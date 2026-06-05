長野県小諸市・菱野温泉の薪サウナ施設「Sauna Space TOJIBA」(運営：株式会社薬師館、代表取締役：花岡 隆太)は、薪サウナストーブの新調に伴い、2026年6月25日にリニューアルオープンします。

今回のリニューアルでは、長野県佐久市の「Dr.Craft」による薪ストーブを新たに導入。老朽化した既存ストーブを更新し、より安定した温度管理と快適なサウナ環境を目指します。





薪ストーブがリニューアル





また、リニューアルに合わせて、サウナブランド「TOTONOW」とのコラボTシャツやサウナハットなど、新グッズの販売も予定しています。これらの新グッズや、リニューアル後のTOJIBAをいち早く体験できるプレオープンチケットなどをリターンとして、2026年6月5日よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて支援募集を開始します。





CAMPFIREでの目標金額は80万円、募集期間は2026年6月5日から6月30日までです。





プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/956304/









■リニューアルの背景

Sauna Space TOJIBAは、長野県小諸市・菱野温泉の自然環境を活かした薪サウナ施設です。

薪火で身体を温め、冷温泉の水風呂で冷やし、山の空気の中で外気浴を楽しむ。登山電車で向かう山あいの温泉地という立地を活かし、街中のサウナとは異なるアウトドアサウナ体験を提供してきました。

一方で、現在使用している薪サウナストーブは老朽化が進んでおり、今後も快適で安定したサウナ環境を提供するためには、設備更新が必要な段階に来ていました。また、サウナが一般化し、多くの利用者が全国各地の施設を体験するようになった現在、サウナストーブそのものに求められる性能や、温度の安定性、熱の質に対する期待も高まっています。

今回のリニューアルは、単なる設備交換ではありません。TOJIBAの核である「薪火の熱」を見直し、冷温泉の水風呂、山の外気浴と組み合わせたサウナ体験をさらに高めるための取り組みです。









■佐久市「Dr.Craft」の薪ストーブを導入

今回導入するのは、長野県佐久市の「Dr.Craft」による薪ストーブです。地元・東信地域の事業者による薪ストーブを導入することで、菱野温泉の自然環境と地域のものづくりを結びつけたサウナ空間づくりを目指します。新しい薪ストーブにより、薪火の熱をより安定的に活かし、サウナ室内の温度管理や快適性の向上につなげていく予定です。





＜薪ストーブの概要＞

数々の高稼働サウナの知見やノウハウを詰め込んだサウナ薪ストーブです。焚口以外をストーンで囲んだ荘厳な雰囲気でありながら、ストーンを効率よく熱せられるのが特徴です。





＜以前との違い＞

高稼働による高温腐食に強いSUS304を天板や燃焼室内の最も負荷がかかる箇所に組み込みました。さらに、ストーン専用ボックスを本体へ埋め込む構造により少ない薪でストーンを以前より効率よく熱せられます。









■リニューアルに合わせて新グッズを展開

今回のリニューアルに合わせて、TOJIBAの新グッズ販売も予定しています。

サウナブランド「TOTONOW」とのコラボTシャツ(モスグリーン、ブラック)や、TOJIBAサウナハットを新たに展開します。TOJIBAのサウナ体験を現地で楽しむだけでなく、日常の中でもTOJIBAの世界観を感じていただけるグッズとして企画しています。

また、クラウドファンディング限定カラーコラボTシャツ(ネイビー)、TOJIBAサウナハットをリターンとして展開予定です。リニューアルの記念として、支援者の皆さまに楽しんでいただける内容を目指します。





TOTONOWコラボTシャツ





TOJIBAサウナハット





■CAMPFIREで先行体験チケット・限定グッズを展開

リニューアルオープンに先立ち、2026年6月5日よりCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始します。

今回のクラウドファンディングでは、薪ストーブ新調への支援に加え、新しくなったTOJIBAをいち早く体験できるプレオープンチケットや、お得な利用チケット、貸切チケット、限定グッズなどを用意しています。

