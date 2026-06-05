医療機器およびフェムケア製品の開発・販売を行う株式会社ハナミスイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：方 智煥）は、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」に公式ショップをオープンいたしました。 また、オープンを記念し、2026年5月29日（金）17:00から6月10日（水）23:59まで開催中の「メガ割」へ初参加。これからの梅雨時期特有のインティメイトエリアの悩みに寄り添う「梅雨対策セット」をはじめ、管理医療機器の腟洗浄器『インクリア』などを含めた特別セットを、最大約56%OFF （※）の数量限定で販売いたします。 （※Qoo10メガ割クーポン適用時） ハナミスイQoo10公式ショップURL：https://www.qoo10.jp/shop/hanamisui

■ 背景：不快感が高まる「梅雨」に、フェムケアの日常化をサポート

当社は「フェミニンケアを日常に！」をミッションに掲げ、20年以上にわたり腟洗浄器や潤滑ゼリーなどの開発・製造を行ってきた医療機器メーカーです。代表製品である『インクリア』は、インティメイトエリアの環境に合わせた弱酸性のジェルで、手を汚さずに簡単にケアできる製品として、全国のドラッグストアや産婦人科などで広く導入されてまいりました。 これからの梅雨から夏にかけての時期は、湿度や気温の上昇によりインティメイトエリアのムレや不快感を感じやすくなる季節です。このたび、若年層を中心に幅広い顧客層を持つ「Qoo10」へ公式ショップを出店し、初となる「メガ割」に参加することで、これまでフェムケア製品に触れる機会の少なかった方々へも「季節に合わせた日常的なケア」を提案し、女性の快適なライフスタイルをサポートいたします。

■ Qoo10メガ割限定・特別セット概要

目的やシーンに合わせて選べる3つの数量限定セットをご用意いたしました。 （※価格はすべてメガ割クーポン適用時・税込・送料無料）

1. 【メガ割限定】徹底ケアセット

価格： 4,080円（通常価格：9,460円から約56%OFF）

セット内容： インクリア 10本入り × 2箱＋アウトクリアケア ミニ ウェットワイプ＜ふきとり用化粧水＞（6個入） 特徴： 日常的なケアを継続したい方に向けた、管理医療機器『インクリア』20本に、携帯に便利な拭き取り用ワイプ（1個7枚入り×6個）を合わせた大変お得なまとめ買いセットです。

2. 【梅雨対策セット】

価格： 2,784円（通常価格：5,500円から約49%OFF）

セット内容： アウトクリア ケアウォッシュ ムースタイプ＋アウトクリア ケアパウダースプレー＋アウトクリアケア ミニ ウェットワイプ＜ふきとり用化粧水＞（6個入） 特徴： きめ細かな泡洗顔（ムースタイプ）で優しく洗い上げ、お出かけ前や外出先でもパウダースプレーやウェットワイプでサッとケア。梅雨時期の気になるムレや不快感をすっきりと清潔に保つためのトータルケアセットです。

3. 【お試しセット】

価格： 792円（通常価格：1,595円から約50%OFF）

セット内容： インクリア 3本入り × 1箱＋アウトクリアケア ミニ ウェットワイプ＜ふきとり用化粧水＞（バラ1個/7枚入り） 特徴： 「まずは一度試してみたい」という方に最適な、手軽な価格とボリュームのエントリーセットです。 ※上記価格はすべてQoo10「メガ割クーポン」を使用した場合の価格となります。 ※数量限定のため、期間中であっても用意数がなくなり次第終了となる場合がございます。 ※アウトクリアシリーズの洗浄料には、さっぱりとした洗い上がりの「アウトクリア ケアウォッシュ リキッドタイプ」もございます。 https://hanamisuimall.com/products/outclear-care-wash-liquid

■ 開催概要

対象イベント： Qoo10「メガ割」 開催期間： 2026年5月29日（金）17:00 ～ 2026年6月10日（水）23:59 公式ショップURL： https://www.qoo10.jp/shop/hanamisui

■ 主要製品（インクリア）仕様 販売名： インクリア 一般的名称： 腟洗浄器 医療機器区分： 管理医療機器 認証番号： 225AFBZX00021000

【株式会社ハナミスイについて】

「フェミニンケアを日常に！」をミッションに、腟洗浄器や潤滑ゼリー等の開発・製造を行う医療機器メーカー。20年以上の実績を持ち、主力製品の「インクリア」は全国のドラッグストアや産婦人科等で広く導入されています。

企業名： 株式会社ハナミスイ 代表者： 代表取締役 方 智煥 所在地： 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿 607号 設立： 2003年12月 事業内容： 医療用機器の製造・販売、化粧品・日用品雑貨の製造・販売 資本金： 1,000万円 URL： https://hanamisui.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 広報担当： 藤原 Email： biz@hanamisui.jp 公式SNS： X(Twitter): https://twitter.com/hanamisui Instagram: https://www.instagram.com/hanamisui_official/ LINE: @hanamisui