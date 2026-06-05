ノジマNEW綾瀬店で「酷暑地獄を脱出！おうち天国エアコン祭り！」を開催！ ～エアコンご購入で1059(テンゴク)ポイント進呈～
株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では、店舗が独自に考案した様々なキャンペーンを開催しております。
ノジマNEW綾瀬店では「酷暑地獄を脱出！おうち天国エアコン祭り！」を6月6日（土）より開催いたします。夏本番が来る前に、お客様のおうちを酷暑地獄から天国に変えるお手伝いをしたいという思いから対象のエアコンをご購入で1059(テンゴク)ポイントをプレゼントします。省エネ基準厳格化に伴い価格上昇が見込まれる「エアコン2027年問題」の影響もあり、夏本番はエアコンの取付工事が混み合うことが予想されます。ご購入を検討されているお客様はお早目に店頭にお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351452/images/bodyimage1】
【期間】2026年6月6日（土）～2026年6月28日
【店舗】ノジマ NEW綾瀬店
https://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/newayase/
【キャンペーン内容】
対象のエアコンをご購入で1059(テンゴク)ポイントプレゼント！さらに記念品も進呈！
※ノジマモバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限ります。
※記念品はなくなり次第終了となります。
※詳しくは店頭スタッフまで
配信元企業：株式会社ノジマ
ノジマNEW綾瀬店では「酷暑地獄を脱出！おうち天国エアコン祭り！」を6月6日（土）より開催いたします。夏本番が来る前に、お客様のおうちを酷暑地獄から天国に変えるお手伝いをしたいという思いから対象のエアコンをご購入で1059(テンゴク)ポイントをプレゼントします。省エネ基準厳格化に伴い価格上昇が見込まれる「エアコン2027年問題」の影響もあり、夏本番はエアコンの取付工事が混み合うことが予想されます。ご購入を検討されているお客様はお早目に店頭にお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351452/images/bodyimage1】
【期間】2026年6月6日（土）～2026年6月28日
【店舗】ノジマ NEW綾瀬店
https://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/newayase/
【キャンペーン内容】
対象のエアコンをご購入で1059(テンゴク)ポイントプレゼント！さらに記念品も進呈！
※ノジマモバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限ります。
※記念品はなくなり次第終了となります。
※詳しくは店頭スタッフまで
配信元企業：株式会社ノジマ
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