【参加者募集】町工場からヒット商品を生み出す“大田区発イノベーション” ～OEM副業という新しい働き方を学ぶ「ヨネコメクラブ（米米CLUB）」を6月25日に新宿で開催～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351419/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンドは、株式会社YONEDA代表取締役の 米田 英一 氏が主催する交流イベント「ヨネコメクラブ（米米CLUB）」を、2026年6月25日（木）に東京都新宿区で開催いたします。
近年、働き方の多様化や副業解禁の流れを背景に、自ら商品を企画し販売する「OEM副業」が新たな選択肢として注目を集めています。一方で、「何を作ればよいのかわからない」「製造先が見つからない」「商品化までの流れがわからない」といった課題を抱える方も少なくありません。
今回のヨネコメクラブでは、「町工場から大ヒット商品を生み出す大田区発イノベーション」と「OEM副業という新しい働き方」をテーマに、実際の製品開発や事業構築の現場で培われた知見を共有します。
歯科医師によるオーラルケア関連商品、泌尿器科医の臨床現場から生まれたヘルスケア製品、
三児の母による女性向けケア商品の企画・事業化支援など、専門家や当事者の知見を活かした商品開発を多数サポート。
単なるモノづくりにとどまらず、社会課題と市場ニーズをつなぐプロデュースを行っています。
米田氏が率いる 株式会社YONEDA は、東京都大田区を拠点とするものづくり企業です。独創的なアイデアと開発力により、ヒット商品「クリッピュ」をはじめとする数々の商品開発に携わっており、その発想力から業界内では「大田区のエジソン」と呼ばれることもあります。
本イベントでは、米田氏より商品開発の裏側やOEMビジネスの実例、補助金活用の考え方などについてお話しいただくほか、参加者による近況発表や事業紹介も予定しています。
単なるセミナーではなく、経営者・起業家・副業実践者・ものづくりに興味のある方々が交流し、新たな事業や協業のきっかけを生み出す場を目指しています。
【開催概要】
イベント名
ヨネコメクラブ（米米CLUB）
日時
2026年6月25日（木）
19:00～21:30
会場
リダイン新宿
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F
会場URL
リダイン新宿
https://redine.jp/shinjuku
参加費
7,000円（税込・飲み放題付き）
【プログラム（予定）】
・町工場からヒット商品を生み出す発想法
・ヒット商品「クリッピュ」開発秘話
・OEM副業という新しい働き方
・補助金を活用した事業成長の実例
・参加者による近況発表
・交流会・ネットワーキング
【こんな方におすすめ】
・新しい事業や副業を探している方
・OEMビジネスに興味がある方
・商品開発やものづくりに関心がある方
・補助金や助成金活用を学びたい方
・経営者や起業家との交流を希望する方
【お申し込み】
参加申込フォーム
https://x.gd/hR6xy
【主催】
株式会社YONEDA
〒144-0043 東京都大田区羽田１丁目１４－１３
https://www.yonekin.jp/
【協力】
合同会社ファービヨンド
〒160-0022 東京都新宿区新宿５丁目４－１
【本件に関するお問い合わせ】
合同会社ファービヨンド
Webサイト：https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンドは、株式会社YONEDA代表取締役の 米田 英一 氏が主催する交流イベント「ヨネコメクラブ（米米CLUB）」を、2026年6月25日（木）に東京都新宿区で開催いたします。
近年、働き方の多様化や副業解禁の流れを背景に、自ら商品を企画し販売する「OEM副業」が新たな選択肢として注目を集めています。一方で、「何を作ればよいのかわからない」「製造先が見つからない」「商品化までの流れがわからない」といった課題を抱える方も少なくありません。
今回のヨネコメクラブでは、「町工場から大ヒット商品を生み出す大田区発イノベーション」と「OEM副業という新しい働き方」をテーマに、実際の製品開発や事業構築の現場で培われた知見を共有します。
歯科医師によるオーラルケア関連商品、泌尿器科医の臨床現場から生まれたヘルスケア製品、
三児の母による女性向けケア商品の企画・事業化支援など、専門家や当事者の知見を活かした商品開発を多数サポート。
単なるモノづくりにとどまらず、社会課題と市場ニーズをつなぐプロデュースを行っています。
米田氏が率いる 株式会社YONEDA は、東京都大田区を拠点とするものづくり企業です。独創的なアイデアと開発力により、ヒット商品「クリッピュ」をはじめとする数々の商品開発に携わっており、その発想力から業界内では「大田区のエジソン」と呼ばれることもあります。
本イベントでは、米田氏より商品開発の裏側やOEMビジネスの実例、補助金活用の考え方などについてお話しいただくほか、参加者による近況発表や事業紹介も予定しています。
単なるセミナーではなく、経営者・起業家・副業実践者・ものづくりに興味のある方々が交流し、新たな事業や協業のきっかけを生み出す場を目指しています。
【開催概要】
イベント名
ヨネコメクラブ（米米CLUB）
日時
2026年6月25日（木）
19:00～21:30
会場
リダイン新宿
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5F
会場URL
リダイン新宿
https://redine.jp/shinjuku
参加費
7,000円（税込・飲み放題付き）
【プログラム（予定）】
・町工場からヒット商品を生み出す発想法
・ヒット商品「クリッピュ」開発秘話
・OEM副業という新しい働き方
・補助金を活用した事業成長の実例
・参加者による近況発表
・交流会・ネットワーキング
【こんな方におすすめ】
・新しい事業や副業を探している方
・OEMビジネスに興味がある方
・商品開発やものづくりに関心がある方
・補助金や助成金活用を学びたい方
・経営者や起業家との交流を希望する方
【お申し込み】
参加申込フォーム
https://x.gd/hR6xy
【主催】
株式会社YONEDA
〒144-0043 東京都大田区羽田１丁目１４－１３
https://www.yonekin.jp/
【協力】
合同会社ファービヨンド
〒160-0022 東京都新宿区新宿５丁目４－１
【本件に関するお問い合わせ】
合同会社ファービヨンド
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