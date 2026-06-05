アプリケーションホスティング市場は、2025年に705億米ドルと推定され、2036年には2,156億8,000万米ドルに達すると予測されています（年平均成長率：10.7%)

アプリケーションホスティング市場は、2025年に705億米ドルと推定され、2036年には2,156億8,000万米ドルに達すると予測されています（年平均成長率：10.7%)