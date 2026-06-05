アプリケーションコンテナ市場は、2025年に35億米ドルと推定され、2036年までに481億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2036年）において年平均成長率（CAGR）26.9％

アプリケーションコンテナ市場は、2025年に35億米ドルと推定され、2036年までに481億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2036年）において年平均成長率（CAGR）26.9％