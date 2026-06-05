【神奈川工科大学】科学に親しむ夏休み小中高生向けイベント ― 8月6日（木）、KAITサイエンスサマー2026開催のお知らせ ―

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2026年8月6日（木）、神奈川工科大学（神奈川県厚木市）にて、教員や大学生が、小・中・高校生向けに、見て、触れて、作って、遊びながら学べる展示や講座を行います。

　ロボット、ラジコンカー、ものづくり、海の生き物タッチプール、環境調査、アニメーションや漫画、eスポーツまで、神奈川工科大学ならではのさまざまな講座や体験ブースを準備しています。

　昨年好評だった講座・体験ブースに加え、今年はコスメ作り講座や、健康医療科学部の管理栄養学科・臨床工学科による講座・体験ブースも新たに加わり、より幅広い分野を体験いただける内容になりました。

　学生食堂もご利用いただけますので、ぜひ夏休みに大学でわくわくする一日を体験してください。

■開催概要

・イベント名：わくわくする未来を体験しよう！　KAITサイエンスサマー2026

・開催日時　： 2026年8月6日（木）9:30〜16:00

・会場　　　：神奈川工科大学（厚木市下荻野1030）　

・開催形式　：事前申し込み制（先着順　定員800名予定）

・対象者　　：小・中・高校生　

・参加費　　：無料　

・お申し込み：下記QRコードまたはイベントページより、参加・講座のお申し込みをお願いいたします。

　　　　　　　※2026年7月1日（水）10時より申し込み開始予定

　　　　　　　https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/4102.html

・主催　　　：神奈川工科大学　地域共創研究センター/地域連携貢献センター

・後援　　　：厚木市

・その他　　：サイエンスかながわ参加イベント

■イベント詳細ページ

【2026.8.6 夏休み小中高生向けイベント】KAITサイエンスサマー開催のお知らせ - 神奈川工科大学 研究推進機構

　https://cp.kanagawa-it.ac.jp/event/4102.html

■昨年の様子

【2025.8.8　夏休み小中高生向け科学体験イベント】KAITサイエンスサマー紹介【神奈川工科大学】

　https://www.youtube.com/watch?v=839MiEG3YNM

※KAITは神奈川工科大学のコミュニケーションネームです。

※取材の際には、事前に下記までご一報くださいますようお願い申し上げます。

▼本件に関する問い合わせ先

　神奈川工科大学　地域連携・貢献センター

　住所：〒243-0292　神奈川県厚木市下荻野1030

　TEL：046-291-3212

　E-mail：kait-scism-guest@mlst.kanagawa-it.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/