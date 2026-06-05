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「自然の恵み」を次世代へ。アヲハタとJERA Cross、オフサイト型コーポレートPPAを活用したクリーンエネルギー調達を本格始動
アヲハタがジャムの製造工程に使用する電力は実質再生可能エネルギー100％を実現
※1 電力と環境価値を敷地外にある発電所から需要家に供給する仕組み
■本取り組みの背景
アヲハタは「良い商品は、良い原料から」という信念のもと、自然の恵みを大切にしてきました。持続可能な社会の実現に向けた環境負荷低減活動の一環として、生産拠点における再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています。
JERA Crossは、企業のGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けたワンストップパートナーとして、再生可能エネルギー導入支援、電力アグリゲーション※2、24時間365日CO2を排出しない電力の提供を行う24/7(twenty - four seven)カーボンフリー電力※3など、包括的な脱炭素ソリューションを提供しています。
アヲハタはオフサイト型コーポレートPPA(電力供給契約)の本格導入により、JERA Crossを通じて自社敷地外に設置された専用の太陽光発電所から、環境価値を含む電力を20年間の長期にわたり調達します。これにより、ジャムの製造工程において、より地球に優しいクリーンエネルギーへの転換を実現し、CO2排出量の削減をさらに加速させます。太陽の光エネルギーが、日々の食卓にならぶジャムの製造を支えていくこととなります。
※2 各地に点在する複数の小規模な発電所をネットワークで束ね、一つの大きな発電所のように効率的に管理・運用する仕組み
※3 24時間365日、常にCO2を排出しないクリーンな電力のみを供給・使用する仕組み
■クリーンエネルギー活用の概要
本取り組みでは中国エリア※4の豊かな自然の中に点在する11箇所の発電所の電力をアヲハタの主要生産拠点であるジャム工場へ供給します。また、太陽光発電由来の電力供給に加えて、JERA Crossから再生可能エネルギー由来の環境価値を調達することで、アヲハタがジャムの製造工程に使用する電力は、実質再生可能エネルギー100％を実現しています。
※4 広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県
・供給開始日：2026年4月1日
・対象施設：アヲハタ株式会社 ジャム工場(広島県竹原市忠海中町1丁目2−43)
・供給電力：中国エリア内の太陽光発電所(11箇所)より供給される環境価値を含む電力
・合計発電容量：約520kW(ACベース)
■本取り組みの特徴と意義
・地域社会との共創
広島県内を含む近隣エリアの耕作放棄地などを有効活用した発電所が含まれており、エネルギーを作るだけでなく、地域の風景を守ることや地域課題の解決にも貢献しています。
・未来を見据えた20年のパートナーシップ
20年間という長期契約を通じて、エネルギー情勢や市場の変動に左右されない、安定したクリーン電力の確保と持続可能な製造基盤を確立しました。
・変化に対応する柔軟な設計
将来的な社会情勢の変化にも対応できる先進的な契約フレームワークを採用し、持続可能な事業運営を支える基盤としています。
■次の20年、その先の未来へ向けて
今回の取り組みは、両社にとってカーボンニュートラルな未来へ向けた第一歩です。アヲハタとJERA Crossは、今後も単なる電力供給の枠を超え、エネルギーのさらなる最適化や脱炭素ロードマップの策定に向けて誠実に協議し、共創を深めます。
アヲハタはこれからも「フルーツで世界の人を幸せにする」というビジョンのもと、ジャムやフルーツ加工品の製造・販売を通じて、おいしさと健康、持続可能な社会の実現に貢献します。
【団体・企業概要】
■株式会社JERA Cross
株式会社JERA Crossは、企業のGX実現に向けたワンストップパートナーとして、再生可能エネルギー導入支援、電力アグリゲーション、24/7カーボンフリー電力の提供など、包括的な脱炭素ソリューションを提供しています。親会社である株式会社JERAは、「JERAゼロエミッション2050」のもと、再生可能エネルギーとゼロエミッション火力により、2050年までに事業から排出されるCO2実質ゼロを目指しています。
株式会社JERA Cross：https://www.jera-cross.com/
■アヲハタ株式会社
「フルーツには続きがある。」をコーポレートメッセージとし、ジャムやフルーツ加工品の製造・販売を通じて、おいしさと健康、持続可能な社会の実現に貢献します。
