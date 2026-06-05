日本のCGM（持続血糖測定）デバイス市場調査レポート2035：市場規模、競争環境、および成長要因
KD Market Insightsは、このたび「日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートを発表いたしました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者の皆様がより適切なビジネス上の意思決定を行うための指針となる内容を網羅しています。また、本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、および市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場：糖尿病管理における精密医療主導の成長
日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場は、同国の先進医療技術分野において最も急成長しているセグメントの一つとして注目されています。CGMデバイスは、現代の糖尿病管理において重要な役割を果たしており、昼夜を問わずリアルタイムで血糖値を測定することで、患者が自身の病状をより積極的に管理できるよう支援します。また、低血糖や高血糖といった危険な状態の予防や、長期的な合併症リスクの軽減にも貢献しています。日本では急速な高齢化の進行と糖尿病患者数の増加を背景に、CGM市場は今後10年間で大幅な拡大が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/872
市場規模と成長見通し
日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）18.3％で成長し、2035年末までに市場規模が10億5,380万米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場規模は2億4,570万米ドルでした。
主な市場成長要因
1. 糖尿病有病率の上昇と高齢化の進行
日本は世界でも特に高齢化が進んでいる国の一つであり、国民の約30％が65歳以上を占めています。この人口構造の変化は、2型糖尿病患者数の増加をもたらす主要因となっています。さらに、肥満率の上昇、不健康な食生活、運動不足などの要因により、糖尿病の有病率はあらゆる年齢層で増加しています。このような患者人口の拡大は、効果的な血糖モニタリングソリューションに対する継続的な需要を生み出しています。
2. 有利な保険償還制度と政府による支援
日本の医療制度では、公的医療保険により糖尿病治療費の約70％が補償されており、血糖測定機器もその対象に含まれています。近年では、国の保険制度における償還方針の改定や、厚生労働省による臨床ガイドラインの更新により、CGMのより広範な利用が推進されています。また、東京や大阪などの大都市圏では、糖尿病治療の意思決定にCGMデータを活用する実証プログラムも進められています。
3. 予防医療への移行とデジタルヘルスの普及
日本政府は、「特定健康診査・特定保健指導」制度をはじめとする積極的な公衆衛生政策を導入しており、毎年の健康診断や早期介入を推進しています。この予防重視の方針は、血糖値の異常を早期に検出できるCGM技術と非常に親和性があります。さらに、日本ではデジタルヘルスソリューションの利用が拡大しており、現在では糖尿病患者の45％以上がオンライン診療サービスを利用しています。
4. 技術革新とコネクテッドデバイスの普及
CGM技術は急速な進歩を遂げており、センサー精度の向上、装着期間の長期化、接続機能の強化などが進んでいます。これにより、医療従事者とのデータ共有やモバイルヘルスアプリとの連携が可能となり、より効率的な糖尿病管理が実現されています。また、CGMシステムと連携するスマートインスリンペンや自動インスリンポンプなどのコネクテッド治療機器も、日本市場で普及が進んでいます。
日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場：糖尿病管理における精密医療主導の成長
日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場は、同国の先進医療技術分野において最も急成長しているセグメントの一つとして注目されています。CGMデバイスは、現代の糖尿病管理において重要な役割を果たしており、昼夜を問わずリアルタイムで血糖値を測定することで、患者が自身の病状をより積極的に管理できるよう支援します。また、低血糖や高血糖といった危険な状態の予防や、長期的な合併症リスクの軽減にも貢献しています。日本では急速な高齢化の進行と糖尿病患者数の増加を背景に、CGM市場は今後10年間で大幅な拡大が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/872
市場規模と成長見通し
日本の持続血糖測定（CGM）デバイス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）18.3％で成長し、2035年末までに市場規模が10億5,380万米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場規模は2億4,570万米ドルでした。
主な市場成長要因
1. 糖尿病有病率の上昇と高齢化の進行
日本は世界でも特に高齢化が進んでいる国の一つであり、国民の約30％が65歳以上を占めています。この人口構造の変化は、2型糖尿病患者数の増加をもたらす主要因となっています。さらに、肥満率の上昇、不健康な食生活、運動不足などの要因により、糖尿病の有病率はあらゆる年齢層で増加しています。このような患者人口の拡大は、効果的な血糖モニタリングソリューションに対する継続的な需要を生み出しています。
2. 有利な保険償還制度と政府による支援
日本の医療制度では、公的医療保険により糖尿病治療費の約70％が補償されており、血糖測定機器もその対象に含まれています。近年では、国の保険制度における償還方針の改定や、厚生労働省による臨床ガイドラインの更新により、CGMのより広範な利用が推進されています。また、東京や大阪などの大都市圏では、糖尿病治療の意思決定にCGMデータを活用する実証プログラムも進められています。
3. 予防医療への移行とデジタルヘルスの普及
日本政府は、「特定健康診査・特定保健指導」制度をはじめとする積極的な公衆衛生政策を導入しており、毎年の健康診断や早期介入を推進しています。この予防重視の方針は、血糖値の異常を早期に検出できるCGM技術と非常に親和性があります。さらに、日本ではデジタルヘルスソリューションの利用が拡大しており、現在では糖尿病患者の45％以上がオンライン診療サービスを利用しています。
4. 技術革新とコネクテッドデバイスの普及
CGM技術は急速な進歩を遂げており、センサー精度の向上、装着期間の長期化、接続機能の強化などが進んでいます。これにより、医療従事者とのデータ共有やモバイルヘルスアプリとの連携が可能となり、より効率的な糖尿病管理が実現されています。また、CGMシステムと連携するスマートインスリンペンや自動インスリンポンプなどのコネクテッド治療機器も、日本市場で普及が進んでいます。