【建設業界100社調査】外国人採用の成功カギは「日本語力」ではない？資格なしでも現場が回る理由と、成功企業の評価基準をまとめた資料を無料公開
建設業の外国人派遣サービスを提供するZIN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：児玉北斗）は、
この度、「外国人採用したことがある会社が重視した、日本語レベルよりも優先した『条件』」を公開いたしました 。
本資料では、外国人採用を検討する企業の多くが不安視する「日本語力」について、
実際に採用に成功している100社のデータから導き出した「本当の評価軸」を解説しています。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351552/images/bodyimage1】
〇背景
近年、建設業界において外国人採用は有効な手段となっていますが、採用後に「思っていたのと違う」というミスマッチが起きるケースも少なくありません 。
こうした課題の多くは、企業の「採用設計不足」に起因しています 。
当社ではこれまで多くの現場を支援してまいりましたが、企業の採用基準と現場の実態にある「乖離（かいり）」を明らかにすることで、
より多くの建設会社が自信を持って採用に踏み切れるよう、本資料を公開する運びとなりました。
〇本ホワイトペーパーの特徴
本資料では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。
・「資格なし」でも活躍できる理由
現場で求められるスキルや評価基準の実態を解説。
・言語習得を加速させるコミュニケーション
現場で実践されている効果的な関わり方を紹介。
・定着につながる採用基準
多くの企業が重視している評価ポイントを整理。
・言葉の壁を乗り越える教育体制
現場で活躍するための支援・育成の考え方を解説。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
配信元企業：ZIN株式会社
この度、「外国人採用したことがある会社が重視した、日本語レベルよりも優先した『条件』」を公開いたしました 。
本資料では、外国人採用を検討する企業の多くが不安視する「日本語力」について、
実際に採用に成功している100社のデータから導き出した「本当の評価軸」を解説しています。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351552/images/bodyimage1】
〇背景
近年、建設業界において外国人採用は有効な手段となっていますが、採用後に「思っていたのと違う」というミスマッチが起きるケースも少なくありません 。
こうした課題の多くは、企業の「採用設計不足」に起因しています 。
当社ではこれまで多くの現場を支援してまいりましたが、企業の採用基準と現場の実態にある「乖離（かいり）」を明らかにすることで、
より多くの建設会社が自信を持って採用に踏み切れるよう、本資料を公開する運びとなりました。
〇本ホワイトペーパーの特徴
本資料では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。
・「資格なし」でも活躍できる理由
現場で求められるスキルや評価基準の実態を解説。
・言語習得を加速させるコミュニケーション
現場で実践されている効果的な関わり方を紹介。
・定着につながる採用基準
多くの企業が重視している評価ポイントを整理。
・言葉の壁を乗り越える教育体制
現場で活躍するための支援・育成の考え方を解説。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
配信元企業：ZIN株式会社
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