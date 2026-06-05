パワー系アクション俳優・大東賢 香港映画界のレジェンド・染野行雄との再会 倉田保昭主演映画『夢物語』出演でも話題
アクション俳優・大東賢が、香港映画界のレジェンドとして知られる染野行雄との再会を果たし、アクションファンの間で注目を集めている。
染野行雄は、真田広之の香港進出作品『龍の忍者』でメインアクションを務めたことで知られ、香港映画全盛期を支えたアクションマンの一人である。
アクション俳優・大東賢はこれまで染野行雄からアクション表現や身体の使い方について多くを学び、俳優活動に活かしてきた。
また、アクション俳優・大東賢は国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』に出演。同作品では香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポ―とも共演を果たしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351450/images/bodyimage1】
元アームレスリング日本王者であり、日本アクション俳優握力No.1として知られる大東賢は、最高握力85キロのパワーを活かした「効かせるアクション」を持ち味としている。
近年はパワー系アクション俳優としても注目されており、恩師の一人である倉田保昭、そして染野行雄から学んだ経験を糧に、独自の存在感を発揮している。
アクション映画界においてスピードや技術だけでなく、技の重みや説得力が求められる中、大東賢は「効かせるアクション」を追求する俳優として活動を続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351450/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢は、過去にテレビ番組でプロレスラーのスペル・デルフィンと綱引きで共演し、そのパワーは元阪神タイガースの 掛布雅之 にも強い印象を与えた。また、多くの人に印象と存在感を与えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351450/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351450/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351450/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
染野行雄は、真田広之の香港進出作品『龍の忍者』でメインアクションを務めたことで知られ、香港映画全盛期を支えたアクションマンの一人である。
アクション俳優・大東賢はこれまで染野行雄からアクション表現や身体の使い方について多くを学び、俳優活動に活かしてきた。
また、アクション俳優・大東賢は国際派アクション俳優・倉田保昭主演映画『夢物語』に出演。同作品では香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポ―とも共演を果たしている。
元アームレスリング日本王者であり、日本アクション俳優握力No.1として知られる大東賢は、最高握力85キロのパワーを活かした「効かせるアクション」を持ち味としている。
近年はパワー系アクション俳優としても注目されており、恩師の一人である倉田保昭、そして染野行雄から学んだ経験を糧に、独自の存在感を発揮している。
アクション映画界においてスピードや技術だけでなく、技の重みや説得力が求められる中、大東賢は「効かせるアクション」を追求する俳優として活動を続けている。
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アクション俳優・大東賢は、過去にテレビ番組でプロレスラーのスペル・デルフィンと綱引きで共演し、そのパワーは元阪神タイガースの 掛布雅之 にも強い印象を与えた。また、多くの人に印象と存在感を与えている。
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監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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