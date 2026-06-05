株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、長崎県大村市に長崎県内で初登場となるGiGO(ギーゴ)のクレーンゲーム専門店「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」を2026年6月13日(土)10時、グランドオープンいたします。

長崎初の「GiGOクレーンゲームオアシス」が人気の複合レジャー施設にオープン！

長崎県大村市・長崎空港にかかる「箕島大橋」のたもとに位置する複合レジャー施設「サンスパおおむら」のGiGOが、長崎県初、九州エリアで2店目となる「GiGOクレーンゲームオアシス」としてリニューアルオープンいたします。“食べて、遊んで、温泉でゆったり♪”をキャッチフレーズに天然温泉、飲食店などが集まる「サンスパおおむら」は、地元で人気の滞在型レジャースポットです。 「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」は約255坪のスペースに130台のクレーンゲームを設置。今回のリニューアルにあわせて景品ラインナップを一新し、食品・お菓子・日用品など“毎日使える景品”を大幅に拡充しました。 さらに、”10円プレイコーナー“やアームを揺らして狙う新感覚の機種、フックで景品を狙う獲得方法など、初心者の方やお子様でもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入。「景品を獲得する楽しさ」を存分に味わっていただけます。 施設全体にはクレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクターをデザイン。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩ります。また、今回はレジャー施設「サンスパおおむら」のマスコットキャラクター「サンちゃん」と「ぎごまる」のコラボイラストを新たに描き起こし、店内装飾や「ぎごまる」グリーティングで配布する「ぎごまるカード」のデザインに採用しています。 温泉にのんびりつかった後にクレーンゲームで遊んで、食事も楽しむ。何度来ても、長時間でも楽しんでいただける、GiGOの滞在型クレーンゲームの“オアシス”です。

日用品やお菓子など、毎日使える景品が主役に

「GiGOクレーンゲームオアシス」へのリニューアルに伴い、クレーンゲームの景品ラインナップを一新。日用品や食品、お菓子といった“毎日使える景品”を大幅に拡大しました。また、フックで輪を狙う獲得方法など、初心者の方やお子様でもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入し、毎日立ち寄りたくなる楽しさを実現しました。

クレーンゲームをより楽しくサポートする「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター

クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター。リーダーであるライオンの「ぎごまる」やカバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターがクレーンゲームのオアシスを華やかに彩ります。

オープン記念イベント

■「ぎごまる」グリーティングイベント

「GiGOクレーンゲームオアシス」オリジナルキャラクターのリーダー、ライオンの「ぎごまる」に会える！ 「ぎごまる」グリーティングイベントにて、限定グッズ「ぎごまるカード」を先着順でプレゼントいたします。 ぜひご参加ください。 「ぎごまる」登場日時：6月13日(土)・14日(日) 各日①13:00～13:15 ②15:00～15:15 ※詳細は店舗公式Xをご確認ください。https://x.com/GiGO_CGOohmura

■誰でも参加できる「おかしプレゼント」イベント

各日10:00から先着300名様限定で「おかしプレゼント」のイベントを開催いたします。 誰でも無料でご参加いただけます。 「おかしプレゼント」日時： 6月13日(土)・14日(日)以降の土日 7月の土日・祝日 ※各日先着300個限定。なくなり次第、終了となります。

「GiGOクレーンゲームオアシス サンスパおおむら」概要

●住所：長崎県大村市森園町663番3 ●アクセス： バス：長崎県営バス「長崎空港行」乗車、「運転試験場前」「サンスパおおむら」バス停下車 車：県道38号線 森園町交差点そば ※駐車場約750台 ●営業時間：10:00～22:00 ●営業面積：254.7坪 ●設置台数：合計137台 クレーンゲーム/130台、キッズゲーム/2台、体感音楽ゲームその他/5台 ●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/omura ●店舗X：https://x.com/GiGO_CGOohmura ●GiGOクレーンゲームオアシス特設ホームページURL： https://contents.gendagigo.jp/cranegame-oasis/ ●電子マネー：非対応 ●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。