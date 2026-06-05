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ペット用エチケット袋を１枚ずつ取り出せるおしゃれなケース 2026年6月中旬 全国発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:松浦康詞)は、台湾生まれのペットブランド「FikaGO(フィカゴー)」から、さわやかな木の香りがするペット用エチケット袋『プープ＆スクープ』と袋を１枚ずつ取り出せるおしゃれな専用ケース『ミニトリュフ プープバッグセット』を、2026年6月中旬より、全国のペット用品専門店、ホームセンター、オンラインショップなどで販売します。
本製品は、さわやかな木の香りが広がるペット用エチケット袋と、おしゃれな専用ケースです。
袋は香り付きのため、車での移動時や長時間の持ち歩きでも、気になる排泄物のにおいをやさしく和らげます。また、中身が透けにくい不透明タイプなので、持ち歩く際の不快感も軽減します。
1ロール15枚入りのリフィルは、2Pと18Pの2種類をご用意。専用ケースに詰め替えることで継続してご使用いただけます。
おしゃれな専用ケースは、底面から1枚ずつ取り出せる仕様で、リードを持ったままでもスムーズに処理ができます。ペットカートやおでかけポーチに簡単に引っかけられるカラビナ付きです。
毎日のお散歩やドッグカフェなど、ペットとのお出かけをより 快適に楽しめる便利アイテムです。
【製品詳細】
※初期状態では、オレンジ色のリフィル(1ロール)が取り付けられています。
https://digitalpr.jp/table_img/2002/135515/135515_web_2.png
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://compet.jp/products/choice/fikago/minitruffle_poopbag_set/index.html
【FikaGOについて】
「ペットのためのいいデザイン」をスローガンに掲げる、台湾生まれのペット用品ブランドです。
コンビ株式会社は、FikaGOブランド製品の国内正規販売会社です。
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@jp.combi-group.com
関連リンク
製品ページ
https://compet.jp/products/choice/fikago/minitruffle_poopbag_set/index.html
本製品は、さわやかな木の香りが広がるペット用エチケット袋と、おしゃれな専用ケースです。
袋は香り付きのため、車での移動時や長時間の持ち歩きでも、気になる排泄物のにおいをやさしく和らげます。また、中身が透けにくい不透明タイプなので、持ち歩く際の不快感も軽減します。
1ロール15枚入りのリフィルは、2Pと18Pの2種類をご用意。専用ケースに詰め替えることで継続してご使用いただけます。
おしゃれな専用ケースは、底面から1枚ずつ取り出せる仕様で、リードを持ったままでもスムーズに処理ができます。ペットカートやおでかけポーチに簡単に引っかけられるカラビナ付きです。
毎日のお散歩やドッグカフェなど、ペットとのお出かけをより 快適に楽しめる便利アイテムです。
【製品詳細】
※初期状態では、オレンジ色のリフィル(1ロール)が取り付けられています。
https://digitalpr.jp/table_img/2002/135515/135515_web_2.png
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://compet.jp/products/choice/fikago/minitruffle_poopbag_set/index.html
【FikaGOについて】
「ペットのためのいいデザイン」をスローガンに掲げる、台湾生まれのペット用品ブランドです。
コンビ株式会社は、FikaGOブランド製品の国内正規販売会社です。
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@jp.combi-group.com
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