アヲハタ株式会社：https://www.aohata.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下、アヲハタ)と、株式会社JERA Cross(本社：東京都中央区、代表取締役社長：一倉健悟、以下、JERA Cross)は、オフサイト型コーポレートPPA※1を活用した電力供給契約を締結し、太陽光発電由来の電力供給を2026年4月1日より開始しました。今回の取り組みにより、アヲハタがジャムの製造工程に使用する電力は実質再生可能エネルギー100％を実現しています。
※1 電力と環境価値を敷地外にある発電所から需要家に供給する仕組み
■本取り組みの背景
アヲハタは「良い商品は、良い原料から」という信念のもと、自然の恵みを大切にしてきました。持続可能な社会の実現に向けた環境負荷低減活動の一環として、生産拠点における再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しています。
JERA Crossは、企業のGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けたワンストップパートナーとして、再生可能エネルギー導入支援、電力アグリゲーション※2、24時間365日CO2を排出しない電力の提供を行う24/7(twenty - four seven)カーボンフリー電力※3など、包括的な脱炭素ソリューションを提供しています。
アヲハタはオフサイト型コーポレートPPA(電力供給契約)の本格導入により、JERA Crossを通じて自社敷地外に設置された専用の太陽光発電所から、環境価値を含む電力を20年間の長期にわたり調達します。これにより、ジャムの製造工程において、より地球に優しいクリーンエネルギーへの転換を実現し、CO2排出量の削減をさらに加速させます。太陽の光エネルギーが、日々の食卓にならぶジャムの製造を支えていくこととなります。
※2 各地に点在する複数の小規模な発電所をネットワークで束ね、一つの大きな発電所のように効率的に管理・運用する仕組み
※3 24時間365日、常にCO2を排出しないクリーンな電力のみを供給・使用する仕組み
■クリーンエネルギー活用の概要
本取り組みでは中国エリア※4の豊かな自然の中に点在する11箇所の発電所の電力をアヲハタの主要生産拠点であるジャム工場へ供給します。また、太陽光発電由来の電力供給に加えて、JERA Crossから再生可能エネルギー由来の環境価値を調達することで、アヲハタがジャムの製造工程に使用する電力は、実質再生可能エネルギー100％を実現しています。
※4 広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県
・供給開始日：2026年4月1日
・対象施設：アヲハタ株式会社 ジャム工場(広島県竹原市忠海中町1丁目2−43)
・供給電力：中国エリア内の太陽光発電所(11箇所)より供給される環境価値を含む電力
・合計発電容量：約520kW(ACベース)
■本取り組みの特徴と意義
・地域社会との共創
広島県内を含む近隣エリアの耕作放棄地などを有効活用した発電所が含まれており、エネルギーを作るだけでなく、地域の風景を守ることや地域課題の解決にも貢献しています。
・未来を見据えた20年のパートナーシップ
20年間という長期契約を通じて、エネルギー情勢や市場の変動に左右されない、安定したクリーン電力の確保と持続可能な製造基盤を確立しました。
・変化に対応する柔軟な設計
将来的な社会情勢の変化にも対応できる先進的な契約フレームワークを採用し、持続可能な事業運営を支える基盤としています。
■次の20年、その先の未来へ向けて
今回の取り組みは、両社にとってカーボンニュートラルな未来へ向けた第一歩です。アヲハタとJERA Crossは、今後も単なる電力供給の枠を超え、エネルギーのさらなる最適化や脱炭素ロードマップの策定に向けて誠実に協議し、共創を深めます。
アヲハタはこれからも「フルーツで世界の人を幸せにする」というビジョンのもと、ジャムやフルーツ加工品の製造・販売を通じて、おいしさと健康、持続可能な社会の実現に貢献します。
【団体・企業概要】
■株式会社JERA Cross
株式会社JERA Crossは、企業のGX実現に向けたワンストップパートナーとして、再生可能エネルギー導入支援、電力アグリゲーション、24/7カーボンフリー電力の提供など、包括的な脱炭素ソリューションを提供しています。親会社である株式会社JERAは、「JERAゼロエミッション2050」のもと、再生可能エネルギーとゼロエミッション火力により、2050年までに事業から排出されるCO2実質ゼロを目指しています。
株式会社JERA Cross：https://www.jera-cross.com/
■アヲハタ株式会社
「フルーツには続きがある。」をコーポレートメッセージとし、ジャムやフルーツ加工品の製造・販売を通じて、おいしさと健康、持続可能な社会の実現に貢献します。
アヲハタ株式会社：https://www.aohata.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp