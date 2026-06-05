ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「おいしいおかやま」は、岡山県産「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の販売を開始しました。 「マスカット・オブ・アレキサンドリア」は、岡山県で１４０年にわたり大切に受け継がれてきた伝統あるぶどうで、“ぶどうの女王”とも称される高級品種です。温暖で日照時間が長い気候に恵まれた岡山の風土のもと、ひと房ずつ丁寧に育てられ、気品ある香りと、みずみずしくさっぱりとした上品な甘さが特長です。 また、本品種は“種があるぶどう”であることも大きな魅力のひとつです。種があるからこそ生まれる、風味豊かで芳醇な香りを存分にお楽しみいただけます。ひと粒ひと粒に凝縮された味わいは、長い歴史と栽培技術の積み重ねによるものです。 １４０周年という節目を迎えたいま、伝統の味わいをそのままに、岡山の生産者が誇りを持ってお届けする逸品です。贈答用としてはもちろん、ご家庭での特別なひとときにもおすすめです。 旬の時期にのみ出荷される、期間限定の味覚をぜひお楽しみください。

■マスカット・オブ・アレキサンドリア１房詰 販売期間：令和８年８月２日(日)まで ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/g/g6201-01951/

■岡山県「おいしいおかやま」ショップ ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/c/c6201

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0 【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】 「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown