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【神奈川工科大学】科学に親しむ夏休み小中高生向けイベント ― 8月6日（木）、KAITサイエンスサマー2026開催のお知らせ ―
2026年8月6日（木）、神奈川工科大学（神奈川県厚木市）にて、教員や大学生が、小・中・高校生向けに、見て、触れて、作って、遊びながら学べる展示や講座を行います。
ロボット、ラジコンカー、ものづくり、海の生き物タッチプール、環境調査、アニメーションや漫画、eスポーツまで、神奈川工科大学ならではのさまざまな講座や体験ブースを準備しています。
昨年好評だった講座・体験ブースに加え、今年はコスメ作り講座や、健康医療科学部の管理栄養学科・臨床工学科による講座・体験ブースも新たに加わり、より幅広い分野を体験いただける内容になりました。
学生食堂もご利用いただけますので、ぜひ夏休みに大学でわくわくする一日を体験してください。
■開催概要
・イベント名：わくわくする未来を体験しよう！ KAITサイエンスサマー2026
・開催日時 ： 2026年8月6日（木）9:30〜16:00
・会場 ：神奈川工科大学（厚木市下荻野1030）
・開催形式 ：事前申し込み制（先着順 定員800名予定）
・対象者 ：小・中・高校生
・参加費 ：無料
・お申し込み：下記QRコードまたはイベントページより、参加・講座のお申し込みをお願いいたします。
※2026年7月1日（水）10時より申し込み開始予定
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/4102.html
・主催 ：神奈川工科大学 地域共創研究センター/地域連携貢献センター
・後援 ：厚木市
・その他 ：サイエンスかながわ参加イベント
■イベント詳細ページ
【2026.8.6 夏休み小中高生向けイベント】KAITサイエンスサマー開催のお知らせ - 神奈川工科大学 研究推進機構
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/4102.html
■昨年の様子
【2025.8.8 夏休み小中高生向け科学体験イベント】KAITサイエンスサマー紹介【神奈川工科大学】
https://www.youtube.com/watch?v=839MiEG3YNM
※KAITは神奈川工科大学のコミュニケーションネームです。
※取材の際には、事前に下記までご一報くださいますようお願い申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 地域連携・貢献センター
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3212
E-mail：kait-scism-guest@mlst.kanagawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ロボット、ラジコンカー、ものづくり、海の生き物タッチプール、環境調査、アニメーションや漫画、eスポーツまで、神奈川工科大学ならではのさまざまな講座や体験ブースを準備しています。
昨年好評だった講座・体験ブースに加え、今年はコスメ作り講座や、健康医療科学部の管理栄養学科・臨床工学科による講座・体験ブースも新たに加わり、より幅広い分野を体験いただける内容になりました。
■開催概要
・イベント名：わくわくする未来を体験しよう！ KAITサイエンスサマー2026
・開催日時 ： 2026年8月6日（木）9:30〜16:00
・会場 ：神奈川工科大学（厚木市下荻野1030）
・開催形式 ：事前申し込み制（先着順 定員800名予定）
・対象者 ：小・中・高校生
・参加費 ：無料
・お申し込み：下記QRコードまたはイベントページより、参加・講座のお申し込みをお願いいたします。
※2026年7月1日（水）10時より申し込み開始予定
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/4102.html
・主催 ：神奈川工科大学 地域共創研究センター/地域連携貢献センター
・後援 ：厚木市
・その他 ：サイエンスかながわ参加イベント
■イベント詳細ページ
【2026.8.6 夏休み小中高生向けイベント】KAITサイエンスサマー開催のお知らせ - 神奈川工科大学 研究推進機構
https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/4102.html
■昨年の様子
【2025.8.8 夏休み小中高生向け科学体験イベント】KAITサイエンスサマー紹介【神奈川工科大学】
https://www.youtube.com/watch?v=839MiEG3YNM
※KAITは神奈川工科大学のコミュニケーションネームです。
※取材の際には、事前に下記までご一報くださいますようお願い申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 地域連携・貢献センター
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3212
E-mail：kait-scism-guest@mlst.kanagawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/