接続された産業の未来を守るデジタルセキュリティソリューション
高度な保護技術が組織のデータ、システム、デジタル運用の安全確保を支援
デジタル成長が組織のセキュリティ管理方法を変化させる
接続技術の急速な拡大は、産業が業務を行い、情報を保護する方法を変化させています。金融プラットフォーム、医療システム、車両、工場、公共サービスは現在、デジタルネットワークに大きく依存しており、安全性と信頼性がこれまで以上に重要になっています。
オンライン活動が増加し、接続デバイスが一般化するにつれて、組織はリスクを特定し、障害を防ぎ、安全なデジタル変革を支援できる高度な保護方法を採用しています。さまざまな分野では、管理する情報、技術、サービスの種類に応じて異なるアプローチが必要になります。
デジタル保護の成長を推進する主要分野
高度なセキュリティソリューションの導入は、各産業のニーズ、技術利用のレベル、将来の機会によって異なります。
大きな発展を示している主な分野には以下が含まれます。
● 金融サービス：最大の分野で、市場規模は254億9,000万ドルに達しており、取引、顧客情報、デジタル銀行プラットフォームを保護する必要性によって支えられています。
● 産業システム：240億4,000万ドル規模で、接続された工場、自動化設備、デジタル生産システムの利用増加によって成長しています。
● 医療：238億6,000万ドルに達しており、病院がより多くのデジタル記録、遠隔医療ソリューション、接続された医療機器を利用するにつれて需要が拡大しています。
● リスク保護サービス：177億7,000万ドル規模で、企業がデータ関連の問題や業務停止による財務的影響を軽減することを支援しています。
より高度な技術が医療と接続デバイスの安全性を強化
医療分野のデジタル変革は新しい機会を生み出していますが、新たな課題ももたらしています。病院、診療所、医療技術提供企業は現在、信頼性の高い保護を必要とする接続プラットフォームに依存しています。
医療機器保護は最も急速に成長している分野の一つで、市場規模は132億9,000万ドル、成長率は22％です。監視システム、治療機器、接続された医療ツールなどのデバイスが高度化するにつれて、それらを保護することが不可欠になっています。
重要な発展には以下が含まれます。
● より安全なデジタル医療システム
● 接続された医療機器の保護
● 安全な患者情報管理
● 信頼性の高い遠隔医療サービス
重要インフラは安全なデジタル運用に依存
重要なサービスを提供する産業では、障害が多くの人々に影響を与える可能性があるため、強力な保護が必要です。防衛、交通、産業施設は、安全性と運用の信頼性を向上させるソリューションに投資しています。
防衛関連の保護は140億5,000万ドル規模で、機密情報、通信ネットワーク、防衛技術の安全確保に重点を置いています。
鉄道保護は89億6,000万ドル規模で、以下を保護することで現代の交通システムを支援しています。
● デジタル信号ネットワーク
● 乗客情報プラットフォーム
● スマート鉄道運用
● 接続インフラシステム
接続された交通が新たな安全要件を創出
高度化した車両の成長により、自動車技術を保護する重要性が高まっています。現代の車両は、強力なセキュリティ支援を必要とするソフトウェア、センサー、通信システムに依存しています。
自動車分野は27億7,000万ドル規模で、車両の接続性が高まるにつれて拡大を続けています。
デジタル成長が組織のセキュリティ管理方法を変化させる
接続技術の急速な拡大は、産業が業務を行い、情報を保護する方法を変化させています。金融プラットフォーム、医療システム、車両、工場、公共サービスは現在、デジタルネットワークに大きく依存しており、安全性と信頼性がこれまで以上に重要になっています。
オンライン活動が増加し、接続デバイスが一般化するにつれて、組織はリスクを特定し、障害を防ぎ、安全なデジタル変革を支援できる高度な保護方法を採用しています。さまざまな分野では、管理する情報、技術、サービスの種類に応じて異なるアプローチが必要になります。
デジタル保護の成長を推進する主要分野
高度なセキュリティソリューションの導入は、各産業のニーズ、技術利用のレベル、将来の機会によって異なります。
大きな発展を示している主な分野には以下が含まれます。
● 金融サービス：最大の分野で、市場規模は254億9,000万ドルに達しており、取引、顧客情報、デジタル銀行プラットフォームを保護する必要性によって支えられています。
● 産業システム：240億4,000万ドル規模で、接続された工場、自動化設備、デジタル生産システムの利用増加によって成長しています。
● 医療：238億6,000万ドルに達しており、病院がより多くのデジタル記録、遠隔医療ソリューション、接続された医療機器を利用するにつれて需要が拡大しています。
● リスク保護サービス：177億7,000万ドル規模で、企業がデータ関連の問題や業務停止による財務的影響を軽減することを支援しています。
より高度な技術が医療と接続デバイスの安全性を強化
医療分野のデジタル変革は新しい機会を生み出していますが、新たな課題ももたらしています。病院、診療所、医療技術提供企業は現在、信頼性の高い保護を必要とする接続プラットフォームに依存しています。
医療機器保護は最も急速に成長している分野の一つで、市場規模は132億9,000万ドル、成長率は22％です。監視システム、治療機器、接続された医療ツールなどのデバイスが高度化するにつれて、それらを保護することが不可欠になっています。
重要な発展には以下が含まれます。
● より安全なデジタル医療システム
● 接続された医療機器の保護
● 安全な患者情報管理
● 信頼性の高い遠隔医療サービス
重要インフラは安全なデジタル運用に依存
重要なサービスを提供する産業では、障害が多くの人々に影響を与える可能性があるため、強力な保護が必要です。防衛、交通、産業施設は、安全性と運用の信頼性を向上させるソリューションに投資しています。
防衛関連の保護は140億5,000万ドル規模で、機密情報、通信ネットワーク、防衛技術の安全確保に重点を置いています。
鉄道保護は89億6,000万ドル規模で、以下を保護することで現代の交通システムを支援しています。
● デジタル信号ネットワーク
● 乗客情報プラットフォーム
● スマート鉄道運用
● 接続インフラシステム
接続された交通が新たな安全要件を創出
高度化した車両の成長により、自動車技術を保護する重要性が高まっています。現代の車両は、強力なセキュリティ支援を必要とするソフトウェア、センサー、通信システムに依存しています。
自動車分野は27億7,000万ドル規模で、車両の接続性が高まるにつれて拡大を続けています。