プレオープンは2026年6月20日から22日まで実施予定です。このうち、6月20日・21日はクラウドファンディング支援者限定日となります。一般向けプレオープンは6月22日のみを予定しています。









■クラウドファンディング概要

プロジェクト名 ： 登山電車で行くアウトドアサウナの新しい薪ストーブで、

最高のサウナを届けたい

実施サイト ： CAMPFIRE

募集期間 ： 2026年6月5日～2026年6月30日

目標金額 ： 800,000円

主な資金使途 ： 薪サウナストーブ本体購入費、設置工事費、

周辺部材調整費、既存ストーブ撤去費、リターン制作費、

CAMPFIRE手数料等

プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/956304/









■主なリターン

・プレオープンチケット

・先行利用チケット

・お得な貸切チケット

・TOJIBA × TOTONOW コラボTシャツ

・TOTONOWサウナハット

・協賛看板掲載





支援者限定となる6月20日・21日のプレオープンでは、新しい薪ストーブによるサウナ体験をグランドオープン前に楽しめます。









■今後のスケジュール

2026年6月5日 ：CAMPFIREにてクラウドファンディング開始

2026年6月15日～18日：薪サウナストーブ入れ替え工事

2026年6月20日～22日：プレオープン

2026年6月25日 ：リニューアルグランドオープン

2026年6月30日 ：クラウドファンディング終了

2026年7月以降 ：リターン順次実施・発送





※工事や準備の状況により、日程が変更となる場合があります。









■Sauna Space TOJIBAについて

Sauna Space TOJIBAは、長野県小諸市・菱野温泉にある薪サウナ施設です。

登山電車で向かう山あいの温泉地にあり、薪火による熱、冷温泉の水風呂、山の外気浴を組み合わせたアウトドアサウナ体験を提供しています。

温泉旅館として長く続いてきた菱野温泉に、サウナという新しい楽しみ方を加えることで、地域の自然や温泉文化を活かした滞在体験を提案しています。





TOJIBA外観





■代表コメント

今回のリニューアルでは、TOJIBAの中心である薪サウナストーブを新しいものへ更新します。

これまでのストーブも、TOJIBAのサウナ体験を支えてくれた大切な設備です。しかし、老朽化が進み、これからも安定した環境でお客様を迎えるためには、新しいストーブへの入れ替えが必要だと判断しました。

TOJIBAの魅力は、薪火の熱、冷温泉の水風呂、山の外気浴が重なって生まれる体験にあります。新しい薪ストーブの導入により、その体験をさらに良いものにしていきたいと考えています。

また、リニューアルに合わせて新グッズも展開し、現地でのサウナ体験だけでなく、TOJIBAを応援してくださる皆さまとのつながりも広げていきます。

新しい薪火で、より心地よい山のサウナ時間をお届けします。









■関連動画

サウナについて

https://www.youtube.com/watch?v=PoCe0JrFcOc

TOJIBA PV

https://www.youtube.com/watch?v=cGbCbosbyJY









■施設概要

施設名 ： Sauna Space TOJIBA

所在地 ： 長野県小諸市菱平762-2 雲上の停車場内

公式サイト： https://tojiba-sauna.com/

定休日 ： 火曜日・水曜日

営業時間 ： 9：00～21：00

定員 ： 1名～6名

その他 ： 予約制 男女混浴 水着・サウナ着着用

パブリック・貸切利用可能

雲上の停車場にある展望露天風呂

「雲の助」のご利用もいただけます。









■会社概要

名称 ：株式会社薬師館

所在地 ：長野県小諸市菱平740

事業内容：温泉旅館、サウナ施設運営









■本件に関するお問い合わせ先

菱野温泉薬師館／Sauna Space TOJIBA

メール ： info@yakushikan.com

公式サイト： https://tojiba-sauna.com/