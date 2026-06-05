医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市北区、代表者：谷 幸治）は、2026年6月14日（日） （9：00～13：00）開催の週末検診イベントに開催協力をします。本イベントは、ホロニクスグループで医療啓発活動を推進するNPO法人未来プロセスと一般財団法人ホロニクス医学健康振興財団が共催するイベントです。財団の補助を活用した費用で、より幅広い方々への検査機会提供をめざします。日々忙しくて検査をまだ受けていない…という方、休日の病院で待ち時間なくスマートに検査が受けられるこのイベントをぜひご活用下さい。

排尿の不調はない…でも安心できません！

前立腺がんは男性特有のがんであり、高齢化や検査の普及に伴い、患者数が増加しています。初期の前立腺がんは自覚症状がほとんどないため、症状が現れる前に検査で見つけることが重要です。PSA検査は、血液中のPSA（前立腺特異抗原）というたんぱく質の値を測定する検査です。少量の採血で受けることができ、前立腺がんの早期発見に役立ちます。PSA値が高い場合は、前立腺がんだけでなく、前立腺肥大症や前立腺炎などの可能性もあるため、必要に応じて精密検査を行います。 前立腺がんは進行が比較的ゆるやかながんとされていますが、一方で骨に転移しやすい特徴があります。骨転移が起こると、痛みや骨折など生活の質に大きな影響を及ぼすこともあるため、転移する前の早期発見・早期治療が重要です。 一般的に前立腺がんのリスクは50歳頃から高まるため、50歳以上の男性には定期的な検査が推奨されています。これまでPSA検査を受けたことがない方はもちろん、過去の検査でPSA値がやや高めで経過観察となった方も、定期的な再検査を受けることが大切です。数値の変化を継続して確認することで、異常の早期発見につながります。

PSA値が高めと言われたままになっていませんか？

今回の週末検診では、PSA検査（採血）に加え、前立腺の状態を確認するエコー検査も受けることができます。血液検査と画像検査を組み合わせることで、より総合的に前立腺の健康状態を確認できます。前回の検査でPSA値が高めだったという場合は定期的な検査の機会として当イベントを利用してください。症状がない今だからこそ受けておきたい前立腺チェック。ご自身の健康を守るため、この機会に検査を受けてみませんか。

健康を支える医療機関として地域貢献を

今月はFather’s Dayの月、男性がんである前立腺がんの週末検診イベントの実施をします。医療法人医誠会が運営する医療複合施設「i-Mall」は健康文化の発信基地として、週末検診以外にも健康の維持・増進に役立つ様々なイベントを企画・実施しています。この週末は受診できそう！という方はぜひ今月の週末検診へ足をお運び下さい。医誠会国際総合病院 週末検診スタッフ一同、お待ちしております。

「週末検診」直近スケジュール

※スケジュールは変更となる場合がございます。 【6月週末検診】 検査内容：前立腺がん検査 日時：2026年6月14日（日）9：00-13：00 会場：人間ドックSOPHIA （医誠会国際総合病院北棟8階） 定員：30名 事前予約制 検査方法：①前立腺エコー検査（税込\2,000.-）②PSA検査（税込\1,000.-） 共催：NPO法人未来プロセス/一般財団法人ホロニクス医学健康振興財団 協力：医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 協賛：株式会社グリーンメディカル

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。また、救急搬送件数は日本一あり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※厚生労働省資料：令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1（4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による