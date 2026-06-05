トクリュウの特徴・手口から防犯を強化する最新AIカメラまで解説した特設ページを公開／日本防犯カメラセンター（株式会社トリニティー）
AIカメラソリューションを提供する株式会社トリニティー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：兼松拓也）は、6月5日、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）による強盗・特殊詐欺被害が全国で相次いで報じられている現状を受け、トクリュウの特徴や手口、被害事例、対策、そして防犯を強化する最新AIカメラまでを解説した特設ページを公開しました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/contents/individual/column-36.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260605
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351478/images/bodyimage1】
■トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の特徴とは
「トクリュウ」とは、警察が用いる「匿名・流動型犯罪グループ」の略称で、次のような特徴があります。
・多様な資金獲得活動で得た収益を吸い上げる中核部分が匿名化されている
・SNSや求人サイト等の緩やかな人間関係をベースに役割を細分化し、メンバーを入れ替えながら資金獲得活動を行う
暴力団のような明確な構成員リストが存在せず、メンバーが流動的に入れ替わるため、警察の捜査が及びにくい傾向にあります。
■特殊詐欺から強盗まで トクリュウの犯罪手口
トクリュウが資金獲得活動として行う主な犯罪には、以下の手口が挙げられます。
・特殊詐欺
・SNS型投資・ロマンス詐欺
・強盗・窃盗等
・繁華街・歓楽街における多様な資金獲得活動
・悪質なリフォーム業者による詐欺等
・オンラインカジノ
・フィッシング
あらゆる手口で実行役を募集しており、被害に遭うだけでなく、闇バイトを通じて知らないうちに犯罪へ加担させられるリスクもあります。
■2026年も続くトクリュウ被害の現状
2023年に東京都狛江市で発生した強盗殺人事件を契機に社会問題化したトクリュウによる犯罪は、警察庁・警視庁による対策強化後も収束していません。
2024年夏以降は関東の1都3県で戸建て住宅を狙った連続強盗が相次ぎ、2026年5月には栃木県上三川町で強盗殺人事件が発生するなど、被害は現在も続いています。
また、ニセ警察詐欺やSNS型投資詐欺といった特殊詐欺の被害額も急増しており、戸建て住宅にお住まいの方を中心に「自宅は本当に安全なのか」という不安が高まっています。
■トクリュウ対策のポイントは「侵入前」 録画も威嚇もできる威嚇型AIカメラ
トクリュウ被害の拡大は、防犯対策を見直すきっかけにもなっています。
重要なのは、まず侵入されにくい環境をつくること、そして察知から威嚇・撃退までを担う仕組みを取り入れることです。
一般的な防犯カメラは「記録」が主な役割で、侵入そのものは止められません。
そこで注目されているのが、威嚇型のAIカメラです。
「ギミックカメラ」は侵入者を自動で検知し、赤と青の強い光とアラーム音でその場に警告を発します。
さらに、検知した侵入者の画像をスマートフォンアプリへ通知できるほか、パトランプや警報ベルといった他のセキュリティ機器との連動も可能です。
ギミックカメラは、侵入に気づかれていると犯人に意識させ、犯行を諦めさせる心理的な抑止力として効果を発揮します。
▼ギミックカメラの詳細情報はこちら
https://www.trinity4e.com/ai/gimmick/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260605
■防犯カメラ・AIカメラを初期費用0円で導入可能
トリニティーでは、防犯カメラに加え、
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■トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の特徴とは
「トクリュウ」とは、警察が用いる「匿名・流動型犯罪グループ」の略称で、次のような特徴があります。
・多様な資金獲得活動で得た収益を吸い上げる中核部分が匿名化されている
・SNSや求人サイト等の緩やかな人間関係をベースに役割を細分化し、メンバーを入れ替えながら資金獲得活動を行う
暴力団のような明確な構成員リストが存在せず、メンバーが流動的に入れ替わるため、警察の捜査が及びにくい傾向にあります。
■特殊詐欺から強盗まで トクリュウの犯罪手口
トクリュウが資金獲得活動として行う主な犯罪には、以下の手口が挙げられます。
・特殊詐欺
・SNS型投資・ロマンス詐欺
・強盗・窃盗等
・繁華街・歓楽街における多様な資金獲得活動
・悪質なリフォーム業者による詐欺等
・オンラインカジノ
・フィッシング
あらゆる手口で実行役を募集しており、被害に遭うだけでなく、闇バイトを通じて知らないうちに犯罪へ加担させられるリスクもあります。
■2026年も続くトクリュウ被害の現状
2023年に東京都狛江市で発生した強盗殺人事件を契機に社会問題化したトクリュウによる犯罪は、警察庁・警視庁による対策強化後も収束していません。
2024年夏以降は関東の1都3県で戸建て住宅を狙った連続強盗が相次ぎ、2026年5月には栃木県上三川町で強盗殺人事件が発生するなど、被害は現在も続いています。
また、ニセ警察詐欺やSNS型投資詐欺といった特殊詐欺の被害額も急増しており、戸建て住宅にお住まいの方を中心に「自宅は本当に安全なのか」という不安が高まっています。
■トクリュウ対策のポイントは「侵入前」 録画も威嚇もできる威嚇型AIカメラ
トクリュウ被害の拡大は、防犯対策を見直すきっかけにもなっています。
重要なのは、まず侵入されにくい環境をつくること、そして察知から威嚇・撃退までを担う仕組みを取り入れることです。
一般的な防犯カメラは「記録」が主な役割で、侵入そのものは止められません。
そこで注目されているのが、威嚇型のAIカメラです。
「ギミックカメラ」は侵入者を自動で検知し、赤と青の強い光とアラーム音でその場に警告を発します。
さらに、検知した侵入者の画像をスマートフォンアプリへ通知できるほか、パトランプや警報ベルといった他のセキュリティ機器との連動も可能です。
ギミックカメラは、侵入に気づかれていると犯人に意識させ、犯行を諦めさせる心理的な抑止力として効果を発揮します。
▼ギミックカメラの詳細情報はこちら
https://www.trinity4e.com/ai/gimmick/index.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260605
■防犯カメラ・AIカメラを初期費用0円で導入可能
トリニティーでは、防犯カメラに加え、