株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）とディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田英揮、以下ディップ）は、サービスの共同開発および事業連携を推進することを目的に、資本業務提携を行うことを決定いたしましたのでお知らせします。 本提携に伴い、ジーニーはディップを割当先とする第三者割当による自己株式の処分を実施いたします。また、両社間の業務提携の実効性を高めるため、ディップの推薦に基づき、藤原彰二氏を新任取締役候補者とする議案を2026年6月30日開催予定の第16回定時株主総会に付議する予定です。

■提携の背景と目的

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurposeを掲げ、企業のマーケティングDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するプロダクトを多数提供しています。 特に、AIを活用したマーケティングソリューションの開発において豊富な実績を有しています。 一方、ディップは、「Labor force solution company」をビジョンに掲げ、「バイトル」「はたらこねっと」をはじめとする人材サービスおよびDXサービスの提供を通じて、労働市場における諸課題の解決と誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指しています。日本国内の15万社の顧客基盤と強固な営業体制を構築しています。 両社は、ジーニーのマーケティングテクノロジーと、ディップの顧客基盤・メディア運営ノウハウを掛け合わせることで、両社の企業価値向上ならびに事業の拡大・発展を図ることができると確信し、このたびの資本業務提携に至りました。また、両社間の事業連携を中長期的に深耕し、より実効性のある協業体制を構築するためには、業務上の連携に加えて資本面での関係強化を図ることが有効であると考えております。

■業務提携の内容

本提携では、ディップとのサービス共同開発および事業連携を通じて、両社の企業価値向上ならびに事業の拡大・発展を図ってまいります。

■資本提携の概要

ジーニーは、ディップを割当先とする第三者割当による自己株式の処分を実施いたします。 ・処分株式数：普通株式 902,820株（発行済普通株式総数に対する割合5.00%） ・処分後のディップの議決権所有割合：6.78% ・処分方法：ディップ株式会社に対する第三者割当方式 ※処分価額、払込期日等の詳細につきましては、本日公表のIR開示資料をご参照ください。

■新任取締役候補者の選任

両社間の業務提携の実効性を高めるため、ディップの推薦に基づき、藤原彰二氏を社外取締役候補者として選任し、2026年6月30日開催予定の第16回定時株主総会に付議する予定です。

藤原 彰二 氏 略歴

2006年12月 株式会社フルスピード 入社 2007年12月 トランスコスモス株式会社 入社 2010年4月 株式会社グローバルサーチ 入社 2013年2月 株式会社オプト 入社 2015年～2022年 LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） ・2015年7月 LINE株式会社（現LINEヤフー株式会社） 入社 ・2019年2月 同社 O2Oカンパニー カンパニーエグゼクティブ ・2019年3月 株式会社ベンチャーリパブリック 取締役 ・2020年1月 LINE Pay株式会社 CMO（現LINEヤフー株式会社より出向） ・2020年6月 株式会社出前館 取締役兼執行役員COO（現LINEヤフー株式会社より出向） 2022年～現在 ディップ株式会社 ・2022年5月 ディップ株式会社 執行役員 ・2023年10月 株式会社Bespo 社外取締役 ・2024年6月 株式会社アイリッジ 取締役（現任） ・2025年4月 ディップ株式会社 常務執行役員（現任） ・2026年2月 一般社団法人スポットワーク協会 理事（現任） ・2026年3月 公益社団法人全国求人情報協会 常任委員（現任） 藤原氏は、テクノロジーを活用した事業開発において豊富な経験を有しており、同氏の知見を活かし、両社の業務提携をより実効性のあるものとしてまいります。

■ディップ株式会社概要

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮 所在地：東京都港区六本木三丁目2番1号 設立：1997年3月 事業内容：人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトル NEXT」「バイトル PRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他 URL：https://www.dip-net.co.jp/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 ■会社概要 社 名：株式会社ジーニー 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階 設 立：2010年4月 資 本 金：100百万円（連結、2025年9月末現在） 従業員数：816名（連結、2026年3月末現在） 海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE 事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業 U R L：https://geniee.co.jp/