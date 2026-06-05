婦人科医推奨のバザルト(R)妊活ケアが30代の不育症・流産を繰り返した方に変化。北海道札幌市のサロンで2周期5回の継続ケアで初めての心拍確認・安定期入りを実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――北海道札幌市・女性専用サロンLUANAの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、北海道札幌市のサロン『女性専用サロンLUANA』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは30代前半の女性です。第一子の妊活中に化学流産3回・繋留流産2回を経験され、不育症の検査・治療に進む前にバザルト(R)妊活のインスタグラムをご覧になりご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)妊活を2周期・計5回実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
バザルト(R)妊活を受け始めて2周期目で妊娠判定。初めての心拍確認が叶い、無事に安定期に入られました。
お客様は「バザルトを受けたすぐあとからぽかぽかしていました。しばらくは水を飲んだらすぐトイレという感じで、巡りの良さも感じました。心拍確認は本当に嬉しかったです。LUANAさんでのバザルトという初めての出会いが、わたしを変えてくれたのだと思います」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：女性専用サロンLUANA（北海道札幌市）
URL：https://lin.ee/vBo2ih1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351494/images/bodyimage1】
「妊活専門誌での特集がきっかけ。論文掲載されている手技だと知り、信頼感を持って導入を決めました。」
北海道札幌市の『女性専用サロンLUANA』オーナー・伊藤氏は、妊活専門誌でのバザルト(R)特集をきっかけに本部校のホームページを訪問。データを取ることで論文掲載されている手技だと知り、信頼感を持って導入を決意しました。当初は整体一本でやろうと思っていたという伊藤氏にとって想定外の決断でしたが、導入後たった2ヶ月で妊娠報告をいただき大変驚いたといいます。
「整体だけでは絶対に不可能な、遠赤外線効果を使っての施術ができることです。格段にお客様の変化が早くなりました」と伊藤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、伊藤氏はこう語ります。「妊活中の方は、すでにいろんなことを頑張っていらっしゃると思います。なのでサロンでは心からリラックスして、気持ちのいい時間を過ごしていただきたいです。『頑張らない妊活』の究極の形が、バザルト(R)妊活です！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、化学流産・繋留流産を繰り返した30代女性が、バザルト(R)妊活を2周期・5回継続することで初めての心拍確認・安定期入りが確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、不育症傾向のある方にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、北海道札幌市のサロン『女性専用サロンLUANA』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは30代前半の女性です。第一子の妊活中に化学流産3回・繋留流産2回を経験され、不育症の検査・治療に進む前にバザルト(R)妊活のインスタグラムをご覧になりご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)妊活を2周期・計5回実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
バザルト(R)妊活を受け始めて2周期目で妊娠判定。初めての心拍確認が叶い、無事に安定期に入られました。
お客様は「バザルトを受けたすぐあとからぽかぽかしていました。しばらくは水を飲んだらすぐトイレという感じで、巡りの良さも感じました。心拍確認は本当に嬉しかったです。LUANAさんでのバザルトという初めての出会いが、わたしを変えてくれたのだと思います」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：女性専用サロンLUANA（北海道札幌市）
URL：https://lin.ee/vBo2ih1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351494/images/bodyimage1】
「妊活専門誌での特集がきっかけ。論文掲載されている手技だと知り、信頼感を持って導入を決めました。」
北海道札幌市の『女性専用サロンLUANA』オーナー・伊藤氏は、妊活専門誌でのバザルト(R)特集をきっかけに本部校のホームページを訪問。データを取ることで論文掲載されている手技だと知り、信頼感を持って導入を決意しました。当初は整体一本でやろうと思っていたという伊藤氏にとって想定外の決断でしたが、導入後たった2ヶ月で妊娠報告をいただき大変驚いたといいます。
「整体だけでは絶対に不可能な、遠赤外線効果を使っての施術ができることです。格段にお客様の変化が早くなりました」と伊藤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、伊藤氏はこう語ります。「妊活中の方は、すでにいろんなことを頑張っていらっしゃると思います。なのでサロンでは心からリラックスして、気持ちのいい時間を過ごしていただきたいです。『頑張らない妊活』の究極の形が、バザルト(R)妊活です！」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、化学流産・繋留流産を繰り返した30代女性が、バザルト(R)妊活を2周期・5回継続することで初めての心拍確認・安定期入りが確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、不育症傾向のある方にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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