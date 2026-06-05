FSCジャパン設立20周年記念イベントにて阿部興業（ABE）が「ファースト・パイオニアCOC賞」を受賞 ～木材商社部門 日本初でFSC CoC認証取得企業として～
阿部興業株式会社(ABE)(新宿区：社長 阿部清光)は、2026年5月28日に開催されたFSCジャパン設立20周年記念イベント「先駆者たちの20年がこれからのスタンダードに～森への想いを思い起こす～」において、木材商社部門の「ファースト・パイオニアCOC賞」を受賞したことをお知らせします。
本賞は、FSC認証制度の普及・発展に長年貢献した企業・団体に贈られるもので、木材商社部門として日本で初めてFSC CoC認証を取得した企業として、その先駆的な取り組みと長年にわたる活動が評価され、今回の受賞にいたりました。
ABEは、2000年にFSC認証材を使用した木製ドア「クルード」を発売。その後も、「calmo」や「Natural Vintage」など、FSC認証材を活用した製品シリーズを展開し、適切に管理された森林資源を活用したものづくりに取り組んできました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351550/images/bodyimage1】
FSCジャパンは2006年の設立以来、責任ある森林管理と持続可能な木材利用の推進に取り組んでおり、本イベントでは、日本におけるFSC認証の20年の歩みを振り返るとともに、森林認証の普及に貢献した企業・団体への表彰が行われました。
当日は、受賞者による座談会（パネルディスカッション）も開催され、FSC認証の普及初期から現在に至るまでの取り組みや、今後の木材利用・森林認証の可能性について意見交換が行われました。
ABEは今後も、木材利用を通じた環境配慮と持続可能なものづくりを推進し、森林資源の循環利用と豊かな住環境づくりに貢献してまいります。
■ 表彰状と記念盾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351550/images/bodyimage2】
■関連情報
・FSCジャパン設立20周年記念イベント 開催案内
https://jp.fsc.org/jp-ja/newsfeed/20260415
・FSCジャパン公式サイト
https://www.jp.fsc.org/jp-ja
・FSC認証材を使用した製品シリーズ「calmo」
https://www.abekogyo.co.jp/products/interior/calmo/
・FSC認証材を使用した製品シリーズ「Natural Vintage」
https://www.abekogyo.co.jp/products/interior/natural_vintage/
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351550/images/bodyimage3】
配信元企業：阿部興業株式会社
本賞は、FSC認証制度の普及・発展に長年貢献した企業・団体に贈られるもので、木材商社部門として日本で初めてFSC CoC認証を取得した企業として、その先駆的な取り組みと長年にわたる活動が評価され、今回の受賞にいたりました。
ABEは、2000年にFSC認証材を使用した木製ドア「クルード」を発売。その後も、「calmo」や「Natural Vintage」など、FSC認証材を活用した製品シリーズを展開し、適切に管理された森林資源を活用したものづくりに取り組んできました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351550/images/bodyimage1】
当日は、受賞者による座談会（パネルディスカッション）も開催され、FSC認証の普及初期から現在に至るまでの取り組みや、今後の木材利用・森林認証の可能性について意見交換が行われました。
ABEは今後も、木材利用を通じた環境配慮と持続可能なものづくりを推進し、森林資源の循環利用と豊かな住環境づくりに貢献してまいります。
■ 表彰状と記念盾
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■関連情報
・FSCジャパン設立20周年記念イベント 開催案内
https://jp.fsc.org/jp-ja/newsfeed/20260415
・FSCジャパン公式サイト
https://www.jp.fsc.org/jp-ja
・FSC認証材を使用した製品シリーズ「calmo」
https://www.abekogyo.co.jp/products/interior/calmo/
・FSC認証材を使用した製品シリーズ「Natural Vintage」
https://www.abekogyo.co.jp/products/interior/natural_vintage/
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
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配信元企業：阿部興業株式会社
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