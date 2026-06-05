井川意高が、政財界の中枢とどん底の両方で見た「本物の格」 6月15日開催『井川流・男の格講座』で、一生ナメられない知性と所作を伝授
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351553/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（東京・代々木）にて開催いたします。
今回のテーマは、「井川流・男の格講座」。
ビジネスや社交の場、そしてあらゆる人間関係において、一目置かれる人と軽く扱われる人の差はどこで生まれるのか――。本講座では、人生の浮き沈みを当事者として経験した井川氏だからこそ語れる、「本物の格」の正体に迫ります。
▼【詳細・お申し込みはこちら】
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■なぜ、あなたの「格」は一瞬で見抜かれてしまうのか？
「男の格は、カネや肩書では決まりません。教養と所作で、すべて見抜かれます」
井川氏はそう断言します。
売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢に身を置き、故・安倍晋三元首相をはじめ、各界のリーダーたちと交流してきた井川氏。その一方で、社会的地位を失い、3年余りにわたる刑務所生活を経験するなかで、肩書きを剥ぎ取られた人間の本性も目の当たりにしてきました。
栄光と転落。上流と下流。
その両極を当事者として生き抜いた稀有な経験から見えてきたのは、人間の価値を決定づけるのは肩書きではなく、日々の振る舞いと教養であるという事実です。
本講座では、一般的なマナー本やビジネス書では語られない、残酷なほど正直な「格」の正体を解き明かします。
■この一晩で手に入る「一生モノの武器」
本講座は、明日から実践でき、一生役立つ「大人の素養」と、その磨き方を学ぶ120分です。
【「格」が露呈する具体的な瞬間を知る】
初対面の会話、会食での店選びやワインの注文、支払いの所作、贈り物の選び方、店員への接し方――。
人はどこで相手の知性や品格を判断しているのか。その具体的なポイントを、実例を交えながら解説します。
【女性にもおすすめ。男を見抜く目が養われる】
恋愛や結婚、ビジネスパートナー選びにおいて重要なのは「人を見る目」です。
本講座では、相手の本質を見極めるための視点や判断基準を学ぶことができます。
【井川意高氏への直接相談】
後半では質疑応答の時間を実施。
「自分のこの振る舞いはどう見られているのか？」
「この場面ではどう振る舞うべきか？」
といった具体的な悩みや聞きづらい本音の質問にも、井川氏が率直に回答します。
■開催概要
イベント名：井川塾「井川流・男の格講座」
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木）
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
■チケット購入方法
注目度の高いテーマにつき、参加をご希望の方はお早めのお申し込みをおすすめいたします。
【井川塾公式ストア】（クレジットカード・コンビニ決済対応）
https://ikawaschool.official.ec/items/145436864
【TIGET】（要会員登録）
https://tiget.net/events/493540
────────────────────
■本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み
井川塾運営事務局
公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
「知らないまま放置すれば、その差は一生続きます。
この一晩で、あなた自身の“格”をアップデートしてください。」
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、元大王製紙会長・井川意高氏が主宰する対話型イベント「井川塾」を、2026年6月15日（月）にLIVE STUDIO LODGE（東京・代々木）にて開催いたします。
今回のテーマは、「井川流・男の格講座」。
ビジネスや社交の場、そしてあらゆる人間関係において、一目置かれる人と軽く扱われる人の差はどこで生まれるのか――。本講座では、人生の浮き沈みを当事者として経験した井川氏だからこそ語れる、「本物の格」の正体に迫ります。
▼【詳細・お申し込みはこちら】
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■なぜ、あなたの「格」は一瞬で見抜かれてしまうのか？
「男の格は、カネや肩書では決まりません。教養と所作で、すべて見抜かれます」
井川氏はそう断言します。
売上5000億円企業のトップとして政財界の中枢に身を置き、故・安倍晋三元首相をはじめ、各界のリーダーたちと交流してきた井川氏。その一方で、社会的地位を失い、3年余りにわたる刑務所生活を経験するなかで、肩書きを剥ぎ取られた人間の本性も目の当たりにしてきました。
栄光と転落。上流と下流。
その両極を当事者として生き抜いた稀有な経験から見えてきたのは、人間の価値を決定づけるのは肩書きではなく、日々の振る舞いと教養であるという事実です。
本講座では、一般的なマナー本やビジネス書では語られない、残酷なほど正直な「格」の正体を解き明かします。
■この一晩で手に入る「一生モノの武器」
本講座は、明日から実践でき、一生役立つ「大人の素養」と、その磨き方を学ぶ120分です。
【「格」が露呈する具体的な瞬間を知る】
初対面の会話、会食での店選びやワインの注文、支払いの所作、贈り物の選び方、店員への接し方――。
人はどこで相手の知性や品格を判断しているのか。その具体的なポイントを、実例を交えながら解説します。
【女性にもおすすめ。男を見抜く目が養われる】
恋愛や結婚、ビジネスパートナー選びにおいて重要なのは「人を見る目」です。
本講座では、相手の本質を見極めるための視点や判断基準を学ぶことができます。
【井川意高氏への直接相談】
後半では質疑応答の時間を実施。
「自分のこの振る舞いはどう見られているのか？」
「この場面ではどう振る舞うべきか？」
といった具体的な悩みや聞きづらい本音の質問にも、井川氏が率直に回答します。
■開催概要
イベント名：井川塾「井川流・男の格講座」
日時：2026年6月15日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（東京都渋谷区代々木）
参加費：15,000円（税込・1ドリンク付）
■チケット購入方法
注目度の高いテーマにつき、参加をご希望の方はお早めのお申し込みをおすすめいたします。
【井川塾公式ストア】（クレジットカード・コンビニ決済対応）
https://ikawaschool.official.ec/items/145436864
【TIGET】（要会員登録）
https://tiget.net/events/493540
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■本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み
井川塾運営事務局
公式サイト：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
「知らないまま放置すれば、その差は一生続きます。
この一晩で、あなた自身の“格”をアップデートしてください。」
配信元企業：株式会社サイゾー
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