育まれ、粒皮が柔らかく、まるでフルーツのような甘さが特徴です。

今回の「埼玉県産とうもろこし大収穫祭」では、埼玉県産とうもろこしの中でも人気を誇る「味来(みらい)」と「ゴールドラッシュ」の2品種をご用意いたします。





●味来(みらい)

生でも食べられるほど糖度が高く、粒皮がやわらかいことが特徴。ひと口食べると、ジューシーな甘みが口いっぱいに広がります。





●ゴールドラッシュ

粒が大きく鮮やかな黄金色が特徴で、加熱することでさらに甘みが引き立ち、焼きとうもろこしとの相性も抜群。濃厚でコクのある味わいをお楽しみいただけます。





とうもろこしは、収穫後すぐに糖度が落ち始める非常に鮮度が重要な野菜として知られており、“朝採れ”ならではのみずみずしさと圧倒的な甘みを楽しめることが最大の魅力です。期間中開催する「埼玉県産とうもろこし大試食会」では、香ばしく焼き上げた2品種をご提供予定。品種ごとに異なる甘みや食感、香りの違いを楽しみながら、“食べ比べ”をしていただくのもおすすめです。





しかし、その美味しさや地域の魅力は、まだ十分に知られていません。





そこで道の駅おがわまちでは、「埼玉県産とうもろこし」の魅力を、“食べる”だけではなく、“焼く・香る・かぶりつく・遊ぶ”まで体験できるイベントとして、「埼玉県産とうもろこし大収穫祭」を開催いたします。









■農産イベント

◆埼玉県産とうもろこし大直売会＆ギフト対応

生産者直送のとうもろこしを特別価格で販売。当日中なら生でも食べられる！

採れたてならではの甘みとみずみずしさをご堪能いただけます。

ギフト対応も受付中！お精算を行ったあとは「とうもろこし」を待つだけ！

とうもろこし畑からの直送サービスも行っています。(※別途送料)

ご自宅のお土産にギフトに旬のとうもろこしをお召し上がりください！





開催日 ： 6月13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)※無くなり次第終了

時間 ： 9:00～14:00

販売価格： 250円/本、1,150円/5本、2,300円/10本

場所 ： 店頭特設会場

※6月15日(月)～6月19日(金)の間は店内農産エリアでの販売となります





埼玉県産とうもろこし大直売会＆ギフト対応





◆埼玉県産とうもろこし大試食会(焼きとうもろこし)

ご購入いただいた「とうもろこし」をその場で焼いてお召し上がりいただけます。

香ばしく焼くことでさらに引き立つ甘さと香りをお楽しみください。





開催日： 6月13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)※無くなり次第終了

時間 ： 9:00～14:00

場所 ： 店頭特設会場





埼玉県産とうもろこし 大試食会焼きとうもろこし





◆埼玉県産とうもろこし 玉入れ選手権

まるで収穫祭！？とうもろこしを使ったオリジナル玉入れイベントを開催。

お子様から大人まで楽しめる参加型イベントです。

チャンスは5回、最大5本GETできるお得なイベントに是非ご参加ください。





開催日： 6月13日(土)、20日(土)

時間 ： 10:00～ 先着50名様

料金 ： 500円/回(税込)

場所 ： 店頭特設会場









◆埼玉県産とうもろこし 早むき選手権

誰が一番早く、美しくむけるのか！？

旬のとうもろこしを使ったスピードチャレンジイベント。

制限時間内(45秒)にとにかく皮を剥いて剥いて剥きまくる！剥いた分をGETできます。





開催日： 6月14日(日)、21日(日)

時間 ： 10:00～ 先着50名様

料金 ： 500円/回(税込)

場所 ： 店頭特設会場









■飲食イベント

～期間限定の新メニューが登場！今年の初夏は、“コーン”なグルメ旅へ。～





◆埼玉県産とうもろこし 早食い選手権

甘さに挑め。夏の“粒バトル”開幕――。

旬を迎えた埼玉県産とうもろこしを、制限時間2分以内でどこまで食べ切れるか！？

“かぶりつき力”と“スピード”が試される、超参加型イベント「埼玉県産とうもろこし早食い選手権」を開催します。

使用するのは、甘みが弾ける埼玉県産とうもろこし。夢中でかぶりつくも良し、綺麗に粒を攻めるも良し――。

我こそは“とうもろこしマスター”という挑戦者、お待ちしております。





開催日： 6月13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)

時間 ： 各日14:00～ 先着15名様

料金 ： 400円/回(税込)

ルール： ・制限時間：2分

・時間内に最も綺麗に、多く食べ進めた方が優勝

一番多く食べた方にはささやかなプレゼントを差し上げます。

“夏を豪快にかぶりつけ。”

場所 ： 里山ごはん食堂内特別会場









【里山ごはん食堂】

◆「コ～ンな華麗(カレー)うどんに小川町コロッケのせちゃいました。」

販売価格 ： 1,628円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・牛肉・豚肉・鶏肉・さば・大豆

とうもろこしピュレと牛乳を合わせた、とろっと濃厚でスパイシーなカレーうどん。

埼玉県産『軍右衛門うどん』に、焼きとうもろこしと『小川町コロッケ』をトッピングした、“埼玉づくし”の一杯です。





コ～ンな華麗(カレー)うどんに小川町コロッケのせちゃいました。





◆「コ～ンな冷やし中華はじめました！」

販売価格 ： 1,518円(税込)

