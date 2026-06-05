ローター式コンプレッサーの世界市場2026年、グローバル市場規模（R32、R410A）・分析レポートを発表
2026年6月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ローター式コンプレッサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ローター式コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は393億1000万米ドルと評価されており、2031年には614億2000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.7％とされており、空調設備や冷凍設備、自動車、産業用ガス分野での需要増加が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応による市場構造や供給網への影響についても分析されています。
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製品概要では、ローター式コンプレッサーの構造と特徴について解説しています。この装置はエンジンまたは電動モーターによって駆動され、主ローターが副ローターを油膜または同期ギアを介して回転させる仕組みを採用しています。
構造が比較的簡単で小型化しやすく、滑らかな運転性能と低コストを実現している点が特徴です。そのため、家庭用空調機、業務用空調機、冷凍設備、自動車関連機器、産業用ガス設備など幅広い用途で利用されています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、省エネルギー型空調設備への需要増加やヒートポンプ市場拡大、高効率冷媒採用の進展が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、R32、R410A、その他に分類されています。R32は環境負荷低減と高効率性能を特徴として需要が拡大しています。
用途別では、家庭用エアコン、業務用エアコン、ヒートポンプ、除湿機、その他に分類されています。特に家庭用および業務用エアコン市場が主要用途となっており、省エネルギー性能向上への需要が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Daikin、Panasonic、Mitsubishi Electric、GMCC、Landa、Shanghai Highly、Rechi、AVIC Electromechanical (Shenyang) Sanyo、LG、Samsung、Boyard Compressorなどが紹介されています。
これらの企業は高効率化、省エネルギー化、低騒音化、小型化技術の開発を進めており、空調・冷凍設備市場で競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は空調設備更新需要や省エネルギー規制強化により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制やヒートポンプ導入促進政策が市場成長を支えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ローター式コンプレッサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ローター式コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は393億1000万米ドルと評価されており、2031年には614億2000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.7％とされており、空調設備や冷凍設備、自動車、産業用ガス分野での需要増加が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応による市場構造や供給網への影響についても分析されています。
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製品概要では、ローター式コンプレッサーの構造と特徴について解説しています。この装置はエンジンまたは電動モーターによって駆動され、主ローターが副ローターを油膜または同期ギアを介して回転させる仕組みを採用しています。
構造が比較的簡単で小型化しやすく、滑らかな運転性能と低コストを実現している点が特徴です。そのため、家庭用空調機、業務用空調機、冷凍設備、自動車関連機器、産業用ガス設備など幅広い用途で利用されています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、省エネルギー型空調設備への需要増加やヒートポンプ市場拡大、高効率冷媒採用の進展が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、R32、R410A、その他に分類されています。R32は環境負荷低減と高効率性能を特徴として需要が拡大しています。
用途別では、家庭用エアコン、業務用エアコン、ヒートポンプ、除湿機、その他に分類されています。特に家庭用および業務用エアコン市場が主要用途となっており、省エネルギー性能向上への需要が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Daikin、Panasonic、Mitsubishi Electric、GMCC、Landa、Shanghai Highly、Rechi、AVIC Electromechanical (Shenyang) Sanyo、LG、Samsung、Boyard Compressorなどが紹介されています。
これらの企業は高効率化、省エネルギー化、低騒音化、小型化技術の開発を進めており、空調・冷凍設備市場で競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は空調設備更新需要や省エネルギー規制強化により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制やヒートポンプ導入促進政策が市場成長を支えています。