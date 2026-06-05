「自然の恵み」を次世代へ。アヲハタとJERA Cross、オフサイト型コーポレートPPAを活用したクリーンエネルギー調達を本格始動

アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下、アヲハタ)と、株式会社JERA Cross(本社：東京都中央区、代表取締役社長：一倉健悟、以下、JERA Cross)は、オフサイト型コーポレートPPA※1を活用した電力供給契約を締結し、太陽光発電由来の電力供給を2026年4月1日より開始しました。今回の取り組みにより、アヲハタがジャムの製造工程に使用する電力は実質再生可能エネルギー100％を実現しています。