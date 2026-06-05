特集 豪雨対策の再検討

企業と従業員を守るための知識とケーススタディー 【月刊BCPリーダーズ】6月号 「これまでに経験したことのない大雨」という言葉は、もはや毎年のように聞かれるフレーズとなりました。従来の常識や備えが通用しなくなり、“当たり前”を疑わなければ、有効な対策は不可能に。 今求められている、過去の認識と決別し、気象の変化を追従する取り組みを追った。

『月刊BCPリーダーズ 6月号』

＜特集＞ 豪雨対策の再検討 【Analysis／どうなっている？】 企業の水害対策は進まない 期待するのはサプライヤ－の支援 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター／東京大学生産技術研究所長 教授 大原美保氏 【Case／企業はどう対応している？】 01：東京女子医科大学附属足立医療センター （東京都足立区） ＜東日本台風編＞ 避難判断水位を超えて上昇する荒川 水害タイムラインで対応水準を引き上げながら活動 ＜水害タイムライン策定編＞ 荒川決壊に備え、水害タイムラインを策定 検証訓練で、避難準備を前倒し ＜新病院編＞ 病院移転も、再度浸水エリアに立地 訓練で病院一体のタイムライン活用 02：パイオラックス （横浜市保土ケ谷区） 工場で予期せぬ斜面崩落 安全だった川が様変わり 【Perspective／BCP担当者の役割は？】 線状降水帯が暴く、BCPの「時間はある」前提 「そのBCP、“誰が判断するか”を決めていますか」 危機管理アドバイザー 八重澤 晴信 ＜水害対策アイテム最前線＞ ・タイガーダム（タカミヤ） ・ウォーターセーフ（イノベックス） ・サンラップ（サンリョウ） ・とめっぱLight（帝人フロンティア） ＜ニュースダイジェスト＞ 危機管理・防災ニュースダイジェスト 5月のニュース早わかり ワード解説 「新たな防災気象情報」運用開始 ＜トップインタビュー＞ 危機管理の伴走者たち FRONTEO 代表取締役社長 守本正宏氏 AIによるメール監査で悪意なき不正リスクを事前に検知