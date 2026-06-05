「Street Fighter 6（ストリートファイター6）」 音声ガイダンス搭載ワイヤレスヘッドホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW03 SF6」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン『ANIMA AOW03』と、『ストリートファイター6』※1とのコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350643/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨー
のダブルネームにより実現したワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンで、専用アプリ「ANIMA Studio」※２にも連動するオンキヨーオリジナルモデルです。Bluetooth 5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデックに対応し、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力（有線コード付属）も利用可能です。連続再生は約37時間、充電は付属のUSBタイプCケーブルで行います。
本コラボレーションモデルは、「ジュリ」と「豪鬼」の全2モデルを展開。左ハウジングのアルミ製プレートには「シルエットロゴ」、右ハウジングのアルミ製プレートには「キャラクターグラフィティ」をそれぞれ配置しました。音声ガイダンスには「ジュリ」（cv: 喜多村英梨）と「豪鬼」（cv:武虎）のボイスを搭載。電源オン/オフやペアリング時、タップ音など、各15ワードのボイスを音声モードの切り替えでお楽しみいただけます。さらに、パッケージには本コラボレーションのためにhncl氏が描き下ろした、特別仕様のイラストを採用しています。
弊社店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月11日（木）15:00より実機展示を実施いたします。実機を使用し音質やボイスの確認が可能です。
また、同時に「B5アクリルパネル」と「ヘッドホンポーチ」を在庫販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて、6月11日（木）15:00より販売開始いたします。
※1 ストリートファイター6
■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■シリーズ公式Xアカウント（@StreetFighterJA）：https://x.com/StreetFighterJA
■広報部Xアカウント（@SF6_PR）：https://x.com/SF6_PR
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変
更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【ワイヤレスヘッドホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350643/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350643/images/bodyimage3】
【ワイヤレスヘッドホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SF6.aspx
■受注期間：2026年6月11日（木）15：00～2026年7月31日（金）15：00
■製品発送：2026年10月中旬から10月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：25,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350643/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨー
のダブルネームにより実現したワイヤレスオーバーイヤーヘッドホンで、専用アプリ「ANIMA Studio」※２にも連動するオンキヨーオリジナルモデルです。Bluetooth 5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデックに対応し、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力（有線コード付属）も利用可能です。連続再生は約37時間、充電は付属のUSBタイプCケーブルで行います。
本コラボレーションモデルは、「ジュリ」と「豪鬼」の全2モデルを展開。左ハウジングのアルミ製プレートには「シルエットロゴ」、右ハウジングのアルミ製プレートには「キャラクターグラフィティ」をそれぞれ配置しました。音声ガイダンスには「ジュリ」（cv: 喜多村英梨）と「豪鬼」（cv:武虎）のボイスを搭載。電源オン/オフやペアリング時、タップ音など、各15ワードのボイスを音声モードの切り替えでお楽しみいただけます。さらに、パッケージには本コラボレーションのためにhncl氏が描き下ろした、特別仕様のイラストを採用しています。
弊社店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月11日（木）15:00より実機展示を実施いたします。実機を使用し音質やボイスの確認が可能です。
また、同時に「B5アクリルパネル」と「ヘッドホンポーチ」を在庫販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて、6月11日（木）15:00より販売開始いたします。
※1 ストリートファイター6
■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■シリーズ公式Xアカウント（@StreetFighterJA）：https://x.com/StreetFighterJA
■広報部Xアカウント（@SF6_PR）：https://x.com/SF6_PR
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を変
更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【ワイヤレスヘッドホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350643/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350643/images/bodyimage3】
【ワイヤレスヘッドホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SF6.aspx
■受注期間：2026年6月11日（木）15：00～2026年7月31日（金）15：00
■製品発送：2026年10月中旬から10月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：25,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。