井川意高が、政財界の中枢とどん底の両方で見た「本物の格」 6月15日開催『井川流・男の格講座』で、一生ナメられない知性と所作を伝授

井川意高が、政財界の中枢とどん底の両方で見た「本物の格」 6月15日開催『井川流・男の格講座』で、一生ナメられない知性と所作を伝授