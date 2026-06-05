株式会社りそなホールディングス（社長 南 昌宏）および株式会社りそな銀行（社長 千田 一弘）は、株式会社ブレインパッド（社長 関口 朋宏）と共同開発した銀行業務支援ツール「Data Ignition（データ イグニション）」（*1）を、株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信）へ提供することについて本日合意しました。これにより、「Data Ignition」を導入する地域金融機関は合計6行となります。





■ りそなのデータ分析ノウハウを活用し、営業推進と業務効率向上に繋がる高いパフォーマンスを実現します

「Data Ignition」は最小限のデータをAIに読み込ませるだけで、金融商品に対するお客さまのニーズをスコア化して予測できます。りそなグループにおいて高い効果を実現したAIを搭載しているため、地域金融機関はニーズの高いお客さまへ優先的にアプローチすることが可能となります。また、契約書の内容を即時にチェックする機能等も実装しており、あわせて業務の効率化を実現します。





■ 地域金融機関との共創を通じて、お客さまに新たな価値を提供します

りそなグループは、金融デジタルプラットフォームの展開を通じて、様々な機能・サービスを地域金融機関に提供しています（*2）。各行と本ツールの共同利用を通じて分析精度の更なる向上を実現し、地域金融機関との共創を加速させ、お客さまの体験価値を高めていきます。









■ 株式会社ブレインパッド 副社長執行役員 COO（Chief Operating Officer） 西村 順 コメント





ブレインパッドは「データ活用の促進を通じて持続可能な未来をつくる」というパーパスのもと、一貫して企業のデータ活用の内製化を支援してきました。先行する静岡銀行・岩手銀行・京葉銀行・山陰合同銀行・十六銀行の5行に加え、さらに今回、きらぼし銀行を「Data Ignition」の輪にお迎えできたことを大変心強く感じています。

本取り組みは、りそなグループ様との取り組みにおいて得られた知見・ノウハウを広く業界内で広く活用いただくことで業界全体のデータ駆動型経営推進の加速に寄与することを企図しております。我々は「Data Ignition」活用・普及の推進によって、金融実務の変革を加速させ、地域経済の活性化と持続可能な社会の構築に貢献していきます。





（*1）2024年12月30日 株式会社りそなホールディングス、株式会社りそな銀行、株式会社ブレインパッド発表 AIを活用した銀行業務支援ツール「Data Ignition」の提供開始について

https://www.brainpad.co.jp/news/2024/12/30/22536

（*2）りそなホールディングスの連結子会社のFinBASE株式会社（社長 新槇 祐輔）を通じて、りそなグループや革新的なテクノロジーを有する企業が持つ優れた機能・サービスと利用企業を繋ぐ金融デジタルプラットフォーム参加者の開拓等を行い、オープン・イノベーションを促進している。





■ ご参考情報

● 株式会社りそなホールディングスについて https://www.resona-gr.co.jp/

東京本社所在地：東京都江東区木場1丁目5番65号

設立：2001年12月

代表者：取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南 昌宏

資本金：505億円（2025年3月31日現在）

従業員数：20,174名（連結、2025年3月31日現在）

事業内容：グループの経営管理およびこれに付帯または関連する一切の業務、銀行法により銀行持株会社が行うことのできる業務





● 株式会社りそな銀行について https://www.resonabank.co.jp/

本店所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

設立：1918年5月

代表者：代表取締役社長 千田 一弘

資本金：2,799億円





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス





■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp





＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

＊本発表は、株式会社りそなホールディングス、株式会社りそな銀行、株式会社ブレインパッドが同時に発表しております。両社から重複してニュースリリースが配信されることもありますので、ご了承願います。





以上