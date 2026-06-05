サウジアラビアの香水市場、高級志向およびパーソナルケアのトレンドの高まりを受け、2033年までに30億9,000万米ドル規模に達する見通し

サウジアラビアの香水市場、高級志向およびパーソナルケアのトレンドの高まりを受け、2033年までに30億9,000万米ドル規模に達する見通し