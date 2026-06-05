電動式ケーブルリールの世界市場2026年、グローバル市場規模（固定式、可動式）・分析レポートを発表
2026年6月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動式ケーブルリールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動式ケーブルリールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は6億1500万米ドルと評価されており、2031年には9億5900万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.6％とされており、ガントリークレーンやオーバーヘッドクレーン、廃水処理施設、劇場舞台装置などでの需要増加が市場成長を支えています。
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製品概要では、電動式ケーブルリールの特徴と用途について解説しています。この装置は通常、屋外のガントリークレーンシステムで使用され、モーターとギアボックスを用いてケーブルをドラムに巻き取ります。
適用分野はガントリークレーン、オーバーヘッドクレーン、グラブやマグネット、トランスファーカー、廃水処理施設、劇場舞台装置など多岐にわたります。電動駆動による巻き取りにより作業効率の向上と安全性が確保されます。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、港湾、製鉄所、鉱業、廃水処理施設での産業自動化需要の増加が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造も詳細に分析され、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは固定式と可動式の2種類に分けられています。用途別では、港湾、製鉄所、廃水処理施設、鉱業、トランスファーカー、その他に分類されます。
固定式は長期間同一位置での使用に適しており、可動式は現場移動や多用途作業に対応しています。産業用途の多様化に伴い、それぞれの製品タイプに適した採用が進んでいます。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Cavotec、MHE-Demag、Paul Vahle、Hannay Reels、Conductix-Wampfler (Delachaux)、Reelcraft、Stemmann-Technik (Wabtec)、Coxreels、Endo Kogyo、Columbus McKinnon、Ecodora、Hinar Electric、Hartmann & Konig Stromzufuhrungs AG、Yueyang Zhongnan Electromagnetic Technology Coなどが紹介されています。
これらの企業は耐久性向上、高効率化、操作性改善などを通じて、産業向けケーブルリール市場での競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は港湾施設や製造業インフラの整備により安定した需要を維持しています。欧州市場では製鉄業や鉱業の自動化投資が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に産業施設拡大と自動化需要が急速に増加しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ整備や産業投資に伴う需要増加が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動式ケーブルリールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動式ケーブルリールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
2024年の市場規模は6億1500万米ドルと評価されており、2031年には9億5900万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.6％とされており、ガントリークレーンやオーバーヘッドクレーン、廃水処理施設、劇場舞台装置などでの需要増加が市場成長を支えています。
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製品概要では、電動式ケーブルリールの特徴と用途について解説しています。この装置は通常、屋外のガントリークレーンシステムで使用され、モーターとギアボックスを用いてケーブルをドラムに巻き取ります。
適用分野はガントリークレーン、オーバーヘッドクレーン、グラブやマグネット、トランスファーカー、廃水処理施設、劇場舞台装置など多岐にわたります。電動駆動による巻き取りにより作業効率の向上と安全性が確保されます。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
市場では、港湾、製鉄所、鉱業、廃水処理施設での産業自動化需要の増加が成長要因となっています。また、競争環境や需給動向、地域別市場構造も詳細に分析され、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは固定式と可動式の2種類に分けられています。用途別では、港湾、製鉄所、廃水処理施設、鉱業、トランスファーカー、その他に分類されます。
固定式は長期間同一位置での使用に適しており、可動式は現場移動や多用途作業に対応しています。産業用途の多様化に伴い、それぞれの製品タイプに適した採用が進んでいます。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Cavotec、MHE-Demag、Paul Vahle、Hannay Reels、Conductix-Wampfler (Delachaux)、Reelcraft、Stemmann-Technik (Wabtec)、Coxreels、Endo Kogyo、Columbus McKinnon、Ecodora、Hinar Electric、Hartmann & Konig Stromzufuhrungs AG、Yueyang Zhongnan Electromagnetic Technology Coなどが紹介されています。
これらの企業は耐久性向上、高効率化、操作性改善などを通じて、産業向けケーブルリール市場での競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は港湾施設や製造業インフラの整備により安定した需要を維持しています。欧州市場では製鉄業や鉱業の自動化投資が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドを中心に産業施設拡大と自動化需要が急速に増加しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でもインフラ整備や産業投資に伴う需要増加が見込まれています。