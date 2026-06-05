私物端末の業務利用を含むエンタープライズモビリティ市場は、2025年に751億米ドルと推定され、2036年には2,994億9,000万米ドルに達すると予測されています（年平均成長率：13.4%

私物端末の業務利用を含むエンタープライズモビリティ市場は、2025年に751億米ドルと推定され、2036年には2,994億9,000万米ドルに達すると予測されています（年平均成長率：13.4%