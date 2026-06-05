移動式バス洗浄機の世界市場2026年、グローバル市場規模（タッチ式、タッチレス式）・分析レポートを発表
2026年6月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「移動式バス洗浄機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、移動式バス洗浄機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は3億6900万米ドルと評価されており、2031年には5億9200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は7.1％とされており、バス車両の清掃効率化や都市輸送システムの整備需要増加が市場成長を支えています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています 。
________________________________________
製品概要では、移動式バス洗浄機の特徴と用途について解説しています。この装置は、固定型洗浄施設を必要とせず、バスの車両サイズや洗浄ニーズに応じて移動可能な清掃システムとして設計されています。
バス車庫や駐車場などで効率的に使用でき、都市バス、スクールバス、コーチバスなど多様な車種に対応可能です。高い洗浄能力と柔軟な設置性が特徴で、清掃作業の自動化と労力削減を実現します 。
________________________________________
市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、都市部でのバス需要増加や公共交通機関の効率化、バス運営コスト削減のニーズが成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています 。
________________________________________
市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、タッチ式とタッチレス式の2種類に分類されます。
用途別では、都市バス、スクールバス、コーチバス、その他に分類され、特に都市バス市場が最大用途として市場成長を牽引しています。タイプ別では、清掃精度や作業効率向上に応じた製品選択が進んでいます 。
________________________________________
競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Kärcher、InterClean、Bitimec Wash-Bots、Hydro-Chem Systems、Transport Wash Systems、Iteco、LazrTek、Nanjing Haiying Machinery、Qingdao Risense Mechatronics、CAR NURSEなどが紹介されています。
これらの企業は製品高性能化、洗浄効率向上、耐久性改善、移動性強化などに取り組んでおり、グローバル市場での競争力を高めています 。
________________________________________
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は公共交通整備やバス車両需要により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制対応や効率的バス運用の拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に都市部交通需要が急速に増加しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも都市交通インフラ整備に伴う需要拡大が見込まれています 。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「移動式バス洗浄機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、移動式バス洗浄機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は3億6900万米ドルと評価されており、2031年には5億9200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年間平均成長率は7.1％とされており、バス車両の清掃効率化や都市輸送システムの整備需要増加が市場成長を支えています。
また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています 。
________________________________________
製品概要では、移動式バス洗浄機の特徴と用途について解説しています。この装置は、固定型洗浄施設を必要とせず、バスの車両サイズや洗浄ニーズに応じて移動可能な清掃システムとして設計されています。
バス車庫や駐車場などで効率的に使用でき、都市バス、スクールバス、コーチバスなど多様な車種に対応可能です。高い洗浄能力と柔軟な設置性が特徴で、清掃作業の自動化と労力削減を実現します 。
________________________________________
市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、都市部でのバス需要増加や公共交通機関の効率化、バス運営コスト削減のニーズが成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています 。
________________________________________
市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、タッチ式とタッチレス式の2種類に分類されます。
用途別では、都市バス、スクールバス、コーチバス、その他に分類され、特に都市バス市場が最大用途として市場成長を牽引しています。タイプ別では、清掃精度や作業効率向上に応じた製品選択が進んでいます 。
________________________________________
競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Kärcher、InterClean、Bitimec Wash-Bots、Hydro-Chem Systems、Transport Wash Systems、Iteco、LazrTek、Nanjing Haiying Machinery、Qingdao Risense Mechatronics、CAR NURSEなどが紹介されています。
これらの企業は製品高性能化、洗浄効率向上、耐久性改善、移動性強化などに取り組んでおり、グローバル市場での競争力を高めています 。
________________________________________
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は公共交通整備やバス車両需要により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制対応や効率的バス運用の拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に都市部交通需要が急速に増加しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも都市交通インフラ整備に伴う需要拡大が見込まれています 。
________________________________________