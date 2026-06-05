ペット用エチケット袋を１枚ずつ取り出せるおしゃれなケース 2026年6月中旬 全国発売

本製品は、さわやかな木の香りが広がるペット用エチケット袋と、おしゃれな専用ケースです。袋は香り付きのため、車での移動時や長時間の持ち歩きでも、気になる排泄物のにおいをやさしく和らげます。また、中身が透けにくい不透明タイプなので、持ち歩く際の不快感も軽減します。1ロール15枚入りのリフィルは、2Pと18Pの2種類をご用意。専用ケースに詰め替えることで継続してご使用いただけます。おしゃれな専用ケースは、底面から1枚ずつ取り出せる仕様で、リードを持ったままでもスムーズに処理ができます。ペットカートやおでかけポーチに簡単に引っかけられるカラビナ付きです。毎日のお散歩やドッグカフェなど、ペットとのお出かけをより 快適に楽しめる便利アイテムです。【製品詳細】製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004