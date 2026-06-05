【BS11放送連動】中国時代劇「孤高の花～General＆I～」が6月5日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年6月5日（金）より中国時代劇「孤高の花～General＆I～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351400/images/bodyimage1】
(C) Croton Entertainment
中国時代劇「孤高の花～General＆I～」のあらすじ
晋との戦いのさなか、燕では敬安王府が襲撃され一夜にして滅亡する。聡明であり稀代の女軍師でもあった侍女の白娉婷は、敬安王府の王子である何侠と共に逃げるが、途中で別れ別れになる。矢にやられ倒れていた白娉婷は、晋の将軍・楚北捷に助けられる。一目見て、白娉婷が20年前に一度だけ出会い、忘れられなかった想い人だったことに気付く楚北捷。次第に二人は愛し合うように。敵国同士の禁断の恋。二人の行く手には数々の苦難が待ち受けていた…
キャスト
ウォレス・チョン「マイ・サンシャイン～何以笙簫默～」『バウンティ・ハンターズ』
アンジェラベイビー「雲中歌～愛を奏でる～」 「インディペンデンス・デイ：リサージェンス」
ガン・ティンティン「水滸伝」「諍い女たちの後宮」
スン・イーチョウ「僕たちのプリンセス」「続・宮廷女官 若曦(じゃくぎ)～輪廻の恋～」
スタッフ
原作：?弄
演出：ジュ・ジャオリャン「水滸伝」「岳飛伝-THE LAST HERO-」
脚本：チャン・ヨンチェン
【配信開始日】
2026年6月5日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/general-and-i?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/general-and-i?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「孤高の花～General＆I～」のあらすじ
晋との戦いのさなか、燕では敬安王府が襲撃され一夜にして滅亡する。聡明であり稀代の女軍師でもあった侍女の白娉婷は、敬安王府の王子である何侠と共に逃げるが、途中で別れ別れになる。矢にやられ倒れていた白娉婷は、晋の将軍・楚北捷に助けられる。一目見て、白娉婷が20年前に一度だけ出会い、忘れられなかった想い人だったことに気付く楚北捷。次第に二人は愛し合うように。敵国同士の禁断の恋。二人の行く手には数々の苦難が待ち受けていた…
キャスト
ウォレス・チョン「マイ・サンシャイン～何以笙簫默～」『バウンティ・ハンターズ』
アンジェラベイビー「雲中歌～愛を奏でる～」 「インディペンデンス・デイ：リサージェンス」
ガン・ティンティン「水滸伝」「諍い女たちの後宮」
スン・イーチョウ「僕たちのプリンセス」「続・宮廷女官 若曦(じゃくぎ)～輪廻の恋～」
スタッフ
原作：?弄
演出：ジュ・ジャオリャン「水滸伝」「岳飛伝-THE LAST HERO-」
脚本：チャン・ヨンチェン
【配信開始日】
2026年6月5日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/general-and-i?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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【配信形態】
見放題・単品レンタル
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