近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）6月11日（木）、大学と企業の垣根を超え、研究シーズやアイデアを持ち寄って新たな価値を創り出すモノづくり拠点「ACADEMIC THEATER Annex THE GARAGE（以下 THE GARAGE）」にて、産学交流イベント「THE GARAGEフェス」を開催します。アカデミックシアター法人会員企業（以下 法人会員企業）によるワークショップやミニセミナーを通じて、モノづくりをより身近に感じてもらうとともに、THE GARAGEの利用や各種プロジェクト・イベントへの参加を促進することを目的としています。 【本件のポイント】 ●ワークショップやミニセミナーを通じて、モノづくりの魅力を学ぶことができる産学交流イベントを開催 ●法人会員企業によるワークショップを実施し、モノづくりに触れる機会を提供 ●近畿大学のモノづくりの拠点であるTHE GARAGEの利用や各種プロジェクト・イベントへの参加を促進 【本件の内容】 THE GARAGEは、大学と企業の垣根を超え、研究シーズやアイデアを持ち寄って新たな価値を創り出すことを目的とした、近畿大学のモノづくりの拠点です。モノづくりのまち東大阪にある大学として、THE GARAGEを通じて産学連携の取り組みをさらに発展させ、学生が新しい感性で試行錯誤を繰り返しながら実験的なプロトタイプを自由に製作し、商品開発や技術開発にも挑戦できるようサポートするとともに、東大阪全体の活性化もめざしています。本学学生・教職員だけでなく法人会員企業も利用でき、現在130社を超える企業が登録しています。 今回開催する「THE GARAGEフェス」では、東大阪・八尾のモノづくり企業を中心とした法人会員企業7社によるモノづくり体験ワークショップや、株式会社菱屋 専務取締役 清水隆司氏によるミニセミナー「記録が未来の種になる ～創業者柳本忠二氏の生涯記録サイトに学ぶ、AIによるデジタル変革とWeb発信の極意～」を実施します。参加者にモノづくりをより身近に感じてもらうとともに、学生・教職員・企業が気軽に交流できる場を設けます。本イベントを通じて、学生にモノづくりの魅力を体験する機会を提供し、THE GARAGEの認知度向上、各種プロジェクト・イベントへの参加促進につなげることを目的としています。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月11日（木）12：30～16：00 場所：近畿大学東大阪キャンパス 6号館 THE GARAGE （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象：学生、教職員、アカデミックシアター法人会員企業（参加無料、事前申込不要） 【プログラム】 12：30 開会挨拶 ビブリオシアター運営委員会委員長／近畿大学国際学部教授 藤田直也 15：00～15：30 法人会員企業によるミニセミナー 株式会社菱屋 専務取締役 清水隆司 氏 「記録が未来の種になる ～創業者柳本忠二氏の生涯記録サイトに学ぶ、 AIによるデジタル変革とWeb発信の極意～」 12：30～16：00 モノづくり体験ワークショップ 16：00 閉会 【ワークショップ】

※プログラムの内容は変更となる場合があります。 【登壇者プロフィール】 清水隆司（しみずたかし）氏 株式会社菱屋 専務取締役、株式会社レザック 会長室長 昭和34年（1959年）生まれ、阪神間で育ち高校卒業と同時に八尾市内の製造業に就職。昭和62年（1987年）株式会社菱屋に就職。自動機のオペレーターや、CAD/CAMのインストラクターに従事し、各部署の管理職を経て現職。 【THE GARAGE（ACADEMIC THEATER Annex THE GARAGE）】 令和3年（2021年）4月の開設以来、地元企業や教員、学生等が多様な個性をぶつけ合い、専門領域を超えて協力し、試行錯誤を繰り返す共創の場所として運用しています。この拠点を通じて、近畿大学だからこそできる「新しいモノづくり」を世の中に発信し、モノづくり全体の活性化にもつながることを期待しています。近畿大学の学生、教職員が使用できるほか、法人会員も常時募集しています。 https://act.kindai.ac.jp/garage.html 【関連リンク】 国際学部 国際学科 グローバル専攻 教授 藤田直也（フジタナオヤ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/967-fujita-naoya.html アカデミックシアター https://act.kindai.ac.jp/