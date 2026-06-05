A2Pメッセージング市場は、2025年に786億米ドルと推定され、2036年には1,275億6,000万米ドルに達すると予測されています（年平均成長率：4.5%

A2Pメッセージング市場は、2025年に786億米ドルと推定され、2036年には1,275億6,000万米ドルに達すると予測されています（年平均成長率：4.5%