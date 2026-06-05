『城とドラゴン』で6月5日(金)より「腕ONEスタジアムログインボーナス&ミッション」と「ガチ復刻祭」が開催！「腕ONEスタジアム」に7キャラが追加！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「腕ONEスタジアムログインボーナス&ミッション」と「ガチ復刻祭」を2026年6月5日(金)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351546/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
6月5日(金)メンテナンス後より、「腕ONEスタジアム」で使用可能なキャラにレジェンドドラゴンやおこめ農家といった7キャラを追加！それを記念して、「腕ONEスタジアムログインボーナス」や「腕ONEスタジアムミッション」を開催いたします。ログボでは「銀の友トレ倶楽部」などが、ミッションでは最大300ルビーやきびだんご最大500個などが獲得できます！
さらに同日の19:00からは、「ガチ復刻祭」を開催。対象キャラの「すくすく育成キャンペーン」や「トロＰチャージ増量キャンペーン」などに加え、対象キャラの激レアお着替えが復刻登場する「ガチ復刻祭アバたま」も実施いたします。この機会をお見逃しなく！
腕ONEスタジアムにレジェンドドラゴンなど7体を追加！
6月5日(金)メンテナンス後より、ゲーム内のバトルモード「腕ONEスタジアム」で新たに7体のキャラが使用可能になります。
■新規使用可能キャラ
バクダンむすめ、キンタロウ、ドラゴン武リーダー、グリドラガール、コマイヌ、おこめ農家、
レジェンドドラゴン
◎腕ONEスタジアムログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると銀の友トレ倶楽部やゴールドパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年6月5日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)18:59
■配布アイテム
1日目：１人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚、銀の友トレ倶楽部
2日目：１人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
3日目：１人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
4日目：１人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
5日目：１人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
友トレ玉満タン回復 10個、1人用ゴールドパス 2枚、協力用ゴールドパス 2枚、1人用シルバーパス 3枚、協力用シルバーパス 3枚、銀の友トレ倶楽部
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
◎腕ONEスタジアムミッション
“腕ONEスタジアムでバトルを1回する”などのミッションを達成すると、最大300ルビーやきびだんご最大500個などを獲得できます。
【開催期間】2026年6月5日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)18:59
■ミッションと報酬内容
ミッション5達成：100ルビー
ミッション10達成：200ルビー
腕ONEスタジアムでバトルを1回する：友トレ玉満タン回復 5個
腕ONEスタジアムでバトルを3回する：200トロP
腕ONEスタジアムでバトルを5回する：ドラゴンメダル 10枚
腕ONEスタジアムでバトルを7回する：400トロP
腕ONEスタジアムでバトルを10回する：ドラゴンメダル 20枚
腕ONEスタジアムでバトルを15回する：600トロP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351546/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
6月5日(金)メンテナンス後より、「腕ONEスタジアム」で使用可能なキャラにレジェンドドラゴンやおこめ農家といった7キャラを追加！それを記念して、「腕ONEスタジアムログインボーナス」や「腕ONEスタジアムミッション」を開催いたします。ログボでは「銀の友トレ倶楽部」などが、ミッションでは最大300ルビーやきびだんご最大500個などが獲得できます！
さらに同日の19:00からは、「ガチ復刻祭」を開催。対象キャラの「すくすく育成キャンペーン」や「トロＰチャージ増量キャンペーン」などに加え、対象キャラの激レアお着替えが復刻登場する「ガチ復刻祭アバたま」も実施いたします。この機会をお見逃しなく！
腕ONEスタジアムにレジェンドドラゴンなど7体を追加！
6月5日(金)メンテナンス後より、ゲーム内のバトルモード「腕ONEスタジアム」で新たに7体のキャラが使用可能になります。
■新規使用可能キャラ
バクダンむすめ、キンタロウ、ドラゴン武リーダー、グリドラガール、コマイヌ、おこめ農家、
レジェンドドラゴン
◎腕ONEスタジアムログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると銀の友トレ倶楽部やゴールドパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年6月5日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)18:59
■配布アイテム
1日目：１人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚、銀の友トレ倶楽部
2日目：１人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
3日目：１人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
4日目：１人用ゴールドパス 1枚、協力用ゴールドパス 1枚
5日目：１人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
友トレ玉満タン回復 10個、1人用ゴールドパス 2枚、協力用ゴールドパス 2枚、1人用シルバーパス 3枚、協力用シルバーパス 3枚、銀の友トレ倶楽部
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
◎腕ONEスタジアムミッション
“腕ONEスタジアムでバトルを1回する”などのミッションを達成すると、最大300ルビーやきびだんご最大500個などを獲得できます。
【開催期間】2026年6月5日(金)メンテナンス後 ～ 6月12日(金)18:59
■ミッションと報酬内容
ミッション5達成：100ルビー
ミッション10達成：200ルビー
腕ONEスタジアムでバトルを1回する：友トレ玉満タン回復 5個
腕ONEスタジアムでバトルを3回する：200トロP
腕ONEスタジアムでバトルを5回する：ドラゴンメダル 10枚
腕ONEスタジアムでバトルを7回する：400トロP
腕ONEスタジアムでバトルを10回する：ドラゴンメダル 20枚
腕ONEスタジアムでバトルを15回する：600トロP