アレルギー： 小麦・乳成分・卵・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・さば

とうもろこしと埼玉県産『うしのちち』を使用した自家製タレが特徴の冷やし中華。

埼玉県小麦粉を使用した麺の上にはとうもろこしゼリーを合わせた、見た目も涼やかな夏限定メニューです。





コ～ンな冷やし中華はじめました！





◆「埼玉県武州和牛のコ～ンなすき焼丼」

販売価格 ： 2,178円(税込)

アレルギー： 小麦・大豆・牛・卵

埼玉県産武州和牛と焼きとうもろこしを合わせた贅沢なすき焼丼。

和牛の旨味と、香ばしく甘いとうもろこしの相性をお楽しみいただけます。





埼玉県武州和牛のコ～ンなすき焼丼





【けんぴとみたらしおがわ庵】

◆「焼きとうもろこしけんぴ」

販売価格 ： 730円(税込)

アレルギー： 小麦・大豆

醤油とバターの香ばしさに、埼玉県産とうもろこしの甘みを合わせた限定けんぴ。

まるで“焼きとうもろこし”のような味わいに仕上げました。





焼きとうもろこしけんぴ





◆「大玉みたらしもろこしまみれ」

販売価格 ： 680円(税込)

アレルギー： 小麦・大豆

人気の大玉みたらし団子に、焼きとうもろこしをたっぷりトッピング。

甘じょっぱいみたらしと旬のとうもろこしが相性抜群です。





大玉みたらしもろこしまみれ





◆「とうもろこしソフト」

販売価格 ： 600円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・大豆

埼玉県産とうもろこしをたっぷり使用した期間限定ソフトクリーム。

シャキシャキ食感と甘みをお楽しみいただけます。





◆「焼きとうもろこしシェイク」

販売価格 ： 620円(税込)

アレルギー： 乳成分・小麦・大豆

埼玉県産とうもろこしペーストを使用した濃厚シェイク。

みたらしソースを合わせることで、“焼きとうもろこし風味”への味変も楽しめます。





とうもろこしソフト／焼きとうもろこしシェイク





【ベーカリーおがわっ子】

◆「もろもろこしぱん」

販売価格 ： 450円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆

まるで獲れたて！とうもろこしの粒をイメージした山型キューブパン。ふんわり生地に黄色皮を被せ、中にはほんのり甘い白餡とバター醤油で炒めた旬のコーンをたっぷり包み込みました。見た目も味もごろごろ食感も楽しめるご当地パンです。





もろもろこしぱん





■開催概要

甘さ、はじける。初夏、かぶりつけ。「埼玉県産とうもろこし大収穫祭」

開催日： 2026年6月13日(土)～6月21日(日)

時間 ： 9:00～17:00

会場 ： 道の駅おがわまち

内容 ： 埼玉県産とうもろこし直売会＆ギフト対応

焼きとうもろこし大試食会

体験型農産イベント「埼玉県産とうもろこし玉入れ選手権/早むき選手権」

参加型イベント「埼玉県産とうもろこし早食い選手権」

飲食イベント「期間限定の新メニューが登場！

今年の初夏は、“コーン”なグルメ旅へ。」









■「道の駅おがわまち」について

都心からわずか1時間半。埼玉県の中央部よりやや西に位置し、外秩父の緑豊かな山々に囲まれた小川町は、市街地の中央を一級河川・槻川(つきがわ)が流れ、清らかな水に育まれた伝統産業「小川和紙」が今も伝わります。和紙や酒造をはじめとする地場産業で栄えてきたこの町は、豊かな自然と歴史・文化が調和する佇まいから、“武蔵の小京都”とも呼ばれてきました。また、雄大な自然と清らかな水によって発酵や醸造の文化も根付き、土地の風土が育んだ多彩な食文化が、今も大切に受け継がれています。そこで、当施設が掲げたコンセプトが、「手漉き和紙と有機の里」。道の駅が地域活性化交流拠点として「人と自然と食が結び合う、小川町の輝き―小川町の想いと恵みを繋ぐ場所」へ。

小川町の歴史・文化・自然が織りなす魅力を未来へとつなぎ、心ふれあう場所を提供いたします。









■管理運営

会社名 ： アイル・コーポレーション株式会社

代表者 ： 代表取締役 町田 哲雄

所在地 ： 埼玉県さいたま市浦和区常盤2-9-10

主な事業内容： PPP事業、総合ビルメンテナンス業務、施設運営マネジメント業務、

医療関連サービス業務、グラウンド・公園緑地管理業務、

飲食施設関連サービス業務、住宅関連サービス業務

公式サイト ： https://www.i-ll-group.co.jp/i-ll/





会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理、

ブランド店舗の開発・運営、地域創生コンサルタント事業、

店舗プロデュース全般、食のテーマパークの開発・運営、

道の駅の運営、観光土産品の企画・開発・卸販・販売、

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売、宿泊・温浴事業、

6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社LSP

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 埼玉県比企郡小川町東小川2丁目22番地1

主な事業内容： 道の駅おがわまちの管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売、

工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://lsp-ogawatown.com/