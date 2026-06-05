ＪＡ全農は、東京都・愛知県・大阪府の直営飲食店舗（４店舗）で、６月８日(月)～６月１８日(木)の間、ＪＡわかやまとのコラボレーション企画「南高梅＆新しょうがフェア」を開催します。 和歌山県では、温暖な気候を生かし果樹・野菜を中心にさまざまな農産物が栽培されています。 フェアでは、生産量全国１位を誇る梅の中でもトップブランドの「南高梅」や、みずみずしく爽やかな辛みが特長の「新しょうが」を使用した特別メニューを各店舗で提供します。 当フェアで使用する和歌山県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c5610/） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年６月８日(月)～６月１８日(木) ２．実施店舗：以下４店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのりカフェ銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （２）みのる食堂銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （３）みのるダイニング名古屋（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４） （４）和牛とごはん焼肉じゅん枚方市役所前（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０） ※新しょうがメニューのみ提供

＜メニュー例＞ ※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」